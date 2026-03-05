Max Verstappen heeft vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen zijn zin gekregen van autosportfederatie FIA. Toen vorig jaar duidelijk werd dat het nieuwe koelvest vanaf dit jaar waarschijnlijk verplicht zou worden gesteld, reageerde Verstappen fel. Hij hoeft zich echter geen zorgen te maken, want de FIA heeft een update doorgevoerd aan de regels.

De FIA zocht in de afgelopen jaren naar een oplossing voor racen onder warme omstandigheden. Toen meerdere coureurs enkele jaren geleden met uitdrogingsverschijnselen kampten na een race in Qatar, besloot de FIA in te grijpen. Er werd een speciaal koelvest ontwikkeld, en de coureurs konden daar in de afgelopen seizoenen mee testen.

Wat is er aan de hand?

Vorig jaar veranderde de FIA de regels, waardoor coureurs mochten kiezen of ze het koelvest wilden dragen als er een hittewaarschuwing werd afgegeven. De FIA geeft zo'n waarschuwing af als het de verwachting is dat het 31 graden Celsius of warmer wordt op de racelocatie. Voor dit jaar wilden ze het verplicht stellen, maar dat was tegen het zere been van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen reageerde fel, en omschreef het plan zelfs als 'belachelijk'.

Hoe zien de regels er nu uit?

Vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen heeft de FIA echter het sportieve reglement aangepast. Verstappen heeft zijn zin gekregen, zo valt te lezen in de desbetreffende paragraaf: "Een coureur mag er echter voor kiezen om geen onderdelen te dragen dat deel uitmaakt van het koelsysteem van de coureur. In dat geval moeten alle overige onderdelen van het koelsysteem, inclusief het koelmiddel, wel gemonteerd zijn."

"Daarnaast moet het massaverschil tussen de normaal gebruikte persoonlijke uitrusting van de coureur en de onderdelen die van de persoonlijke uitrusting die deel uitmaken van het systeem, worden gecompenseerd door het aanbrengen van een halve kilo ballast in de cockpit. Deze ballast, die specifiek is aangewezen voor dit doel, wordt meegerekend in de som van de massa's zoals die staat beschreven in artikel C4.6b."