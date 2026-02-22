Yuki Tsunoda heeft voor het eerst sinds eind vorig jaar weer meters gemaakt in een Formule 1-wagen. De Japanner kwam in actie tijdens een showrun van Red Bull in San Francisco, maar dat ging niet helemaal naar wens. De Red Bull van Tsunoda vloog namelijk in de brand.

Tsunoda was vorig jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Hij was de opvolger van Liam Lawson, die na twee races terug werd gezet naar zusterteam Racing Bulls. Tsunoda moest Verstappen rugdekking gaan geven, maar hij kon de Nederlander amper bijhouden. Vlak voor het einde van het seizoen werd bekend dat Tsunoda zou worden vervangen door Isack Hadjar, en dat het zitje bij Racing Bulls zou worden ingevuld door Arvid Lindblad.

Wat was er aan de hand?

Red Bull hield Tsunoda wel binnenboord, en hij fungeert dit jaar als reservecoureur. Hij was aanwezig bij de eerste testweek in Bahrein, en mocht dit weekend voor het eerst sinds eind vorig jaar weer plaatsnemen achter het stuur van een Formule 1-bolide. Hij werkte echter geen test of een race af, maar een speciale demorun in de Amerikaanse stad San Francisco. Hij nam daar plaats achter het stuur van een Red Bull RB7, waarmee hij het publiek vermaakte.

Tsunoda draaide wat donuts, maar de demorun liep voor hem niet goed af. Na een aantal drifts kwam Tsunoda tot stilstand, en waren er vlammen te zien aan de achterzijde van de auto. Iets was te warm geworden en in brand gevlogen, Tsunoda zag in zijn spiegels hoe de vlammen uit de RB7 schoten, en hij stapte onder luid gejuich uit. De vlammen werden door de aanwezige fans uitgebreid vastgelegd, en Tsunoda had zich zijn comeback waarschijnlijk iets anders voorgesteld.

🏎️🔥#RedBull car catches #fire during Yuki Tsunoda’s demo run in #SanFrancisco



Yuki Tsunoda was forced to jump out of a Red Bull Racing car after it caught fire during a show run in San Francisco, marking his first public appearance since leaving Formula 1 at the end of 2025.… pic.twitter.com/kjjUuhGIfh — News.Az (@news_az) ___Escaped_link_699b755c31771___

Nog een incident

Hij was overigens niet de enige coureur die in actie kwam tijdens deze demorun. Ook de Amerikaan Scott Speed, die in 2006 en 2007 in de Formule 1 reed voor Toro Rosso, mocht een aantal donuts draaien. In een in Racing Bulls-kleuren gehulde Red Bull vermaakte hij het publiek, maar maakte hij een klein foutje en parkeerde hij zijn auto in de hekken.