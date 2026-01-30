user icon
icon

Red Bull ontvangt groot compliment: "Blij dat ze risico's durven te nemen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull ontvangt groot compliment: "Blij dat ze risico's durven te nemen"

Het team van Red Bull Racing is deze week begonnen aan een nieuw tijdperk in hun Formule 1-leven. Ze rijden voor het eerst met eigen motoren en ze hebben een nieuwe teamleiding vergeleken met een jaar geleden. Karun Chandhok vindt het knap hoe ze hiermee omgaan.

Red Bull kende vorig jaar een seizoen met ups en downs in de Formule 1. Ze hadden een grote achterstand op de concurrentie van McLaren, terwijl het achter de schermen zeer onrustig was. Teambaas Christian Horner werd in de zomer ontslagen, en opgevolgd door Laurent Mekies. Max Verstappen raakte in de tweede seizoenshelft in vorm, en vocht zelfs weer mee om de wereldtitel. Hij greep net naast de titel, en zag zijn vertrouweling Helmut Marko vertrekken.

Meer over Red Bull Racing Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

21 jan
 Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan

Achter de schermen werd er ondertussen keihard gewerkt aan het nieuwe jaar. Dit seizoen gelden er immers nieuwe motorische en aerodynamische regels in de sport, en het is dan belangrijk om niet te verslappen. De testweek verloopt vooralsnog naar wens, en de samen met Ford ontwikkelde krachtbron maakt een goede indruk.

'De architecten zijn vertrokken'

Oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok is onder de indruk van Red Bull. Bij Sky Sports geeft hij zijn mening over de nieuwe RB22: "De architecten van de huidige technische situatie, in de zin van dat ze nu een eigen motor bouwen, zijn vertrokken. Het was immers een besluit van Adrian Newey, Horner en Marko. Die zijn allemaal weg. Nu hebben Laurent Mekies en Ben Hodgkinson het stokje overgenomen en moeten zij ermee verder."

"Dit is ook een volledig nieuw tijdperk voor Pierre Waché. Hij heeft niet langer de aura van iemand met een briljant brein zoals Adrian Newey boven zich hangen. Hij heeft daar nu de leiding en hij is de eindverantwoordelijke."

Is het vertrouwen terug bij Red Bull?

Volgens Chandhok profiteert Red Bull nu van de verbeterde correlatie tussen fabriek en circuit: "Dat moet hen wel het vertrouwen hebben gegeven om dit jaar met meer exotische oplossingen te komen. Het betekent dat hun correlatie weer op orde is en dat wat ze zien in de CFD en in de windtunnel zich vertaalt naar prestaties op het circuit. Dat begonnen ze in de tweede helft van vorig seizoen te bereiken. Dat hadden ze eigenlijk niet meer sinds halverwege 2024. Daarom ben ik ook blij dat ze risico's nemen en nog steeds coole dingen aan de auto toevoegen."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.346

Men kan over Redbull zeggen wat ze willen....ik doe daar dus vrolijk aan mee.....over dat kauwgomballensap team, maar men kan idd niet ontkennen dat men daar wel flinke ballen hebben om die stap te nemen.

En mede daarvoor....muts af voor de toenmalige beslissing...

  • 1
  • 30 jan 2026 - 11:26
Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws Karun Chandhok Red Bull Racing F1 Test Barcelona 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.346

    Men kan over Redbull zeggen wat ze willen....ik doe daar dus vrolijk aan mee.....over dat kauwgomballensap team, maar men kan idd niet ontkennen dat men daar wel flinke ballen hebben om die stap te nemen.

    En mede daarvoor....muts af voor de toenmalige beslissing...

    • + 1
    • 30 jan 2026 - 11:26

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IN Karun Chandhok -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IN
  • Geb. datum 19 jan 1984 (42)
  • Geb. plaats Chennai, Tamil Nadu, India, IN
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar