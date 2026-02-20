Mercedes is in de problemen gekomen op de laatste testdag in Bahrein. Andrea Kimi Antonelli kwam namelijk stil te staan met zijn W17, waarvan de geluiden beweerden dat die zo sterk en betrouwbaar zal zijn. Het stilstaan van de Italiaan deze ochtend, heeft de FIA genoodzaakt om met de rode vlag te zwaaien.

De geluiden waren de afgelopen weken zo stellig in de Formule 1: Mercedes dat zomaar weer het nieuwe benchmark kan worden in de koningsklasse van de autosport. De shakedown in Barcelona en vijfenhalve dag testen in Bahrein lieten zien dat het team van Toto Wolff uitstekend hebben ingespeeld op de nieuwe reglementen. Maar ook bij de topteams kan er zomaar een kink in de kabel komen als er een compleet nieuwe auto en motor gebouwd worden.

Antonelli valt stil

Met nog een uur en ongeveer drie kwartier te gaan, sloeg uit het niets het noodlot toe voor Antonelli. Daar waar de Italiaan - die aan zijn tweede seizoen gaat beginnen in de F1 - maar liefst 49 ronden had neergezet, kwam de W17 plots tot stilstand. Wat het probleem precies was is nog niet bekend, maar al snel werd duidelijk dat Antonelli niet verder kon.

Al snel werd de rode vlag gezwaaid door de stewards. Nadien kon de rest van het F1-veld de test hervatten, aangezien de auto van Antonelli snel was opgeruimd.

🔴 RED FLAG 🔴



Kimi Antonelli has stopped his Mercedes at the side of the track#F1 #F1Testing pic.twitter.com/q0BCqDcyYj — Formula 1 (@F1) February 20, 2026

Mercedes-controverse

De F1-paddock raakte bijna niet uitgepraat over de Mercedes-bolide. Naast het feit dat het team uit Brackley zogenaamd een betrouwbare motor had gebouwd, konden zij ook meer vermogen genereren door een vermeend trucje. Volgens de geluiden vanuit het F1-circus, heeft het Duitse team iets gevonden waardoor zij - bij warme temperaturen - de compressieverhouding 18:1 kunnen krijgen.

Dit zou in strijd zijn met de regels, die beweren dat het 16:1 is. Met name Ferrari en Audi zouden hiervan werk gemaakt hebben, tot grote woede van Wolff.