De discussie rond de motorregels voor 2026 blijft de paddock in zijn greep houden. Tijdens de wintertest in Bahrein maakte de Fédération Internationale de l'Automobile bekend dat de motorleveranciers zich moesten uitspreken over een aangepaste meting van de compressieverhouding. Na een eerdere blokkade lijkt er nu alweer een nieuw compromis op tafel te liggen.

Centraal in het debat staat het vermeende trucje van Mercedes, dat volgens rivalen op het circuit een hogere compressieverhouding zou kunnen halen dan het reglement toelaat.

Mercedes onder vuur na klachten van rivalen

In 2026 mag de compressieverhouding van de krachtbron maximaal 16:1 bedragen. Volgens geluiden uit de paddock zou Mercedes echter tijdens gebruik een verhouding van 18:1 kunnen realiseren. Dat zorgde voor onrust bij onder meer Ferrari, Honda en Audi, die de FIA op de letter van het reglement wezen: een auto moet op elk moment aan de regels voldoen.

Het pijnpunt zit in de manier van meten. Tot dusver controleert de FIA de compressieverhouding enkel onder ‘koude’ omstandigheden. Daardoor zou een eventuele afwijking bij hogere temperaturen buiten beeld blijven. De concurrentie drong dan ook aan op een extra meting wanneer de motor op temperatuur is, om elk grijs gebied weg te nemen.

Nieuw compromis moet knoop doorhakken

De FIA stelde uiteindelijk voor om vanaf 1 augustus ook bij 130 graden Celsius te meten. De motorleveranciers moesten zich daarover uitspreken, waarna het plan bij goedkeuring zou worden doorgestuurd naar de World Motor Sport Council.

Opvallend: volgens Motorsport Magazin ontstond er opnieuw consternatie toen Mercedes zich niet tegen het voorstel keerde. Teambaas Toto Wolff liet in Bahrein verstaan dat hij “geen enkel probleem” zag in een extra controle. Dat zorgde bij de concurrentie juist voor wantrouwen. Inmiddels ligt er een nieuw compromis klaar: zowel een koude als warme meting vanaf 1 juni, waarna in 2027 de koude test volledig zou verdwijnen. De verwachting is dat dit voorstel wordt aangenomen, waardoor de aangepaste controle al vanaf de Grand Prix van Monaco van kracht wordt.