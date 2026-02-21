Lando Norris zou volgens Britse media opnieuw vrijgezel zijn. De kersverse wereldkampioen van McLaren zou zijn relatie met model Margarida Corceiro hebben beëindigd in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen.

Het koppel kende al langer een knipperlichtrelatie. Voor het seizoen 2025 gingen ze al eens uit elkaar, maar later maakten ze het opnieuw officieel. Corceiro was geregeld aanwezig in de paddock en na Norris’ titel in Abu Dhabi verschenen nog romantische beelden van het duo op sociale media.

Geruchten aangewakkerd door video

Volgens de Britse krant The Sun kwam het nieuws naar buiten nadat fans een gesprek tussen Norris en Carlos Sainz analyseerden. In een video zou de McLaren-coureur laten verstaan dat hij opnieuw single is. De krant spreekt van signalen dat het al een tijdje niet goed zat tussen beide.

Een bron vertelt dat de twee uit elkaar gegroeid zouden zijn na het succesvolle seizoen van Norris. “Er waren al langer tekenen dat het moeilijk liep. Na zijn titelwinst veranderde er veel in zijn leven en dat had ook impact op hun relatie”, klinkt het.

Afwezigheid Corceiro zorgt voor speculaties

De geruchten kregen extra voeding toen Corceiro ontbrak op een feest dat Norris organiseerde voor zijn team en entourage na de titelstrijd. “Iedereen stond op de groepsfoto, behalve zij. Dat viel meteen op en zorgde voor veel vragen bij fans”, aldus de bron.

Ondertussen is Norris volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Het is nog maar de vraag of hij weer over de beste auto zal beschikken, aangezien het reglement volledig op de schop zal gaan. Zelf denkt de Brit dat de McLaren, in het begin van 2026, niet over de snelheid zal beschikken van Red Bull Racing, Mercedes of Ferrari. Of hij komend jaar voor een tweede wereldtitel mee kan gaan doen, is dus nog maar de vraag.