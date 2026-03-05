user icon
Verstappen oogt tevreden in Melbourne: "Maar we zijn nog niet de snelste"

Verstappen oogt tevreden in Melbourne: "Maar we zijn nog niet de snelste"

Max Verstappen begint met gemengde gevoelens aan het eerste raceweekend van het Formule 1-seizoen 2026. De Nederlander is tevreden over het werk van Red Bull tijdens de wintertests, maar geeft ook eerlijk toe dat hij had gehoopt dat de wagen nog wat sneller zou zijn.

Na negen testdagen in Barcelona en Bahrein trekken de teams met de nodige onzekerheid naar Melbourne voor de eerste echte krachtmeting van het seizoen. Verstappen benadrukt dat het voorlopig nog gissen is naar de onderlinge verhoudingen.

Verstappen tevreden over wintertests

De viervoudig wereldkampioen kijkt ondanks alles met een positief gevoel terug op de voorbereiding. Vooral de manier waarop de nieuwe wagen en krachtbron samenkomen, stemt hem tevreden.

“Ik ben eigenlijk heel blij met wat we tijdens de wintertests hebben laten zien”, vertelt Verstappen tegenover de aanwezige pers. “Voor het team was het een mooi moment om te zien hoe dit hele project uiteindelijk samenkwam. De samenwerking tussen de motor en de auto voelde meteen goed aan en dat gaf mij een positief gevoel.”

Volgens Verstappen was het allesbehalve vanzelfsprekend dat alles zo vlot zou verlopen. “Die nieuwe reglementen zijn ontzettend complex. Iedereen moest zich aanpassen. Natuurlijk heb ik binnen het team ook mijn mening gegeven over zaken waar ik minder fan van ben, maar het werk dat we als team hebben geleverd, is gewoon sterk.”

'We waren niet de snelsten'

Toch plaatst Verstappen meteen een kanttekening bij de prestaties van Red Bull. Op basis van wat hij in Bahrein zag, lijkt de Oostenrijkse renstal voorlopig niet het snelste team.

“Als je puur naar de prestaties kijkt, dan hadden we natuurlijk liever gezien dat we nog iets sneller waren”, geeft hij toe. “Maar dat wil uiteindelijk elk team: iedereen wil sneller.”

De Nederlander blijft daarom voorzichtig in zijn verwachtingen voor de seizoensopener. “Op basis van wat we in Bahrein hebben geleerd, denk ik niet dat wij de snelsten waren. Maar eerlijk gezegd: ik heb geen idee waar we precies staan. Dat zullen we dit weekend pas echt ontdekken.”

Larry Perkins

Posts: 63.268

@Larry is ook niet altijd de snelste, maar wel altijd de eerste!

Kortom, zondag klinkt het Wilhelmus...

  • 2
  • 5 maa 2026 - 11:07
Reacties (12)

  • F1jos

    Posts: 5.081

    F1-fans roepen Verstappen uit tot grote titel favoriet. Max wordt door velen gezien als de beste coureur op de huidige F1-grid, al dan niet een van de beste aller tijden. Verstappen kreeg in totaal 2.228 stemmen, wat neerkomt op iets meer dan 35 procent en de rest zijn veld vulling.

    • + 1
    • 5 maa 2026 - 10:22
  • Larry Perkins

    Posts: 63.265

    @Larry is ook niet altijd de snelste, maar wel altijd de eerste!

    Kortom, zondag klinkt het Wilhelmus...

    • + 2
    • 5 maa 2026 - 11:07
    • F1jos

      Posts: 5.081

      @Jos gaat vanavond eerst om 02:30 naar VT1 kijken

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 11:12
    • Larry Perkins

      Posts: 63.265

      Om vast te oefenen...

      https://youtu.be/MAM4v3ftynU

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 11:15
    • Patrace

      Posts: 6.542

      @Larry: Wat vind je vrouw ervan dat je altijd de eerste bent? ;-)

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 11:51
    • Snork

      Posts: 22.424

      Larry, toch wel bijzonder dat jij het Wilhelmus zingt bij jouw hoogtepunt. Maar ik ben blij voor je dat het zondag zover is.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 13:53
    • Larry Perkins

      Posts: 63.265

      Davina mag bij mij altijd het Wilhelmus komen zingen @Snork,of wat anders komen doen...

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 14:14
    • F1 bekijker

      Posts: 35

      De eerste met domme (grappen) maken ja.

      • + 2
      • 5 maa 2026 - 14:25
  • Robin

    Posts: 3.065

    Alle teams sandbaggen? Mogelijk maar dat kan ik me van Max niet echt voorstellen.

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 12:08
    • da_bartman

      Posts: 6.445

      Nou als ze bij RBR besluiten tijdens de testweek de motor terug te schroeven, dan kun je als Max zijnde nog zo je best doen om niet te sandbaggen maar dan gebeurt het toch.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 13:18
  • Pietje Bell

    Posts: 33.489

    Ook Hadjar werd gevraagd hoe ze het dit weekend gaan doen.
    Ben ik de enige die zeeziek wordt als ik naar Hadjar kijk? Waar heeft hij last van?

    x.com/RBR_Daily/status/2029478267804127523

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 13:24

