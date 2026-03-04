De nieuwe generatie F1-bolides zorgt voor gefronste wenkbrauwen in de paddock. Vooral vanuit de cockpit klinkt gemor over het rijgedrag en de almaar groeiende invloed van systemen. Toch ziet Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies het anders. Volgens de Fransman wordt 2026 net méér een jaar van de coureur.

Onder meer Max Verstappen liet zich kritisch uit over het karakter van de nieuwe wagens en de vele hulpmiddelen die volgens hem een stuk puur racen wegnemen. Mekies begrijpt die bedenkingen, maar verwacht dat talent straks nog nadrukkelijker boven komt drijven.

“Gripmomenten zijn bepalender dan ooit”

Op de vraag of de rijder in 2026 nog het verschil kan maken, hoeft Mekies niet lang na te denken. “Meer dan voorheen”, klinkt het resoluut.

Hij wijst op een opvallende verschuiving in het karakter van de auto’s. “De wagens zijn trager in de bochten en sneller op de rechte stukken. Daardoor breng je relatief meer tijd door in grip-gelimiteerde situaties. En net daar maakt gevoel, finesse en lef het verschil.”

Volgens Mekies krijgen coureurs dus méér ruimte om hun talent te tonen. “Die momenten waarop je echt op de limiet balanceert, wegen zwaarder door dan vorig jaar. Dat is het speelveld van de rijder.”

Complexer pakket vraagt meer van de cockpit

Daarnaast is het technische plaatje een pak ingewikkelder geworden, vooral op het vlak van energiebeheer. Iets waar Verstappen zijn twijfels bij heeft. Mekies ziet er vooral een uitdaging in. “De interactie tussen verbrandingsmotor, batterijgebruik en strategie maakt het werk in de cockpit intensiever dan ooit.”

Met andere woorden: wie het totaalpakket het best beheerst, plukt de vruchten. “Het maximale uit die combinatie halen, wordt cruciaal. En net daar kan de coureur meer verschil maken dan vorig seizoen.”

Ook over de almaar complexere reglementen klinkt in de paddock gemor. De FIA schreef een lijvig regelboek, waarna teams met legers ingenieurs op zoek gingen naar grijze zones. Volgens Mekies is dat geen machtsstrijd, maar een logisch gevolg van strakke regelgeving. “Hoe beperkter je regels, hoe meer interpretatieruimte je creëert.”

Een volledig open reglement is volgens hem evenmin zaligmakend. “Meer vrijheid betekent vaak hogere kosten en grotere verschillen op de grid. Dat botst met het budgetplafond.” Zijn conclusie is helder: “Verbied alleen wat je ook effectief kan controleren.”