Lando Norris gaat er niet vanuit dat hij het met McLaren op kan nemen tegen de top in de Formule 1, althans aan het begin van dit seizoen. Volgens de kersverse wereldkampioen moeten er een hoop gebieden op de MCL40 verbeterd worden, willen zij het opnemen tegen Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing.

Norris beschikte de afgelopen twee jaar nog over de beste auto in de koningsklasse van de autosport, maar komend seizoen zullen de kaarten opnieuw geschud worden. Door de entree van de nieuwe reglementen, waren alle teams genoodzaakt om een nieuwe auto te bouwen. Volgens Norris heeft het team uit Woking goed werk geleverd, maar kan de McLaren nog niet om overwinningen vechten.

McLaren niet competitief volgens Norris

Op de persconferentie tijdens de wintertest in Bahrein, sprak Norris zijn verwachtingen uit over de MCL40. "Zoals we het nu zien, nee", antwoordde hij op de vraag of hij de beste auto heeft. "Vorig jaar hadden we ook alleen een snelheidsvoordeel. Dus we konden de race bijna langzamer rijden, de dingen werkten beter, en dan konden we sneller rijden."

De wereldkampioen benadrukte daarbij dat de juiste balans nog niet gevonden is. "Op dit moment zitten we er een beetje naast. Om het tempo van de anderen te kunnen bijbenen, moeten we wat harder pushen, maar dat leidt ook tot meer slijtage. Dus het is nog niet helemaal perfect, maar ik weet dat er een aantal dingen zijn die vorig jaar onze sterke punten waren en die dit seizoen ook weer onze sterke punten zullen zijn. Maar er is nog veel werk aan de winkel om de juiste balans te vinden."

Norris moet wennen aan nieuwe auto

Vorig jaar had Norris een auto ter beschikking waar hij nagenoeg iedere race mee kon doen om de overwinning, iets waar hij enorm van genoot. "De auto presteerde vorig jaar erg goed. Het was lastig te begrijpen, maar het werkte goed. En het is nu nog maar het begin voor deze auto. Dus we blijven ernaar kijken."

"Natuurlijk zou ik dat geweldig vinden, want zelfs toen we een slechte kwalificatie hadden, wisten we dat we een goede zondag zouden hebben. En dat was altijd iets om naar uit te kijken", aldus de Brit die toch een klein beetje alarm sloeg bij zijn team.

"Het team werkt hard aan alle aspecten. Dat omvat racesnelheid, bandenkoeling, al dat soort dingen. Maar op dit moment moeten we gewoon op de meeste gebieden nog verbeteren", zo sloot Norris uiteindelijk af.