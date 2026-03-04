user icon
icon

Mekies rekent op Verstappen: "Coureurs kunnen nu écht het verschil maken"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mekies rekent op Verstappen: "Coureurs kunnen nu écht het verschil maken"

De nieuwe generatie F1-bolides zorgt voor gefronste wenkbrauwen in de paddock. Vooral vanuit de cockpit klinkt gemor over het rijgedrag en de almaar groeiende invloed van systemen. Toch ziet Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies het anders. Volgens de Fransman wordt 2026 net méér een jaar van de coureur.

Onder meer Max Verstappen liet zich kritisch uit over het karakter van de nieuwe wagens en de vele hulpmiddelen die volgens hem een stuk puur racen wegnemen. Mekies begrijpt die bedenkingen, maar verwacht dat talent straks nog nadrukkelijker boven komt drijven.

Meer over Max Verstappen Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

“Gripmomenten zijn bepalender dan ooit”

Op de vraag of de rijder in 2026 nog het verschil kan maken, hoeft Mekies niet lang na te denken. “Meer dan voorheen”, klinkt het resoluut.

Hij wijst op een opvallende verschuiving in het karakter van de auto’s. “De wagens zijn trager in de bochten en sneller op de rechte stukken. Daardoor breng je relatief meer tijd door in grip-gelimiteerde situaties. En net daar maakt gevoel, finesse en lef het verschil.”

Volgens Mekies krijgen coureurs dus méér ruimte om hun talent te tonen. “Die momenten waarop je echt op de limiet balanceert, wegen zwaarder door dan vorig jaar. Dat is het speelveld van de rijder.”

Complexer pakket vraagt meer van de cockpit

Daarnaast is het technische plaatje een pak ingewikkelder geworden, vooral op het vlak van energiebeheer. Iets waar Verstappen zijn twijfels bij heeft. Mekies ziet er vooral een uitdaging in. “De interactie tussen verbrandingsmotor, batterijgebruik en strategie maakt het werk in de cockpit intensiever dan ooit.”

Met andere woorden: wie het totaalpakket het best beheerst, plukt de vruchten. “Het maximale uit die combinatie halen, wordt cruciaal. En net daar kan de coureur meer verschil maken dan vorig seizoen.”

Ook over de almaar complexere reglementen klinkt in de paddock gemor. De FIA schreef een lijvig regelboek, waarna teams met legers ingenieurs op zoek gingen naar grijze zones. Volgens Mekies is dat geen machtsstrijd, maar een logisch gevolg van strakke regelgeving. “Hoe beperkter je regels, hoe meer interpretatieruimte je creëert.”

Een volledig open reglement is volgens hem evenmin zaligmakend. “Meer vrijheid betekent vaak hogere kosten en grotere verschillen op de grid. Dat botst met het budgetplafond.” Zijn conclusie is helder: “Verbied alleen wat je ook effectief kan controleren.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.841

    Ik denk ideaal voor de "sim generatie" maar dat de oudjes het erg lastig gaan krijgen, een Bottas, Lewis, Fernando effe niet dan en nog een paar coureurs. We gaan ut meemaken.

    • + 0
    • 4 maa 2026 - 14:17

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

    Vrije training 3

    02:30 - 03:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

    Kwalificatie

    06:00 - 07:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    02:30 - 03:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    06:00 - 07:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar