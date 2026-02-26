Het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive zorgt wederom voor de nodige opschudding in de Formule 1-wereld. In de serie komen een aantal opvallende momenten aan het licht, en er is ook te zien hoe de entourage van Lando Norris niet bepaald blij was met een keuze van McLaren.

Het nieuwe seizoen van Drive to Survive komt deze week uit, maar de eerste informatie is al uitgelekt. Zo is te zien hoe de door Red Bull ontslagen teambaas Christian Horner hard uithaalt naar zijn oude collega's, en komt ook de situatie omtrent de jacht op de titel van Norris aan bod. De gespannen situatie aan het einde van het seizoen komt zeer duidelijk in beeld.

Norris stond eind vorig jaar meerdere keren op matchpoint, maar zag hoe zijn team McLaren de mist inging. In Las Vegas werden Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplaat, terwijl een strategische blunder in Qatar hem ver terugwierp. Dit zorgde ervoor dat Max Verstappen simpel kon winnen, en dat hij zich weer in de titelstrijd kon mengen.

Hoe reageerde het kamp Norris?

In Drive to Survive is te zien hoe de entourage van Norris vol woede en verbazing reageert op de strategische fout van McLaren in Qatar. Norris' manager Mark Berreyman en performance coach Jon Malvern worden gefilmd terwijl ze reageren op de situatie. Berryman reageerde opvallend boos: "Ze zijn beter dan ons, ja. Ze hebben de fucking zege weggegooid. Ze hebben hem (Verstappen, red.) de zege gegeven!"

Ook Norris' performance coach Malvern keek vol verbazing naar de situatie, zo is te zien in de nieuwe Netflix-serie: "Dit is fucking gênant. Ze hebben gewoon alles weggeven!"

Alles kwam goed voor Norris

Uiteindelijk zou alles goedkomen voor Norris. Verstappen wist de slotrace in Abu Dhabi te winnen, maar kwam in het wereldkampioenschap net te kort om Norris te passeren. De Brit werd voor het eerst wereldkampioen, en gaat er dit jaar alles aan doen om zijn kroon te verdedigen. Hij rijdt dit jaar met het startnummer 1 op zijn auto, wat hij heeft overgenomen van Verstappen.