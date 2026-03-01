Max Verstappen waarschuwt de Formule 1-fans voor de nieuwe reglementen. De viervoudig wereldkampioen is van mening dat het enorm lastig is om te volgen met de nieuwe regels. De Nederlander heeft alle testsessies erop zitten en mag zich aankomend weekend gaan klaarmaken voor de allereerste Grand Prix in het kampioenschap van 2026.

De nieuwe wagens leunen veel meer op elektrisch vermogen en het managen van de energievoorraad, maar kan dat ook goed uitgezonden worden? Verstappen denkt van niet en legt uit dat het enorm lastig is om het uit te leggen.

Nieuwe reglementen zijn te lastig volgens Verstappen

Verstappen verwacht niet veel van de nieuwe uitzendingen, zo laat hij aan Viaplay weten tijdens een persmoment. "Het wordt ingewikkeld om te volgen en uit te leggen. Dat is vooral het punt. Voor de rest blijft het gewoon een raceauto en wordt er gekwalificeerd en geracet. Maar het zal even wennen zijn. Ook qua inhaalacties heb ik nog geen idee hoe dat in de praktijk zal uitpakken. Er zijn dus nog veel vraagtekens. Dat maakt het ergens ook wel interessant, want daardoor gaat iedereen kijken."

"Het is altijd moeilijk om op de limiet te rijden, ongeacht de auto. Maar sommige auto’s zijn nu eenmaal leuker om te besturen dan andere. Zoals we het nu proberen uit te leggen aan de doorsnee kijker – of als ik zelf naar de data kijk – dan vraag ik me af: 'Moeten we dit wel willen?' Het is in ieder geval niet de leukste manier van autorijden", zo legt Verstappen uit.

Verstappen wil vooral plezier maken

Verstappen laat weten dat hij voornamelijk plezier wil maken, maar dat dat niet te maken heeft met de resultaten. "Dat heeft voor mij niets met de resultaten te maken. Uiteindelijk moet het leuk blijven; je moet plezier hebben in wat je doet. Ook al ben je de beste in je vak, je moet het wel willen doen. Als je met tegenzin naar je werk gaat, houd je dat niet lang vol. Dat geldt voor iedereen."

Verstappen wil nog een tijdje door, maar dan moet het wel leuk zijn en blijven. "Hopelijk blijf ik nog lang in de Formule 1 rijden. Maar dat is moeilijk te zeggen. Alles is op dit moment een beetje afwachten, ook waar we nu precies staan. Hopelijk valt het uiteindelijk allemaal mee."