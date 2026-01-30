Het team van Red Bull Racing is deze week begonnen aan een nieuw tijdperk in hun Formule 1-leven. Ze rijden voor het eerst met eigen motoren en ze hebben een nieuwe teamleiding vergeleken met een jaar geleden. Karun Chandhok vindt het knap hoe ze hiermee omgaan.

Red Bull kende vorig jaar een seizoen met ups en downs in de Formule 1. Ze hadden een grote achterstand op de concurrentie van McLaren, terwijl het achter de schermen zeer onrustig was. Teambaas Christian Horner werd in de zomer ontslagen, en opgevolgd door Laurent Mekies. Max Verstappen raakte in de tweede seizoenshelft in vorm, en vocht zelfs weer mee om de wereldtitel. Hij greep net naast de titel, en zag zijn vertrouweling Helmut Marko vertrekken.

Achter de schermen werd er ondertussen keihard gewerkt aan het nieuwe jaar. Dit seizoen gelden er immers nieuwe motorische en aerodynamische regels in de sport, en het is dan belangrijk om niet te verslappen. De testweek verloopt vooralsnog naar wens, en de samen met Ford ontwikkelde krachtbron maakt een goede indruk.

'De architecten zijn vertrokken'

Oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok is onder de indruk van Red Bull. Bij Sky Sports geeft hij zijn mening over de nieuwe RB22: "De architecten van de huidige technische situatie, in de zin van dat ze nu een eigen motor bouwen, zijn vertrokken. Het was immers een besluit van Adrian Newey, Horner en Marko. Die zijn allemaal weg. Nu hebben Laurent Mekies en Ben Hodgkinson het stokje overgenomen en moeten zij ermee verder."

"Dit is ook een volledig nieuw tijdperk voor Pierre Waché. Hij heeft niet langer de aura van iemand met een briljant brein zoals Adrian Newey boven zich hangen. Hij heeft daar nu de leiding en hij is de eindverantwoordelijke."

Is het vertrouwen terug bij Red Bull?

Volgens Chandhok profiteert Red Bull nu van de verbeterde correlatie tussen fabriek en circuit: "Dat moet hen wel het vertrouwen hebben gegeven om dit jaar met meer exotische oplossingen te komen. Het betekent dat hun correlatie weer op orde is en dat wat ze zien in de CFD en in de windtunnel zich vertaalt naar prestaties op het circuit. Dat begonnen ze in de tweede helft van vorig seizoen te bereiken. Dat hadden ze eigenlijk niet meer sinds halverwege 2024. Daarom ben ik ook blij dat ze risico's nemen en nog steeds coole dingen aan de auto toevoegen."