Verstappen landt in Melbourne: Nederlander gearriveerd voor GP van Australië

Max Verstappen is aangekomen in Melbourne voor de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen. Ondanks dat er werd gesproken over een onveilig luchtruim door de situatie in het Midden-Oosten, is de Nederlander veilig aangekomen in Australië. Daar zal de Grand Prix van Australië plaats gaan vinden komend weekend. 

Door de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran dat op zijn beurt weer reageerde met een aantal raketaanvallen in het Midden-Oosten, was het überhaupt maar de vraag of de race in Australië door zal gaan komend weekend. Dit had te maken met het vele personeel en materiaal dat vanuit Bahrein over moet komen, aangezien daar de wintertest plaatsvond. Inmiddels hebben de FIA een president Mohammed Ben Sulayem duidelijk gemaakt dat de race in Melbourne, ondanks de omstandigheden, door zal gaan. 

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

 Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

Verstappen landt in Melbourne

Verstappen is inmiddels met zijn eigen jet aangekomen in Melbourne voor de eerste race van het seizoen. Dat heeft de radar laten zien die in het openbaar te volgen is. Ondanks de situatie in het Midden-Oosten en en de onzekerheden eromheen, is de Nederlander veilig aangekomen om zijn twaalfde F1-seizoen te beginnen. 

Werk aan de winkel voor Verstappen

Voor Verstappen en Red Bull Racing is er werk aan de winkel in Melbourne. Door de entree van de nieuwe reglementen, hebben alle teams een compleet nieuwe auto moeten bouwen en is het geheel onduidelijk welk team waar zal staan. Bovendien heeft Red Bull - in samenwerking met Ford - voor het eerst in de geschiedenis, hun eigen motor gebouwd. 

De eerste indruk van de Red Bull Ford-krachtbron zag er goed uit. Tijdens de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein, kon Verstappen een behoorlijk aantal ronden neerzetten. Maar Mercedes, Ferrari en McLaren zagen er ook sterk uit.

Pietje Bell

Posts: 33.449

Vorig jaar heeft Max vanuit Nice precies 9:10 uur gevlogen tot de landing op Sri Lanka.
Gisteren is hij op hetzelfde vliegveld geland en heeft er weer precies
9:10 uur over gevlogen.
Ongeacht wat er op de radar gisteren allemaal te zien was kun je er dus vanuit gaan dat hij exact dezelfde route ... [Lees verder]

  3 maa 2026 - 14:16
  Larry Perkins

    Posts: 63.237

    Ja ja, wie zegt dat Max in het vliegtuig zat? Waar is het bewijs?

    Wellicht heeft Max zijn chauffeur opdracht gegeven om eerst een testvlucht te maken, om te zien of de route wel veilig is...

    3 maa 2026 - 13:36
    Brummbär

      Posts: 705

      Of misschien zat de echte Jim Carry erin.

      3 maa 2026 - 13:53
  Dale U

    Posts: 1.839

    Ik weet niet of Max over risico gebieden is gevlogen, ik zelf zou het toch een beetje spannend hebben gevonden, 1ste horde genomen.........

    3 maa 2026 - 14:03
    Pietje Bell

      Posts: 33.449

      Vorig jaar heeft Max vanuit Nice precies 9:10 uur gevlogen tot de landing op Sri Lanka.
      Gisteren is hij op hetzelfde vliegveld geland en heeft er weer precies
      9:10 uur over gevlogen.
      Ongeacht wat er op de radar gisteren allemaal te zien was kun je er dus vanuit gaan dat hij exact dezelfde route heeft gevlogen en dus niet om de risico gebieden heen, want dan had hij er langer over gevlogen naar Sri Lanka.

      3 maa 2026 - 14:16
    StevenQ

      Posts: 10.238

      Waarschijnlijk zijn ze nu wat zuidelijker gevlogen dan ze normaal zouden doen

