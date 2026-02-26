user icon
'Volgende rel dient zich aan in Mercedes-controverse: eerste FIA-voorstel afgewezen'

De discussie rond de motorregels voor 2026 blijft de paddock in zijn greep houden. Tijdens de wintertest in Bahrein maakte de Fédération Internationale de l'Automobile bekend dat de motorleveranciers zich moesten uitspreken over een aangepaste meting van de compressieverhouding. Na een eerdere blokkade lijkt er nu alweer een nieuw compromis op tafel te liggen.

Centraal in het debat staat het vermeende trucje van Mercedes, dat volgens rivalen op het circuit een hogere compressieverhouding zou kunnen halen dan het reglement toelaat.

Mercedes onder vuur na klachten van rivalen

In 2026 mag de compressieverhouding van de krachtbron maximaal 16:1 bedragen. Volgens geluiden uit de paddock zou Mercedes echter tijdens gebruik een verhouding van 18:1 kunnen realiseren. Dat zorgde voor onrust bij onder meer Ferrari, Honda en Audi, die de FIA op de letter van het reglement wezen: een auto moet op elk moment aan de regels voldoen.

Het pijnpunt zit in de manier van meten. Tot dusver controleert de FIA de compressieverhouding enkel onder ‘koude’ omstandigheden. Daardoor zou een eventuele afwijking bij hogere temperaturen buiten beeld blijven. De concurrentie drong dan ook aan op een extra meting wanneer de motor op temperatuur is, om elk grijs gebied weg te nemen.

Nieuw compromis moet knoop doorhakken

De FIA stelde uiteindelijk voor om vanaf 1 augustus ook bij 130 graden Celsius te meten. De motorleveranciers moesten zich daarover uitspreken, waarna het plan bij goedkeuring zou worden doorgestuurd naar de World Motor Sport Council.

Opvallend: volgens Motorsport Magazin ontstond er opnieuw consternatie toen Mercedes zich niet tegen het voorstel keerde. Teambaas Toto Wolff liet in Bahrein verstaan dat hij “geen enkel probleem” zag in een extra controle. Dat zorgde bij de concurrentie juist voor wantrouwen. Inmiddels ligt er een nieuw compromis klaar: zowel een koude als warme meting vanaf 1 juni, waarna in 2027 de koude test volledig zou verdwijnen. De verwachting is dat dit voorstel wordt aangenomen, waardoor de aangepaste controle al vanaf de Grand Prix van Monaco van kracht wordt.

Regenrace

Posts: 2.353

Da's toch anders dan wat allerlei figuren een maand beweerden - dat Mercedes hun semi-illegale motor wel even door het seizoen zou loodsen. Zelf riep ik dat zij op zijn hoogst een paar GP's respijt zou krijgen; het zijn er nog altijd meer dan gedacht, maar het gaat aardig in die richting.

  • 7
  • 26 feb 2026 - 11:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.585

    Toto tijdens de vergadering.....met de handen diep in zijn zakken en schouderophalend......je doet maar hoor, je rot mar an!!

    • + 5
    • 26 feb 2026 - 11:29
  • Regenrace

    Posts: 2.353

    Da's toch anders dan wat allerlei figuren een maand beweerden - dat Mercedes hun semi-illegale motor wel even door het seizoen zou loodsen. Zelf riep ik dat zij op zijn hoogst een paar GP's respijt zou krijgen; het zijn er nog altijd meer dan gedacht, maar het gaat aardig in die richting.

    • + 7
    • 26 feb 2026 - 11:53
    • Patrace

      Posts: 6.532

      Als Mercedes zich zelf niet verdedigt tegen een andere meting, is er ook geen reden om het verder uit te stellen.
      Ik had meer weerstand van Mercedes verwacht met dreigementen dat ze dan 4 teams minder op de grid zouden hebben, etc.
      Kennelijk is het voor hen toch niet zo spannend. Wellicht hadden ze er al rekening mee gehouden en hebben ze nu toch een aantal races voordeel. Wie weet….

      • + 3
      • 26 feb 2026 - 11:59
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.585

      Of het is allemaal 'n storm in 'n glas cola.

      • + 7
      • 26 feb 2026 - 12:04
    • SennaS

      Posts: 11.585

      Lijkt er steeds meer op dat het een afleidingsmanoeuvre is gezien het trucje feitelijk nog niet is geconstateerd.
      En is Mercedes met iets anders onder de radar bezig waar de spionnen nog geen weet van hebben.
      Als het hun financieel of qua prestatie enorm zou raken dan kan ik dat niet ruimen met de laconiek.

      • + 5
      • 26 feb 2026 - 12:40
  • gridiron

    Posts: 3.224

    En men vergeet terug om de reactie teller op (4) te zetten.

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 12:25
  • monzaron

    Posts: 779

    De brandstof van petronas wordt nog een dingetje waar MB de winst uit kan gaan halen, want waarom duurt dat proces bij petronas zolang,.

    • + 1
    • 26 feb 2026 - 12:28
  • monzaron

    Posts: 779

    Dit was mijn gedachte al een tijd lang mb speelt straks met de tegenstander lees www.formel1.de/new(...)t-massiv-gedrosselt

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 12:30
  • nr 76

    Posts: 7.338

    Als het Wolff niet uitmaakt, waarom dan wachten tot 1 juni?

    • + 3
    • 26 feb 2026 - 12:55
    • shakedown

      Posts: 1.699

      Procedures.

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 13:12
    • Larry Perkins

      Posts: 63.152

      De vermaledijde FIA heeft de vereiste testmethode nog niet op orde...

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 13:52
    • shakedown

      Posts: 1.699

      vergeet ook niet dat 1 maart de homoogatie is en dat ze daarna een maand hebben deze motor aan te leveren zodat de FIA het kan testen en doornemen. Dus per 1 April kunnen ze pas testen. ze hebben 2 maanden om te testen en alles door te nemen. alles goed op papier te zetten. te communiceren met de bouwers, reactie van de bouwers enz enz enz. dan is 1 Juni nog kort dag

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 13:58
  • Retep

    Posts: 3

    Waarom kan de controle nu nooit VOOR de start van het seizoen plaatsvinden?
    Als Mercedes idd met een warme moter met een andere compressie verhouding rijden hebben ze toch weer een aantal races voordel, net als Mc Laren afgelopen jaar met de mini DRS.

    • + 1
    • 26 feb 2026 - 13:38
    • hupholland

      Posts: 9.672

      Ja, dat zou eigenlijk wel moeten, maar er zijn veel belangen waar rekening mee moet worden gehouden. Dus Mercedes krijgt een paar weken de tijd om zn sh*t op orde te krijgen. Verder is t natuurlijk de vraag in hoeverre ze het trucje ondertussen mogen of willen uitbuiten. We gaan het zien, mooi dat het nu al 2 maanden eerder ingaat

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 13:52

