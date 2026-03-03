Max Verstappen is aangekomen in Melbourne voor de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen. Ondanks dat er werd gesproken over een onveilig luchtruim door de situatie in het Midden-Oosten, is de Nederlander veilig aangekomen in Australië. Daar zal de Grand Prix van Australië plaats gaan vinden komend weekend.

Door de aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran dat op zijn beurt weer reageerde met een aantal raketaanvallen in het Midden-Oosten, was het überhaupt maar de vraag of de race in Australië door zal gaan komend weekend. Dit had te maken met het vele personeel en materiaal dat vanuit Bahrein over moet komen, aangezien daar de wintertest plaatsvond. Inmiddels hebben de FIA een president Mohammed Ben Sulayem duidelijk gemaakt dat de race in Melbourne, ondanks de omstandigheden, door zal gaan.

Verstappen landt in Melbourne

Verstappen is inmiddels met zijn eigen jet aangekomen in Melbourne voor de eerste race van het seizoen. Dat heeft de radar laten zien die in het openbaar te volgen is. Ondanks de situatie in het Midden-Oosten en en de onzekerheden eromheen, is de Nederlander veilig aangekomen om zijn twaalfde F1-seizoen te beginnen.

Werk aan de winkel voor Verstappen

Voor Verstappen en Red Bull Racing is er werk aan de winkel in Melbourne. Door de entree van de nieuwe reglementen, hebben alle teams een compleet nieuwe auto moeten bouwen en is het geheel onduidelijk welk team waar zal staan. Bovendien heeft Red Bull - in samenwerking met Ford - voor het eerst in de geschiedenis, hun eigen motor gebouwd.

De eerste indruk van de Red Bull Ford-krachtbron zag er goed uit. Tijdens de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein, kon Verstappen een behoorlijk aantal ronden neerzetten. Maar Mercedes, Ferrari en McLaren zagen er ook sterk uit.