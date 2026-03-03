user icon
Gaat Bahrein van de kalender? Nederlandse overheid mikt op cancelling

Gaat Bahrein van de kalender? Nederlandse overheid mikt op cancelling

De Grand Prix van Bahrein staat onder zware druk. De Nederlandse overheid vindt het op dit moment te gevaarlijk om naar de eilandstaat af te reizen en sluit niet uit dat de race van zondag 12 april moet worden afgelast als de situatie niet snel verbetert. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Israël enerzijds en Iran anderzijds is ook Bahrein doelwit geworden van aanvallen.

Omdat de Verenigde Staten militaire bases in Bahrein hebben, stuurde Iran raketten en drones richting het land. Dat zorgde al voor grote onrust in de Formule 1. Een geplande bandentest van Pirelli werd acuut geannuleerd en er zouden nog altijd medewerkers van teams en leveranciers in Manama vastzitten.

‘Niet reizen: het is te gevaarlijk’

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Bahrein inmiddels aangescherpt. Het volledige land heeft kleurcode rood gekregen, wat betekent dat reizen sterk wordt afgeraden. Volgens de overheid is de dreiging op nieuwe aanvallen te groot en is het luchtruim nog altijd beperkt.

“Door de recente militaire ontwikkelingen in de regio is het momenteel niet veilig om naar Bahrein te reizen. Wat uw situatie ook is: ga er niet heen. Internationale vluchten zijn tijdelijk onmogelijk en de ambassade kan geen hulp bieden als Nederlanders in de problemen komen”, klinkt het. Nederlanders die zich al in Bahrein bevinden, krijgen het advies om het land te verlaten zodra dat veilig kan.

FIA houdt situatie scherp in de gaten

De waarschuwing zet extra druk op de Formule 1 en de FIA. De sport keert begin april terug naar het Midden-Oosten, met na Bahrein ook een race in Saoedi-Arabië. FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet al weten dat de veiligheid van alle betrokkenen centraal staat in de besluitvorming.

Als de situatie vóór 10 april niet verbetert, lijkt een afgelasting volgens de Nederlandse overheid onvermijdelijk. Ook binnen de autosport groeit het besef dat de veiligheid boven alles gaat. De FIA volgt de ontwikkelingen op de voet en zal op korte termijn duidelijkheid geven over het al dan niet doorgaan van de races in de regio.

meister

Posts: 4.242

Hahahahaha sinds wanneer gaat Nederland over het wel of niet door laten gaan van een Grand Prix.

  • 8
  • 3 maa 2026 - 08:41
Reacties (9)

  • NyckVrieskast

    Posts: 1.159

    Ach ach D66 spreekt zich weer lekker uit en wil de moraalridder gaan spelen hier. Ze vroegen zich ook af of de VS de aanvallen wel mochten uitvoeren. Pfff denk je nou echt dat Trump gaat luisteren naar een Nederlandse politicus?

    • + 2
    • 3 maa 2026 - 07:53
    • skibeest

      Posts: 2.021

      Ongetwijfeld wel als iemand Trump influistert wie zijn spouse is

      • + 0
      • 3 maa 2026 - 09:54
  • Joeppp

    Posts: 8.328

    Aston mRatin is het enioge team dat gaat.

    • + 0
    • 3 maa 2026 - 07:59
  • HermanInDeZon

    Posts: 689

    Gaan ze niet cancellen.
    Zit te veel geld.

    • + 0
    • 3 maa 2026 - 08:06
  • meister

    Posts: 4.242

    Hahahahaha sinds wanneer gaat Nederland over het wel of niet door laten gaan van een Grand Prix.

    • + 8
    • 3 maa 2026 - 08:41
    • Trelas

      Posts: 1.124

      Mo en de rest van de FIA zijn echt enorm onder de indruk . . . . . .

      • + 0
      • 3 maa 2026 - 08:47
  • Astfgl

    Posts: 972

    Zal niet de eerste keer zijn dat de GP van Bahrein geannuleerd wordt vanwege politieke onrust in de regio...

    • + 1
    • 3 maa 2026 - 09:23
  • Larry Perkins

    Posts: 63.233

    Mohammed Ben Sulayem, de dictator van de Formule 1, overweegt nu Sochi als alternatief op de kalender te zetten...

    • + 4
    • 3 maa 2026 - 10:07
  • Babs

    Posts: 230

    Dikke kans dat die race wordt geannuleerd. En die van Saoedi-Arabië ook. Als ze nu even flink doorpakken, kan er een vervangende race in Portugal worden gereden. Zou trouwens sowieso fijn zijn als er minder zandbakraces worden gehouden, dus wat dat betreft...

    • + 5
    • 3 maa 2026 - 10:29

