user icon
icon

Entourage van Norris reageerde woedend op grote blunders van McLaren

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Entourage van Norris reageerde woedend op grote blunders van McLaren

Het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive zorgt wederom voor de nodige opschudding in de Formule 1-wereld. In de serie komen een aantal opvallende momenten aan het licht, en er is ook te zien hoe de entourage van Lando Norris niet bepaald blij was met een keuze van McLaren.

Het nieuwe seizoen van Drive to Survive komt deze week uit, maar de eerste informatie is al uitgelekt. Zo is te zien hoe de door Red Bull ontslagen teambaas Christian Horner hard uithaalt naar zijn oude collega's, en komt ook de situatie omtrent de jacht op de titel van Norris aan bod. De gespannen situatie aan het einde van het seizoen komt zeer duidelijk in beeld.

Meer over McLaren Norris haalt uit richting Verstappen: "Hamilton had acht titels moeten hebben!"

Norris haalt uit richting Verstappen: "Hamilton had acht titels moeten hebben!"

24 feb
 McLaren wil dat FIA F1-regels per direct gaat aanpassen

McLaren wil dat FIA F1-regels per direct gaat aanpassen

14 feb

Norris stond eind vorig jaar meerdere keren op matchpoint, maar zag hoe zijn team McLaren de mist inging. In Las Vegas werden Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplaat, terwijl een strategische blunder in Qatar hem ver terugwierp. Dit zorgde ervoor dat Max Verstappen simpel kon winnen, en dat hij zich weer in de titelstrijd kon mengen.

Hoe reageerde het kamp Norris?

In Drive to Survive is te zien hoe de entourage van Norris vol woede en verbazing reageert op de strategische fout van McLaren in Qatar. Norris' manager Mark Berreyman en performance coach Jon Malvern worden gefilmd terwijl ze reageren op de situatie. Berryman reageerde opvallend boos: "Ze zijn beter dan ons, ja. Ze hebben de fucking zege weggegooid. Ze hebben hem (Verstappen, red.) de zege gegeven!"

Ook Norris' performance coach Malvern keek vol verbazing naar de situatie, zo is te zien in de nieuwe Netflix-serie: "Dit is fucking gênant. Ze hebben gewoon alles weggeven!"

Alles kwam goed voor Norris

Uiteindelijk zou alles goedkomen voor Norris. Verstappen wist de slotrace in Abu Dhabi te winnen, maar kwam in het wereldkampioenschap net te kort om Norris te passeren. De Brit werd voor het eerst wereldkampioen, en gaat er dit jaar alles aan doen om zijn kroon te verdedigen. Hij rijdt dit jaar met het startnummer 1 op zijn auto, wat hij heeft overgenomen van Verstappen.

nr 76

Posts: 7.338

Entourage van mcLaren reageerde woedend op grote blunders van Norris.

  • 4
  • 26 feb 2026 - 12:52
F1 Nieuws Lando Norris McLaren

Reacties (5)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.435

    Gaan ze hier dan echt episodes van Drive to Survive als bron gebruiken om allerlei artikeltjes in elkaar te knutselen en in de titel net doen als of het iets actueels is.
    Het nieuwe seizoen gaat bijna weer beginnen, er moet toch over actuele zaken geschteven kunen worden.

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 12:30
    • The Wolf

      Posts: 184

      nou ehm ik vind het interessant hoe Mark Berreyman reageerde, en wat te denken van Jon Malvern, helemaal over de pis joh die gek, waanzin toch? Wie had dat kunnen denken? Als je geen DTS kijkt dan weet je dat soort dingen niet. Als je collega's het 's ochtends bij het koffieautomaat hebben over "Heb je die Jon Malvern gezien?" dan sta je erbij als een zak zand, dan weet je van toeten noch blazen. Kijk DTS is de boodschap!

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 13:21
  • nr 76

    Posts: 7.338

    Entourage van mcLaren reageerde woedend op grote blunders van Norris.

    • + 4
    • 26 feb 2026 - 12:52
    • HermanInDeZon

      Posts: 673

      Blunders van Norris?

      Valt allemaal nog mee hoor als je het wat objectief bekijkt
      McLaren heeft er vorig jaar meer een potje van gemaakt dan Norris zelf

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 13:44
  • The Wolf

    Posts: 184

    Entourage van The Wolf reageert ook woedend, soms.....

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 13:16

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.430
  • Podiums 44
  • Grand Prix 152
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar