Weerbericht GP Australië: Gaat het regenen in Melbourne?

Weerbericht GP Australië: Gaat het regenen in Melbourne?

Komend weekend gaat eindelijk weer het Formule 1-seizoen van start, te beginnen in Melbourne. Daar zal dan de Grand Prix van Australië plaatsvinden, waar vorig jaar een regenachtig ballet plaatsvond. Deze week is de kans niet aannemelijk dat Max Verstappen en consorten zullen aantreden op regenbanden. 

Alle F1-teams zullen komend weekend aantreden met een compleet nieuwe auto. Door de entree van de nieuwe reglementen, zijn alle bolides voorzien van een nieuwe motor, chassis en aerodynamica. Hierom is het nog altijd onduidelijk wat de werkelijke hiërarchie is, ondanks dat er gesproken wordt over een 'big-four' die bestaat uit Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes. 

Vorig jaar was het spektakel in Melbourne

Afgelopen jaar was de eerste race van het seizoen één groot spektakel. Door de hevige regenval vond er een spectaculaire opening van het seizoen plaats, waar de ene na de andere rijder van de baan schoot. Isack Hadjar haalde zelfs de start niet, nadat hij met zijn bolide van Racing Bulls crashte in de formatieronde. 

Lando Norris won de eerste race van het jaar 2025. De kersverse wereldkampioen slaagde erin om zijn McLaren op de baan te houden en als eerste over de streep te komen. Verstappen en George Russell maakten het podium compleet in Melbourne. 

F1-teams kunnen regenbanden thuislaten

De verwachting is niet dat komend weekend wederom een regendans zal plaatsvinden. Volgens Weather.com is er alleen op de vrijdag - als de eerste twee vrije trainingen plaatsvinden - 14 procent kans op wat buien. Voor de rest zal het in kwalificatie en in tijdens de race droog blijven. 

Aangezien het droog zal blijven, zullen de gehele paddock en de fans een compleet beeld krijgen van wat de werkelijke hiërarchie is. Het moet dus nog maar blijken of Verstappen daadwerkelijk bij de top zit.

