Red Bull van Tsunoda vliegt in de brand tijdens demorun

Yuki Tsunoda heeft voor het eerst sinds eind vorig jaar weer meters gemaakt in een Formule 1-wagen. De Japanner kwam in actie tijdens een showrun van Red Bull in San Francisco, maar dat ging niet helemaal naar wens. De Red Bull van Tsunoda vloog namelijk in de brand.

Tsunoda was vorig jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Hij was de opvolger van Liam Lawson, die na twee races terug werd gezet naar zusterteam Racing Bulls. Tsunoda moest Verstappen rugdekking gaan geven, maar hij kon de Nederlander amper bijhouden. Vlak voor het einde van het seizoen werd bekend dat Tsunoda zou worden vervangen door Isack Hadjar, en dat het zitje bij Racing Bulls zou worden ingevuld door Arvid Lindblad.

Wat was er aan de hand?

Red Bull hield Tsunoda wel binnenboord, en hij fungeert dit jaar als reservecoureur. Hij was aanwezig bij de eerste testweek in Bahrein, en mocht dit weekend voor het eerst sinds eind vorig jaar weer plaatsnemen achter het stuur van een Formule 1-bolide. Hij werkte echter geen test of een race af, maar een speciale demorun in de Amerikaanse stad San Francisco. Hij nam daar plaats achter het stuur van een Red Bull RB7, waarmee hij het publiek vermaakte.

Tsunoda draaide wat donuts, maar de demorun liep voor hem niet goed af. Na een aantal drifts kwam Tsunoda tot stilstand, en waren er vlammen te zien aan de achterzijde van de auto. Iets was te warm geworden en in brand gevlogen, Tsunoda zag in zijn spiegels hoe de vlammen uit de RB7 schoten, en hij stapte onder luid gejuich uit. De vlammen werden door de aanwezige fans uitgebreid vastgelegd, en Tsunoda had zich zijn comeback waarschijnlijk iets anders voorgesteld.

Nog een incident

Hij was overigens niet de enige coureur die in actie kwam tijdens deze demorun. Ook de Amerikaan Scott Speed, die in 2006 en 2007 in de Formule 1 reed voor Toro Rosso, mocht een aantal donuts draaien. In een in Racing Bulls-kleuren gehulde Red Bull vermaakte hij het publiek, maar maakte hij een klein foutje en parkeerde hij zijn auto in de hekken.

schwantz34

Posts: 41.820

Bij het zien van de vlammen bleef hij gelukkig wel heel erg rustig die Koe Loe Yyki!

  • 2
  • 22 feb 2026 - 14:44
F1 Nieuws Yuki Tsunoda Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.198

    Yuki zet alles in vuur en vlam en zijn nieuwe baantje op de tocht.

    • + 1
    • 22 feb 2026 - 12:58
    • Psykosis

      Posts: 77

      Yuki dacht ook meteen even zijn wok kunstjes te kunnen showen.

      • + 0
      • 22 feb 2026 - 15:55
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.535

    " We don't need no water, let the motherfucker burn
    Burn motherfucker, burn"....

    • + 1
    • 22 feb 2026 - 13:17
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.535

      Yuki: "We don't need no watel, let the mothelfuckel buln
      Buln mothelfuckel, buln"....

      • + 1
      • 22 feb 2026 - 14:18
  • Larry Perkins

    Posts: 63.088

    Kinky Kylie is nu pas echt super kinky...

    • + 0
    • 22 feb 2026 - 14:07
  • schwantz34

    Posts: 41.820

    Bij het zien van de vlammen bleef hij gelukkig wel heel erg rustig die Koe Loe Yyki!

    • + 2
    • 22 feb 2026 - 14:44
  • Ernie5335

    Posts: 5.772

    Wat zijn handen zien, slopen zijn ogen 😁

    • + 1
    • 22 feb 2026 - 18:49
  • monzaron

    Posts: 775

    Yuki zet de USA in vuur en vlam 🥱

    • + 0
    • 22 feb 2026 - 20:20
  • GPYesterday

    Posts: 323

    Hij moet oppassen voor de ICE-agenten. Werken zonder vergunning is deportatie!

    • + 0
    • 22 feb 2026 - 21:13

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
show sidebar