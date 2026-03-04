user icon
icon

Verstappen vol optimisme afgereisd naar Australië: "Geweldig om weer te beginnen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen vol optimisme afgereisd naar Australië: "Geweldig om weer te beginnen"

De wintertests zitten erop, maar voor Max Verstappen begint het echte werk nu pas. In Melbourne trapt de Nederlander het Formule 1-seizoen 2026 af en hoewel er al flink wat kilometers zijn gemaakt, beseft hij dat de waarheid pas tijdens de eerste Grand Prix op tafel komt.

Ruim twee weken na de laatste testdagen is het circus neergestreken in Australië. Met gloednieuwe wagens en compleet nieuwe power units hangt er nog altijd een waas van onzekerheid boven de paddock. Dat Aston Martin een moeilijke winter kende, lijkt duidelijk, maar de exacte pikorde blijft voorlopig giswerk.

Meer over Max Verstappen Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Vraagtekens rond Red Bull en eigen power unit

Ook bij Red Bull Racing is het nog koffiedik kijken. De renstal uit Milton Keynes introduceert in 2026 voor het eerst een eigen ontwikkelde krachtbron. Tijdens de tests maakte die alvast een betrouwbare indruk, maar snelheid laat zich niet meten op basis van rondjes in relatieve anonimiteit.

Verstappen zelf houdt de verwachtingen bewust in toom. “Richting Melbourne is het lastig inschatten waar we exact staan,” klinkt het nuchter. “We hebben veel geleerd tijdens de tests en hard gewerkt om de auto zo goed mogelijk af te stellen. Dit seizoen wordt een boeiende uitdaging en ik ben benieuwd hoe het zich zal ontvouwen.”

‘Nu begint de echte test’

Tijdens de winter liet Verstappen zich kritisch uit over de nieuwe generatie F1-bolides, die volgens hem steeds meer trekken vertonen van Formule E. Toch overheerst het enthousiasme bij de viervoudig wereldkampioen. “Het voelt geweldig om opnieuw aan een seizoen te beginnen,” benadrukt hij. “De aanloop leek eindeloos, maar eindelijk mogen we weer racen.”

Vooral het moment waarop de RB22 met de eigen power unit voor het eerst de baan op ging in Bahrein, maakte indruk. “Het was bijzonder om te zien hoeveel ronden we probleemloos konden afwerken. Er stonden heel wat trotse gezichten in de garage. We hebben zo lang in de simulator gezeten dat ik eerlijk gezegd kippenvel kreeg toen ik de wagen écht klaar zag staan. Maar nu telt het pas echt. In Melbourne begint de ware test.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.842

    Enthousiastme overheerst bij Max, dat is hoopvol, het commentaar na de race zal me benieuwen, afwachten of dit nog zo is......

    • + 0
    • 4 maa 2026 - 15:42
  • Starscreamer

    Posts: 1.415

    Als enthousiastme overheerst bij Max dan zou het wel een goede auto zijn.

    • + 0
    • 4 maa 2026 - 16:02

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

    Vrije training 3

    02:30 - 03:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

    Kwalificatie

    06:00 - 07:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    02:30 - 03:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    06:00 - 07:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar