De recente spanningen in het Midden-Oosten zorgen ook binnen de Formule 1 voor de nodige vragen. Met de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië in april op de kalender volgen de teams en coureurs de situatie aandachtig, al benadrukken zij voorlopig vooral hun vertrouwen in de leiding van de sport.

De eerste drie races van het seizoen worden nog gewoon afgewerkt in Australië, China en Japan. Daarna verplaatst het circus zich naar het Midden-Oosten. Voorlopig maken de coureurs zich echter nog niet al te veel zorgen over de geplande wedstrijden in de regio.

Coureurs laten beslissing over aan F1 en FIA

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Melbourne kreeg George Russell, één van de directeuren van de rijdersvakbond GPDA, vragen over de situatie. Volgens de Mercedes-coureur ligt de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de organisatoren van de sport.

“We vertrouwen erop dat de Formule 1 en de FIA de juiste beslissing nemen”, stelt Russell. “De situatie kan van dag tot dag veranderen en bovendien zijn we nog vier of vijf weken verwijderd van die races.”

Volgens de Brit heeft het weinig zin dat de coureurs zich nu al uitgebreid met het onderwerp bezighouden. “Het ligt buiten onze controle. We gaan ervan uit dat de mensen die hierover beslissen alle informatie hebben en dat er ook een plan B klaarligt als dat nodig is.”

Sainz: ‘F1 beter geïnformeerd dan coureurs’

Carlos Sainz, net als Russell directeur van de GPDA, benadrukt dat de rijders simpelweg niet over dezelfde informatie beschikken als de instanties die de kalender beheren.

“Eerlijk gezegd zijn de Formule 1 en de FIA veel beter geïnformeerd over wat er in het Midden-Oosten speelt dan wij als coureurs”, zegt de Spanjaard. “Zij hebben de juiste contacten en krijgen wereldwijd informatie over de veiligheidssituatie.”

Daarom ziet Sainz voorlopig ook weinig reden tot paniek. “Uiteindelijk volgen wij gewoon de beslissing van de leiding van de sport. Ik heb er vertrouwen in dat zij op het juiste moment de juiste keuze maken.”

Ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem benadrukte eerder deze week dat de situatie nauwlettend wordt gevolgd. Volgens hem staan veiligheid en welzijn voorop bij de evaluatie van de komende races in de regio.