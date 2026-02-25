user icon
Is Russell goed genoeg voor de wereldtitel? "Hij kan Verstappen, maar..."

Is Russell goed genoeg voor de wereldtitel? "Hij kan Verstappen, maar..."

De kaarten voor 2026 worden stilaan geschud en volgens Bernie Ecclestone ligt de poleposition voorlopig bij George Russell. De voormalige F1-baas schuift de Brit naar voren als titelfavoriet, al koppelt hij daar één duidelijke voorwaarde aan.

Ecclestone verwacht dat Mercedes-AMG Petronas Formula One Team komend seizoen met het sterkste totaalpakket voor de dag komt. Maar een snelle wagen alleen volstaat niet, waarschuwt hij. Russell zal het zelf moeten afmaken.

‘Russell moet het hele jaar meedogenloos zijn’

“Mercedes heeft op dit moment de beste papieren”, klinkt het overtuigd. “Russell beschikt absoluut over het talent om wereldkampioen te worden, maar dan moet hij wel een volledig seizoen die killermentaliteit tonen. Geen momenten van twijfel, geen terugval.”

De concurrentie is bovendien niet min. Namen als Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc en Oscar Piastri liggen op de loer. “Een team met Mercedes-motoren heeft sowieso een uitstekende uitgangspositie voor de titel”, stelt Ecclestone. “Maar uiteindelijk zal Russell zelf het verschil moeten maken op de baan.”

Ecclestone hoopt op Ferrari: ‘Dat zou de sport goed doen’

Toch hoopt de 95-jarige Brit niet op een seizoen waarin Mercedes de lakens uitdeelt. Integendeel. Hij kijkt nadrukkelijk richting Scuderia Ferrari. “Hou Ferrari in de gaten. Ik hoop echt dat zij zich mengen in de strijd. De Formule 1 zou er alleen maar beter van worden als Ferrari opnieuw wereldkampioen wordt.”

De voorspellingen schieten na de wintertests alle kanten uit. Na de eerste shakedown in Barcelona werd Mercedes nog als topfavoriet bestempeld, maar na een testdag op het Bahrain International Circuit schoof het kamp van Toto Wolff die rol alweer door naar Red Bull Racing en Verstappen.

Na de tweede testweek klonk het opnieuw dat Mercedes nét dat tikkeltje voorligt. Wolff gaf zelf toe dat de verschillen tussen Mercedes, Red Bull, Ferrari en McLaren F1 Team kleiner zijn dan ooit. Met andere woorden: wie in 2026 wereldkampioen wil worden, zal niet alleen over het beste materiaal moeten beschikken – maar vooral over het hardste killersinstinct.

The Wolf

Posts: 174

Het liefst zie ik natuurlijk Ferrari kampioen worden, maar ik treur er wel om als Vriend met de eer gaat strijken..

  • 2
  • 25 feb 2026 - 18:11
Reacties (27)

  • Williams_F1

    Posts: 1.354

    95 jaar is ie al.
    Man man tijd gaat hard!

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 17:26
    • hupholland

      Posts: 9.671

      valt mee, hij is eerder begonnen.

      • + 2
      • 25 feb 2026 - 18:32
    • Larry Perkins

      Posts: 63.148

      In vergelijking met @Ouw is ie nog een broekie...

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 19:59
  • Snork

    Posts: 22.397

    In Melbourne gaan de doeken eraf, zandzakken overboord en dan weten we meer over verhoudingen.

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 17:29
    • Williams_F1

      Posts: 1.354

      Wat denk jij qua verhoudingen?

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 18:40
    • Freek-Willem

      Posts: 6.632

      Dat Norris geen verhouding meer heeft

      • + 2
      • 25 feb 2026 - 19:20
    • Larry Perkins

      Posts: 63.148

      En na afloop is er voor George een doekje voor het bloeden...

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 19:48
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.578

    Het liefst zie ik vriend natuurlijk kampioen worden, maar ik treur er niet om dat Ferrari met de eer ga strijken.
    Van mij mag Max ook winnen, maar ja, die rijdt voor het verkeerde team....waar ik overigens ook bewondering voor heb.....maar dat zal ik nooit en te nimmer hardop zeggen.

    • + 1
    • 25 feb 2026 - 17:30
    • The Wolf

      Posts: 174

      Het liefst zie ik natuurlijk Ferrari kampioen worden, maar ik treur er wel om als Vriend met de eer gaat strijken..

      • + 2
      • 25 feb 2026 - 18:11
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.578

      Na volgend seizoen gaat vriend waarschijnlijk het plekje overnemen van Lewis.
      Jij blij dat vriend naar Ferrari gaat en ik blij dat vriend naar Ferrari gaat....iedereen blij.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 18:29
    • Williams_F1

      Posts: 1.354

      Zeg je nu stiekem wel?

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 18:40
    • Flexwing

      Posts: 279

      Lekker duidelijk

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 19:31
    • Larry Perkins

      Posts: 63.148

      'Second Choice George' kampioen?
      Er is al veel teveel ellende op de wereld!

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 19:54
  • Supa

    Posts: 2.675

    Russell
    Leclerc
    Piastri
    Antonelli
    Max
    Norris
    Hamilton

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 17:38
    • Supa

      Posts: 2.675

      Russell
      Norris
      Piastri
      Max
      Leclerc
      Antonelli
      Hamilton

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 17:52
    • snailer

      Posts: 31.972

      Volgorde:
      Russell dominant kampioen.
      Antonelli of Leclerc 2
      Verstappen 4.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 18:00
    • WickieDeViking

      Posts: 479

      Ik vraag me af waar jullie deze lijstjes op baseren.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 18:28
    • Freek-Willem

      Posts: 6.632

      Perez
      Hulkenberg
      Bottas
      Lewis
      En de rest doet voor spek en bonen mee

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 19:22
    • snailer

      Posts: 31.972

      Het is dat je het vraagt.
      De beste long run sims waren die van Mercedes. By a country mile (Geen idee of die lamnger is dan eengewone mijl. Maar voor de zekerheid dan maar, he)
      Ook die van Antonelli was erg sterk.
      Leclerc was echt ook goed daarin. Het opladen van de hbride leek het makkelijkst bij Ferrari. (En omdat ik fan van hem ben.)
      Verstappen 4de auto waarschijnlijk. Wat niet slecht is voor een nieuwe motor bouwer. Maar Verstappen compenseert tijd. (En omdat ik fan ben)


      Dat is het. Gewoon omdat het kan.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 19:35
    • schwantz34

      Posts: 41.829

      Max
      Max
      Max
      p2 & p3? het zal me jeuken!

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 19:45
    • WickieDeViking

      Posts: 479

      Was eigenlijk een beetje retorisch, snailer, maar bedankt voor de moeite. :)

      Ik wist jouw analyse van de testdagen al, maar heb daar ook op gereageerd waarom dat niet zoveel zegt.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 20:00
    • snailer

      Posts: 31.972

      Niet gelezen, Wiickie, sorry daarvoor. Maar dat is ongeveer het enige dat je uit zo'n set van testdagen kan halen. Alle teams gaan de baan op, doen ling runs. En op de laatste dag was er 1 tiem die tijden reed als een biljartlaken. Bij de rest liep uiteindelijk de tijdengrafiek op.
      Daarbij was het niet alleen vlag. De tijden waren ook behoorlijk snel. Er werd dus load er op gezet.
      Dit was een samenvatting. Ik heb van allemaal wel een rondje op yt gevonden. Van de onboards. De Mercedes lag op rails. Had even het gevoel de Mercedes van 2021 na Silverstone te zien en een aantal jaren voor 2021.

      Overigens lag de McLaren ook erg lekker op de weg.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 23:26
    • snailer

      Posts: 31.972

      O ja. Dit is een momentopname. Uiteraard. Maar ik kan na de tests moeilijk zeggen dat de Cads het beste team zijn. Het is gebaseerd op de tests.

      Snap hoe dan ook je punt niet. Als je nu niet wil oordelen, waarom kijk je uberhaupt dan.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 23:30
  • tazz

    Posts: 161

    "Hij kan Verstappen, maar..."
    Het zijn allemaal atleten, natuurlijk kan hij vast heel ver stappen

    • + 1
    • 25 feb 2026 - 19:20
  • Larry Perkins

    Posts: 63.148

    "Kampioen van de armoede"

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 19:57
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 891

    Ik hoop echt dat Leclerc dit jaar met de beker mag pronken. Hij heeft eerder kortstondig de betere bolide gehad, maar reed toen toch iets te onbesuisd. Denk dat hi jee klaar voor is, en ik gun het hem!

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 23:01

