De wintertests zitten erop, maar voor Max Verstappen begint het echte werk nu pas. In Melbourne trapt de Nederlander het Formule 1-seizoen 2026 af en hoewel er al flink wat kilometers zijn gemaakt, beseft hij dat de waarheid pas tijdens de eerste Grand Prix op tafel komt.

Ruim twee weken na de laatste testdagen is het circus neergestreken in Australië. Met gloednieuwe wagens en compleet nieuwe power units hangt er nog altijd een waas van onzekerheid boven de paddock. Dat Aston Martin een moeilijke winter kende, lijkt duidelijk, maar de exacte pikorde blijft voorlopig giswerk.

Vraagtekens rond Red Bull en eigen power unit

Ook bij Red Bull Racing is het nog koffiedik kijken. De renstal uit Milton Keynes introduceert in 2026 voor het eerst een eigen ontwikkelde krachtbron. Tijdens de tests maakte die alvast een betrouwbare indruk, maar snelheid laat zich niet meten op basis van rondjes in relatieve anonimiteit.

Verstappen zelf houdt de verwachtingen bewust in toom. “Richting Melbourne is het lastig inschatten waar we exact staan,” klinkt het nuchter. “We hebben veel geleerd tijdens de tests en hard gewerkt om de auto zo goed mogelijk af te stellen. Dit seizoen wordt een boeiende uitdaging en ik ben benieuwd hoe het zich zal ontvouwen.”

‘Nu begint de echte test’

Tijdens de winter liet Verstappen zich kritisch uit over de nieuwe generatie F1-bolides, die volgens hem steeds meer trekken vertonen van Formule E. Toch overheerst het enthousiasme bij de viervoudig wereldkampioen. “Het voelt geweldig om opnieuw aan een seizoen te beginnen,” benadrukt hij. “De aanloop leek eindeloos, maar eindelijk mogen we weer racen.”

Vooral het moment waarop de RB22 met de eigen power unit voor het eerst de baan op ging in Bahrein, maakte indruk. “Het was bijzonder om te zien hoeveel ronden we probleemloos konden afwerken. Er stonden heel wat trotse gezichten in de garage. We hebben zo lang in de simulator gezeten dat ik eerlijk gezegd kippenvel kreeg toen ik de wagen écht klaar zag staan. Maar nu telt het pas echt. In Melbourne begint de ware test.”