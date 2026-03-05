user icon
FIA geeft Verstappen gelijk en past regels aan

FIA geeft Verstappen gelijk en past regels aan

Max Verstappen heeft vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen zijn zin gekregen van autosportfederatie FIA. Toen vorig jaar duidelijk werd dat het nieuwe koelvest vanaf dit jaar waarschijnlijk verplicht zou worden gesteld, reageerde Verstappen fel. Hij hoeft zich echter geen zorgen te maken, want de FIA heeft een update doorgevoerd aan de regels.

De FIA zocht in de afgelopen jaren naar een oplossing voor racen onder warme omstandigheden. Toen meerdere coureurs enkele jaren geleden met uitdrogingsverschijnselen kampten na een race in Qatar, besloot de FIA in te grijpen. Er werd een speciaal koelvest ontwikkeld, en de coureurs konden daar in de afgelopen seizoenen mee testen.

Wat is er aan de hand?

Vorig jaar veranderde de FIA de regels, waardoor coureurs mochten kiezen of ze het koelvest wilden dragen als er een hittewaarschuwing werd afgegeven. De FIA geeft zo'n waarschuwing af als het de verwachting is dat het 31 graden Celsius of warmer wordt op de racelocatie. Voor dit jaar wilden ze het verplicht stellen, maar dat was tegen het zere been van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen reageerde fel, en omschreef het plan zelfs als 'belachelijk'.

Hoe zien de regels er nu uit?

Vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen heeft de FIA echter het sportieve reglement aangepast. Verstappen heeft zijn zin gekregen, zo valt te lezen in de desbetreffende paragraaf: "Een coureur mag er echter voor kiezen om geen onderdelen te dragen dat deel uitmaakt van het koelsysteem van de coureur. In dat geval moeten alle overige onderdelen van het koelsysteem, inclusief het koelmiddel, wel gemonteerd zijn."

"Daarnaast moet het massaverschil tussen de normaal gebruikte persoonlijke uitrusting van de coureur en de onderdelen die van de persoonlijke uitrusting die deel uitmaken van het systeem, worden gecompenseerd door het aanbrengen van een halve kilo ballast in de cockpit. Deze ballast, die specifiek is aangewezen voor dit doel, wordt meegerekend in de som van de massa's zoals die staat beschreven in artikel C4.6b."

Brummbär

Posts: 706

En weet je, als de titel was geweest: "FIA past regels rond koelvesten aan". Had ik het artikel ook best wel gelezen.

  • 13
  • 5 maa 2026 - 09:18
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (11)

  • The Wolf

    Posts: 253

    Yep ben erin gestonken, dacht bij de titel even dat de hele formule op de schop ging :)

    • + 3
    • 5 maa 2026 - 08:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.633

      Noem het maar niets....tis nogal 'n ingreep denk.
      En dat allemaal dankzij Max.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 09:17
  • Brummbär

    Posts: 706

    En weet je, als de titel was geweest: "FIA past regels rond koelvesten aan". Had ik het artikel ook best wel gelezen.

    • + 13
    • 5 maa 2026 - 09:18
    • Pleen

      Posts: 843

      De naam Verstappen moet in de kop worden aangehaald anders is het artikel al op voorhand niet interessant.☺️

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 14:58
  • Pietje Bell

    Posts: 33.489

    Max arriveert met Vermeulen op het circuit.

    x.com/RBRHub/status/2029385430827974956

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 09:21
  • trucker0werner

    Posts: 508

    Dus veranderd iks, alleen dat fia verplicht om het bij te hebben de hele race. Of je nu kiesy voor de vest of de halve kilo. Dat maakt niet uit.

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 09:27
  • F1jos

    Posts: 5.081

    De koelvest is in het leven geroepen op wensen van verwende mietjes coureurs zoals Boy George die last hebben van de hitte.

    • + 2
    • 5 maa 2026 - 10:28
    • The Wolf

      Posts: 253

      🎵karma- karma- karma- chameleon, i wan't a coolvest 🎵

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 10:54
    • Maxravi

      Posts: 149

      Nee, die andere: 🎵 Do you really want a coolvest 🎵:)

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 12:36
    • The Wolf

      Posts: 253

      I would give everything I own
      Give up my life, my heart, my home
      I would give everything I own
      Just to have a coolvest....

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 13:01
    • f(1)orum

      Posts: 9.627

      Volgens mij was een fruitsapje toch het allereerste met dit idee;
      "We keep it cool, you get the vest".

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 15:08

