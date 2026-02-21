user icon
Lando Norris zou volgens Britse media opnieuw vrijgezel zijn. De kersverse wereldkampioen van McLaren zou zijn relatie met model Margarida Corceiro hebben beëindigd in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen.

Het koppel kende al langer een knipperlichtrelatie. Voor het seizoen 2025 gingen ze al eens uit elkaar, maar later maakten ze het opnieuw officieel. Corceiro was geregeld aanwezig in de paddock en na Norris’ titel in Abu Dhabi verschenen nog romantische beelden van het duo op sociale media.

Geruchten aangewakkerd door video

Volgens de Britse krant The Sun kwam het nieuws naar buiten nadat fans een gesprek tussen Norris en Carlos Sainz analyseerden. In een video zou de McLaren-coureur laten verstaan dat hij opnieuw single is. De krant spreekt van signalen dat het al een tijdje niet goed zat tussen beide.

Een bron vertelt dat de twee uit elkaar gegroeid zouden zijn na het succesvolle seizoen van Norris. “Er waren al langer tekenen dat het moeilijk liep. Na zijn titelwinst veranderde er veel in zijn leven en dat had ook impact op hun relatie”, klinkt het.

Afwezigheid Corceiro zorgt voor speculaties

De geruchten kregen extra voeding toen Corceiro ontbrak op een feest dat Norris organiseerde voor zijn team en entourage na de titelstrijd. “Iedereen stond op de groepsfoto, behalve zij. Dat viel meteen op en zorgde voor veel vragen bij fans”, aldus de bron.

Ondertussen is Norris volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Het is nog maar de vraag of hij weer over de beste auto zal beschikken, aangezien het reglement volledig op de schop zal gaan. Zelf denkt de Brit dat de McLaren, in het begin van 2026, niet over de snelheid zal beschikken van Red Bull Racing, Mercedes of Ferrari. Of hij komend jaar voor een tweede wereldtitel mee kan gaan doen, is dus nog maar de vraag.

Joeppp

Posts: 8.305

Aan de foto te zien heeft ze hem eerst flink in elkaar getimmerd.

  • 8
  • 21 feb 2026 - 08:02
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (31)

Login om te reageren
  • Edgar

    Posts: 1.719

    Ralf Schumacher heeft vast wel goede raad hoe om te gaan met zo'n breuk....

    • + 5
    • 21 feb 2026 - 07:48
    • Erwinnaar

      Posts: 5.489

      Die had destijds vond ik wel zo'n lekker ding.

      • + 2
      • 21 feb 2026 - 09:19
  • Joeppp

    Posts: 8.305

    Aan de foto te zien heeft ze hem eerst flink in elkaar getimmerd.

    • + 8
    • 21 feb 2026 - 08:02
    • De Zeswieler

      Posts: 7.341

      Hij doet me hier enigszins denken aan Noa Lang de voetballert.

      • + 2
      • 21 feb 2026 - 10:26
    • Pietje Bell

      Posts: 33.288

      Noa Lang, die speler die helemaal onder die vreselijke tattoos zit?
      Een héél klein beetje misschien. Compleet ander type.

      Voor wie hem niet kent:

      https://youtu.be/IHby2wy4LlU

      • + 1
      • 21 feb 2026 - 11:00
    • Pietje Bell

      Posts: 33.288

      Was nieuwsgierig hoe het met zijn vriendinnetjes zit, aangezien hij net zo
      oud als Norris is, maar hij heeft al 8 jaar een relatie met een 30-jarige
      schone en ze hebben samen 2 zoontjes en zij een dochter uit een
      eerdere relatie. Een echte familieman dus.

      www.tiktok.com/@blosblue/video/7599009056019320097?is_from_webapp=1

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 11:31
    • HarryLam

      Posts: 5.286

      Wat voor een kronkel in je hersens het je als je je lichaam zo volkliedert.

      • + 1
      • 21 feb 2026 - 11:36
    • Larry Perkins

      Posts: 63.079

      Dan is die Lang thuis wellicht niet zo'n misselijkmakend, verwend en vervelend ventje als hij op tv overkomt @Pietje...

      • + 2
      • 21 feb 2026 - 11:51
    • Pietje Bell

      Posts: 33.288

      Daar gaan we weer. Kennelijk worden de tiktok linken hier niet weergegeven, alleen de algemene tiktok home page wordt getoond.

      Bij deze dus even zelf de link kopiëren en de haakjes verwijderen.

      www.tiktok(.)com/@blosblue/video/7599009056019320097?is_
      from_webapp=1

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 11:51
    • Pietje Bell

      Posts: 33.288

      Zo komt hij idd ALTIJD over @Larry, verwend, arrogant, hooghartig en naar en ik neem aan dat hij ook zo in elkaar zit en zo praat.
      Misschien praat hij thuis niet?

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 11:54
    • Larry Perkins

      Posts: 63.079

      En dom, dat waren we nog vergeten...

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 14:02
  • MatsVerstsappen

    Posts: 210

    Beter, na de eerste zes weken wordt het alleen maar minder.

    • + 1
    • 21 feb 2026 - 08:29
  • f(1)orum

    Posts: 9.557

    Ben benieuwd of de compassie ratio voor Lando nu ook boven de gestelde norm gaat stijgen ;-)

    • + 1
    • 21 feb 2026 - 08:29
    • Larry Perkins

      Posts: 63.079

      Dat is inderdaad de vraag, wel is wetenschappelijk aangetoond dat coureurs na een breuk gemiddeld een halve seconde per ronde sneller worden...

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 08:35
    • Freek-Willem

      Posts: 6.629

      Dat was na een Lies breuk dit is na een Margarida breuk. Geen idee of het dan ook een halve seconde is

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 11:08
  • F1jos

    Posts: 5.044

    De CV van Magui:
    2019-2023 Relatie met een Portuguese voetballer, niet afgemaakt.
    2024-2025 Relatie met een wereldkampioen F1, niet afgemaakt.

    Best indrukwekkend met vele volgers op haar account.

    • + 2
    • 21 feb 2026 - 10:25
    • Pietje Bell

      Posts: 33.288

      Haar echte CV:

      Television series

      2019–2020 Prisioneira Carolina Atalaia
      2020–2021 Bem me Quer Constança Cunha Trindade de Sousa
      2022 Quero É Viver Rita Vieira Menezes de Sousa
      2023–2024 Morangos Com Açúcar Gabriela "Gabi" Caiado
      2024–2025 A Fazenda [pt] Eva
      2025 Ponto Nemo Zoe

      Films

      Hotel Amor (2025) as Patrícia



      The long-awaited film adaptation of Alice Kellen's successful novel
      'Everything we never were', starring Maxi Iglesias, Margarida Corceiro
      and Sebastian Zurita, already has a premiere date:

      June 5, only in theaters.

      • + 1
      • 21 feb 2026 - 10:44
    • Pietje Bell

      Posts: 33.288

      Daarnaast is haar modellencontract met MISSUS Swimsuits & Appare
      zojuist voor het 5e jaar verlengd. Gasley's Kika werkte daar ook.
      Ook Lando's vorige vriendin Lousinha werkt daar.

      • + 1
      • 21 feb 2026 - 10:52
    • Larry Perkins

      Posts: 63.079

      "niet afgemaakt" @F1jos...

      Knal jij je partners bij een breuk over hoop?

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 11:56
    • F1jos

      Posts: 5.044

      Nu je het zegt Larry, het brengt mij wel op het idee.

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 12:08
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.527

    Zolang Lando 'n gezonde rechterhand heeft is er niets aan de hand.

    • + 2
    • 21 feb 2026 - 10:33
  • Knalpijp

    Posts: 2.408

    Hij heeft misschien geen ballen.

    • + 1
    • 21 feb 2026 - 10:41
    • Freek-Willem

      Posts: 6.629

      Daar zal ze toch wel sneller achter gekomen zijn?

      • + 1
      • 21 feb 2026 - 11:09
    • schwantz34

      Posts: 41.815

      Lando Ladyboy?

      • + 1
      • 21 feb 2026 - 11:56
    • Larry Perkins

      Posts: 63.079

      Als je Norris hoort giechelen (als een meisje), dan zou je wel eens gelijk kunnen hebben @Knalpijp.

      • + 1
      • 21 feb 2026 - 12:00
  • jd2000

    Posts: 7.596

    Er zijn heel veel familie mannen langsgeweest op het eiland van Epstein.......

    • + 0
    • 21 feb 2026 - 12:26
  • Pietje Bell

    Posts: 33.288

    Voor al die mensen die hier altijd zo zitten te zeuren dat ze niet geïnteresseerd zijn
    in de partners van de coureurs, maar enkel in het racen
    en die dus niet weten wie Maqui is:

    i.imgur.com/9CiqAeb.png

    • + 1
    • 21 feb 2026 - 12:34
    • Pietje Bell

      Posts: 33.288

      Verreweg de mooiste WAG van de F1. Kika mag er ook zijn, maar dat is een hooghartig en verwaand meisje.
      Magui is vriendelijk, spontaan en altijd vrolijk.

      • + 2
      • 21 feb 2026 - 12:40
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.111

      Aardig wat karakter eigenschappen welke je toekent aan personen waar je geen woord mee hebt gewisseld.

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 18:20
  • Pietje Bell

    Posts: 33.288

    Kennelijk zijn ze nu weer gewoon goede vrienden zoals ze altijd geweest zijn.

    Lando postte vanmorgen dat hij weer thuis is in de UK en Magui is daar nu dus ook.

    i.imgur.com/UCHRGf8.png

    i.imgur.com/K6MNWdJ.png

    • + 0
    • 21 feb 2026 - 15:24
    • Pietje Bell

      Posts: 33.288

      Ik volg het ff niet meer. Kym Illman heeft eergisteren voor de camera gezegd dat er morgen een artikel in de Sun verschijnt dat de relatie tussen
      Lando en Magui over is. heb de link hier geplaatst.
      Hij heeft dit bericht gisteren verwijderd. Waarom?

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 17:00

