Max Verstappen begint met gemengde gevoelens aan het eerste raceweekend van het Formule 1-seizoen 2026. De Nederlander is tevreden over het werk van Red Bull tijdens de wintertests, maar geeft ook eerlijk toe dat hij had gehoopt dat de wagen nog wat sneller zou zijn.

Na negen testdagen in Barcelona en Bahrein trekken de teams met de nodige onzekerheid naar Melbourne voor de eerste echte krachtmeting van het seizoen. Verstappen benadrukt dat het voorlopig nog gissen is naar de onderlinge verhoudingen.

Verstappen tevreden over wintertests

De viervoudig wereldkampioen kijkt ondanks alles met een positief gevoel terug op de voorbereiding. Vooral de manier waarop de nieuwe wagen en krachtbron samenkomen, stemt hem tevreden.

“Ik ben eigenlijk heel blij met wat we tijdens de wintertests hebben laten zien”, vertelt Verstappen tegenover de aanwezige pers. “Voor het team was het een mooi moment om te zien hoe dit hele project uiteindelijk samenkwam. De samenwerking tussen de motor en de auto voelde meteen goed aan en dat gaf mij een positief gevoel.”

Volgens Verstappen was het allesbehalve vanzelfsprekend dat alles zo vlot zou verlopen. “Die nieuwe reglementen zijn ontzettend complex. Iedereen moest zich aanpassen. Natuurlijk heb ik binnen het team ook mijn mening gegeven over zaken waar ik minder fan van ben, maar het werk dat we als team hebben geleverd, is gewoon sterk.”

'We waren niet de snelsten'

Toch plaatst Verstappen meteen een kanttekening bij de prestaties van Red Bull. Op basis van wat hij in Bahrein zag, lijkt de Oostenrijkse renstal voorlopig niet het snelste team.

“Als je puur naar de prestaties kijkt, dan hadden we natuurlijk liever gezien dat we nog iets sneller waren”, geeft hij toe. “Maar dat wil uiteindelijk elk team: iedereen wil sneller.”

De Nederlander blijft daarom voorzichtig in zijn verwachtingen voor de seizoensopener. “Op basis van wat we in Bahrein hebben geleerd, denk ik niet dat wij de snelsten waren. Maar eerlijk gezegd: ik heb geen idee waar we precies staan. Dat zullen we dit weekend pas echt ontdekken.”