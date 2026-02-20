user icon
icon

Norris en McLaren beginnen te sandbaggen: "Op alle gebieden moet het beter"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris en McLaren beginnen te sandbaggen: "Op alle gebieden moet het beter"

Lando Norris gaat er niet vanuit dat hij het met McLaren op kan nemen tegen de top in de Formule 1, althans aan het begin van dit seizoen. Volgens de kersverse wereldkampioen moeten er een hoop gebieden op de MCL40 verbeterd worden, willen zij het opnemen tegen Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing

Norris beschikte de afgelopen twee jaar nog over de beste auto in de koningsklasse van de autosport, maar komend seizoen zullen de kaarten opnieuw geschud worden. Door de entree van de nieuwe reglementen, waren alle teams genoodzaakt om een nieuwe auto te bouwen. Volgens Norris heeft het team uit Woking goed werk geleverd, maar kan de McLaren nog niet om overwinningen vechten. 

Meer over McLaren McLaren wil dat FIA F1-regels per direct gaat aanpassen

McLaren wil dat FIA F1-regels per direct gaat aanpassen

14 feb
 Russell razendsnel op eerste testdag, Red Bull revancheert zich na grote problemen

Russell razendsnel op eerste testdag, Red Bull revancheert zich na grote problemen

18 feb

McLaren niet competitief volgens Norris

Op de persconferentie tijdens de wintertest in Bahrein, sprak Norris zijn verwachtingen uit over de MCL40. "Zoals we het nu zien, nee", antwoordde hij op de vraag of hij de beste auto heeft. "Vorig jaar hadden we ook alleen een snelheidsvoordeel. Dus we konden de race bijna langzamer rijden, de dingen werkten beter, en dan konden we sneller rijden." 

De wereldkampioen benadrukte daarbij dat de juiste balans nog niet gevonden is. "Op dit moment zitten we er een beetje naast. Om het tempo van de anderen te kunnen bijbenen, moeten we wat harder pushen, maar dat leidt ook tot meer slijtage. Dus het is nog niet helemaal perfect, maar ik weet dat er een aantal dingen zijn die vorig jaar onze sterke punten waren en die dit seizoen ook weer onze sterke punten zullen zijn. Maar er is nog veel werk aan de winkel om de juiste balans te vinden." 

Norris moet wennen aan nieuwe auto

Vorig jaar had Norris een auto ter beschikking waar hij nagenoeg iedere race mee kon doen om de overwinning, iets waar hij enorm van genoot. "De auto presteerde vorig jaar erg goed. Het was lastig te begrijpen, maar het werkte goed. En het is nu nog maar het begin voor deze auto. Dus we blijven ernaar kijken." 

"Natuurlijk zou ik dat geweldig vinden, want zelfs toen we een slechte kwalificatie hadden, wisten we dat we een goede zondag zouden hebben. En dat was altijd iets om naar uit te kijken", aldus de Brit die toch een klein beetje alarm sloeg bij zijn team.

"Het team werkt hard aan alle aspecten. Dat omvat racesnelheid, bandenkoeling, al dat soort dingen. Maar op dit moment moeten we gewoon op de meeste gebieden nog verbeteren", zo sloot Norris uiteindelijk af.  

The Wolf

Posts: 115

als ik alle berichten van alle coureurs/teams tot mij neem en ik analyseer dat, dan kom ik tot de conclusie dat zeker begin seizoen er geen enkel team mee kan doen voor de winst. Denk serieus dat we in Melbourne na de race een podium gaan zien waarbij de hoogste trede gewoon leeg is.

  • 5
  • 20 feb 2026 - 08:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Politik

    Posts: 9.738

    Dat Mclaren aan het sanbaggen is, is natuurlijk een aanname van de schrijver van dit stuk. Lekker stukje objectieve journalistiek zullen we maar zeggen. Not

    Mclaren is één van de weinige teams, die nog steeds met dezelfde auto rijdt als waar ze hun eerste testdag mee af werkten in Barcelona. Ze kiezen bewust voor de tactiek om eerst de 'kale' auto volledig te benutten en vooral te begrijpen.
    Om vervolgens gerichte updates door te voeren. Die tactiek hanteerden ze in 2023 ook. Toen uiteindelijk de eerste updates kwamen (Oostenrijk), bleek dat meteen een schot in de roos.

    • + 2
    • 20 feb 2026 - 08:52
  • The Wolf

    Posts: 115

    als ik alle berichten van alle coureurs/teams tot mij neem en ik analyseer dat, dan kom ik tot de conclusie dat zeker begin seizoen er geen enkel team mee kan doen voor de winst. Denk serieus dat we in Melbourne na de race een podium gaan zien waarbij de hoogste trede gewoon leeg is.

    • + 5
    • 20 feb 2026 - 08:58
  • Maximo

    Posts: 9.808

    Alle top ontwerpers/engineers zijn het er over eens dat het een voordeel is van de fabrieksteams om voorkennis te hebben van de motor en zelfs in nauwe samenwerking met de motorenafdeling het chassis, de archtectuur van de motor, keuzes in versnellingsbak et cetera et cetera.

    Het is daarom niet meer dan logisch dat Mercedes F1 team bij de start van dit seizoen een flink voordeel heeft ten opzichte van hun klantenteams. DE reden waarom Red Bull nu zelf hun motoren bouwt is vanwege deze reden.

    Het zou mij verbazen als McLaren bij aanvang een beter pakket heeft dan Mercedes, ook al zijn er vast aspecten bij de McLaren wagen die wat beter zijn dan die van Mercedes.

    McLaren zal in 2026 de Mercedes motor leren kennen en kan dan in 2027 in nieuwe wagen ontwerpen om daarmee het fabrieksteam te verslaan.

    • + 1
    • 20 feb 2026 - 09:23
  • F1jos

    Posts: 5.037

    Lando is in ieder geval niet aan het sandbaggen met zijn relatie en is nu vrijgezel.

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 10:01
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 854

    Gisteren zag de McLaren er anders zeer sterk uit. Niet alleen in (vlakke) tijden maar ook in handeling, zo leek het. Wel hadden ook zij soms het probleem met een te vroeg lege batterij over de streep te komen.

    Maar goed, iedereen roept zo'n beetje hetzelfde. Ik las dat Mekis met enige zekerheid inschatte dat Mercedes, McLaren en daarna Ferrari nog vóór hen lagen. Mercedes staat nu overigens stil.

    De auto die mij een goed gevoel geeft is, is de Ferrari. En dat zou ik vooral Leclerc ook erg gunnen.

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 10:53

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.430
  • Podiums 44
  • Grand Prix 152
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar