De Grand Prix van Bahrein staat onder zware druk. De Nederlandse overheid vindt het op dit moment te gevaarlijk om naar de eilandstaat af te reizen en sluit niet uit dat de race van zondag 12 april moet worden afgelast als de situatie niet snel verbetert. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Israël enerzijds en Iran anderzijds is ook Bahrein doelwit geworden van aanvallen.

Omdat de Verenigde Staten militaire bases in Bahrein hebben, stuurde Iran raketten en drones richting het land. Dat zorgde al voor grote onrust in de Formule 1. Een geplande bandentest van Pirelli werd acuut geannuleerd en er zouden nog altijd medewerkers van teams en leveranciers in Manama vastzitten.

‘Niet reizen: het is te gevaarlijk’

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Bahrein inmiddels aangescherpt. Het volledige land heeft kleurcode rood gekregen, wat betekent dat reizen sterk wordt afgeraden. Volgens de overheid is de dreiging op nieuwe aanvallen te groot en is het luchtruim nog altijd beperkt.

“Door de recente militaire ontwikkelingen in de regio is het momenteel niet veilig om naar Bahrein te reizen. Wat uw situatie ook is: ga er niet heen. Internationale vluchten zijn tijdelijk onmogelijk en de ambassade kan geen hulp bieden als Nederlanders in de problemen komen”, klinkt het. Nederlanders die zich al in Bahrein bevinden, krijgen het advies om het land te verlaten zodra dat veilig kan.

FIA houdt situatie scherp in de gaten

De waarschuwing zet extra druk op de Formule 1 en de FIA. De sport keert begin april terug naar het Midden-Oosten, met na Bahrein ook een race in Saoedi-Arabië. FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet al weten dat de veiligheid van alle betrokkenen centraal staat in de besluitvorming.

Als de situatie vóór 10 april niet verbetert, lijkt een afgelasting volgens de Nederlandse overheid onvermijdelijk. Ook binnen de autosport groeit het besef dat de veiligheid boven alles gaat. De FIA volgt de ontwikkelingen op de voet en zal op korte termijn duidelijkheid geven over het al dan niet doorgaan van de races in de regio.