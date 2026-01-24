user icon
Tsunoda laakt Red Bull na 'degradatie': "Natuurlijk ben ik boos"

Tsunoda laakt Red Bull na 'degradatie': "Natuurlijk ben ik boos"

Yuki Tsunoda is niet te spreken over het feit dat hij zijn stoeltje is verloren bij Red Bull Racing. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen kon geen stempel drukken bij de Oostenrijkse renstal, waardoor hij vervangen werd door Isack Hadjar. Toch is Tsunoda niet blij met de beslissing, aangezien hij geen ander stoeltje heeft kunnen vinden in de Formule 1

Tot zijn eigen verrassing, kreeg Tsunoda na twee races in 2025 promotie naar Red Bull. Nadat Liam Lawson te licht werd bevonden door Christian Horner en Helmut Marko, kreeg de Japanner de kans naast Verstappen. Alleen dat avontuur liep niet zoals gepland. Tsunoda kwam niet in de buurt van Verstappen en eindigde op een zeer teleurstellende zeventiende (!) plaats in het WK. 

Tsunoda boos op Red Bull

Nadien besloot Red Bull om Tsunoda uit het stoeltje te halen en te vervangen door Hadjar, die een waanzinnig debuutseizoen kende in de F1. Ook bij het zusterteam - Racing Bulls - was er geen plek meer, aangezien Lawson en Arvid Lindblad daar zullen rijden. Tsunoda kreeg nog wel de rol van reservecoureur toegewezen bij Red Bull, maar is daar allesbehalve blij mee. 

In gesprek met diverse media stak Tsunoda dan ook niet zijn frustratie onder stoelen of banken. "Uiteraard ben ik teleurgesteld en heel erg boos", aldus de Japanner. 

Had Tsunoda andere opties

Tsunoda werd gelinkt aan andere teams als Alpine, Haas en ook Aston Martin omdat zij met een Honda-motor gaan rijden. Alleen beweert hij zelf dat Red Bull hem niet wilde laten gaan. "Nou, ik had geen andere keus. Mijn contract zat er nu eenmaal, dus ik kon niet veel doen. Ik had een paar geïnteresseerden van buitenaf, maar mijn contract staat me niet echt toe om daar veel over te praten, hoe dan ook."

Komend jaar moet Tsunoda dus vanuit de pitstraat toekijken. Wellicht dat er in 2027 een plek voor hem vrijkomt op de grid, aangezien heel veel coureurs uit hun contract gaan lopen.

Need5Speed

Posts: 3.474

Je hebt een contract, je strandt vaak in Q1 met een Red Bull waar je teamgenoot mee wint, Red Bull zet je aan de kant en dan ben je boos. Net als Checo.

Maar Red Bull is niet de schuld van die slechte prestaties. Dat is toch iets van de coureur die niet voldoet aan de verwachtingen en daar vervo... [Lees verder]

  • 8
  • 24 jan 2026 - 10:55
Reacties (14)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 10.046

    Tsunoda was zonder zijn Honda steun al jaren geleden gedropt, dat ziet iedereen

    • + 6
    • 24 jan 2026 - 10:48
    • Maximo

      Posts: 9.664

      Hij mag blij zijn dat hij een kans heeft gehad bij een top team en dat bleek te veel voor hem.

      Wellicht had hij graag nog een aantal jaar veldvulling gespeeld bij een minder team, maar voor de fans is het wel klaar met hem.

      • + 2
      • 24 jan 2026 - 11:17
    • Rogier hier

      Posts: 6.787

      Dit artikel maakt niet duidelijk op WIE hij boos is. Als hij realistisch is, dan zou hij boos moeten zijn op zichzelf. Hij heeft zijn kans bij een absoluut top team gehad en verprutst. Bij gebrek aan beter mag hij van geluk spreken dat hij niet eerder uit de auto is gehaald zoals wel gebeurt is bij vele coureurs voor hem. En niet de minste!

      • + 1
      • 24 jan 2026 - 13:00
  • Need5Speed

    Posts: 3.474

    Je hebt een contract, je strandt vaak in Q1 met een Red Bull waar je teamgenoot mee wint, Red Bull zet je aan de kant en dan ben je boos. Net als Checo.

    Maar Red Bull is niet de schuld van die slechte prestaties. Dat is toch iets van de coureur die niet voldoet aan de verwachtingen en daar vervolgens niet goed mee overweg kan.

    • + 8
    • 24 jan 2026 - 10:55
    • Joeppp

      Posts: 8.254

      Als je kijkt hoe de tweede coureurs eraf zijn gekomen naast Max bij RedBull kan je toch wel concluderen dat tweede coureur bij RedBull de meest ondankbare baan in de F1 is. Natuurlijk moet je altijd naar jezelf kijken maar dan kan je soms ook zien dat je er alles aan gedaan hebt om het een succes te laten worden maar dat dat niet is gelukt door externe omstandigheden.

      • + 1
      • 24 jan 2026 - 11:11
    • Need5Speed

      Posts: 3.474

      Op 2 na rijden ze allemaal in de F1, en Tsunoda komt vast ook nog ergens terecht. Zo slecht is het niet.
      Kijk dan eens naar wat er is gebeurd met de coureurs die bij andere teams te licht zijn bevonden. Die hebben bijna allemaal een functie elders.

      • + 2
      • 24 jan 2026 - 12:20
    • Joeppp

      Posts: 8.254

      Nouja, tweede rijders bij andere topteams rijden nog steeds. Bottas, Sainz, Leclerc ( kwam naast Vettel). Russell. Ik vind het heel dubbel. Aan 1 kant geeft RedBull talenten snel een kans maar zodra ze in de RedBull terecht komen falen ze allemaal. Dat kan niet alleen aan de coureurs liggen, helemaal niet als ze het vervolgens bij andere teams prima doen.

      • + 1
      • 24 jan 2026 - 12:52
    • Need5Speed

      Posts: 3.474

      Red Bull heeft ook pech gehad. Als Sainz geweten had dat Ricciardo weg zou gaan dan was hij wellicht bij Toro Rosso gebleven, Gasly had langer bij Toro Rosso kunnen rijpen, Hartley had nooit een kans gekregen.
      Het had allemaal anders kunnen lopen en er dan veel beter uit gezien.

      NB. Kvyat is er ook een die in de Red Bull is mislukt maar die heeft nooit naast Max gereden.

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 13:39
  • Ambudriver

    Posts: 322

    Dan had je harder moeten rijden, gejank achteraf altijd. Ga lekker samen huilen met Checo...man man man

    • + 4
    • 24 jan 2026 - 11:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.307

    Yuki: " Natuullijk ben ik boos op Ledbull na mijn degladatie."

    Ik had seizoen 2026 nog gemakkelijk naast Max kunnen en willen lacen.
    Nieuwe londe...nieuwe kansen zeg maal.

    • + 2
    • 24 jan 2026 - 11:57
    • schwantz34

      Posts: 41.739

      Bijna alle door Max afgedroogde Ouw-teamgenoten zijn boos, teleurgesteld, en hebben stuk voor stuk een smoezenboek (nog dikker dan het boek van Sinterklaas) waarom het hun maar niet gelukt is om maar niet te slagen bij RBR.

      De waarheid is gewoon simply lovely dat Max gewoon elk seizoen de lat zo gigantisch hoog legt, dat ze er allemaal stuk voor stuk mentaal helemaal aan onderdoor gaan. En nee, dat heeft niks met de zeel bepelkte lengte van Yuki te maken!

      • + 1
      • 24 jan 2026 - 14:22
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.166

      Albon wist het nog het beste uit te leggen , in het begin van het seizoen lukt het nog wel , maar Max en zijn kant van de garage stellen Max zijn auto steeds gevoeliger af waardoor het raamwerk waarin de andere coureur kan werken vrijwel onmogelijk word en terwijl Max steeds sneller word gaat de andere coureur steeds meer problemen krijgen omdat het voor veel coureurs en dus ook Albon bijna onmogelijk is om constant in dat hele kleine raamwerk te opereren waar Max wel in kan opereren en worden de achterstanden steeds groter verder in het seizoen.

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 14:59

