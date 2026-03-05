George Russell zorgde in aanloop naar de Grand Prix van Australië voor opgetrokken wenkbrauwen in de paddock. De Mercedes-coureur stelde namelijk dat Red Bull tijdens de tweede testweek opvallend traag oogde. Max Verstappen zelf lijkt zich daar echter totaal niet druk om te maken.

Na drie testweken blijft de pikorde in de Formule 1 nog altijd enigszins onduidelijk. Mercedes, Ferrari, Red Bull en McLaren lijken opnieuw de vier teams te zijn die vooraan meestrijden, al lijkt het er volgens veel waarnemers op dat Mercedes en Ferrari momenteel iets beter voor de dag komen.

Russell zet vraagtekens bij tempo Red Bull

Russell zelf kijkt met bijzondere interesse naar Red Bull. Volgens de Brit viel het hem tijdens de tweede testweek namelijk op dat het team uit Milton Keynes ineens een stuk minder snel leek dan een week eerder.

“Eerlijk gezegd vond ik dat Red Bull er in de tweede testweek verdacht langzaam uitzag”, zo zei hij op de persconferentie. “Tijdens de eerste test hadden we hen op basis van onze cijfers nog als misschien wel de snelste auto op de grid.”

Volgens de Mercedes-coureur is het daarom moeilijk te verklaren hoe het team in zo’n korte tijd zoveel tempo zou hebben verloren. “Normaal gesproken ga je juist vooruit naarmate je verder ontwikkelt. Daarom vind ik het lastig te begrijpen hoe ze in een week tijd ineens zeven tienden kwijt zijn geraakt”, aldus Russell. “Ik verwacht eerlijk gezegd dat ze gewoon heel sterk zullen zijn. Daarom zijn we allemaal benieuwd hoe het er dit weekend echt voor staat.”

Verstappen blijft koel onder speculaties

Niet veel later kreeg Verstappen tijdens zijn eigen mediasessie de uitspraken van Russell voorgelegd. De Nederlander reageerde echter bijzonder nuchter op de opmerkingen van zijn concurrent.

“Ik weet het niet”, zegt Verstappen. “Ik denk eigenlijk niet zo veel na over dat soort dingen. Ik focus me gewoon op wat wij hier doen.”

De viervoudig wereldkampioen laat zich dan ook niet afleiden door analyses van andere teams. “Ik maak me niet echt druk om wat andere teams doen of wat andere mensen zeggen”, besluit Verstappen.