Yuki Tsunoda is niet te spreken over het feit dat hij zijn stoeltje is verloren bij Red Bull Racing. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen kon geen stempel drukken bij de Oostenrijkse renstal, waardoor hij vervangen werd door Isack Hadjar. Toch is Tsunoda niet blij met de beslissing, aangezien hij geen ander stoeltje heeft kunnen vinden in de Formule 1.

Tot zijn eigen verrassing, kreeg Tsunoda na twee races in 2025 promotie naar Red Bull. Nadat Liam Lawson te licht werd bevonden door Christian Horner en Helmut Marko, kreeg de Japanner de kans naast Verstappen. Alleen dat avontuur liep niet zoals gepland. Tsunoda kwam niet in de buurt van Verstappen en eindigde op een zeer teleurstellende zeventiende (!) plaats in het WK.

Tsunoda boos op Red Bull

Nadien besloot Red Bull om Tsunoda uit het stoeltje te halen en te vervangen door Hadjar, die een waanzinnig debuutseizoen kende in de F1. Ook bij het zusterteam - Racing Bulls - was er geen plek meer, aangezien Lawson en Arvid Lindblad daar zullen rijden. Tsunoda kreeg nog wel de rol van reservecoureur toegewezen bij Red Bull, maar is daar allesbehalve blij mee.

In gesprek met diverse media stak Tsunoda dan ook niet zijn frustratie onder stoelen of banken. "Uiteraard ben ik teleurgesteld en heel erg boos", aldus de Japanner.

Had Tsunoda andere opties

Tsunoda werd gelinkt aan andere teams als Alpine, Haas en ook Aston Martin omdat zij met een Honda-motor gaan rijden. Alleen beweert hij zelf dat Red Bull hem niet wilde laten gaan. "Nou, ik had geen andere keus. Mijn contract zat er nu eenmaal, dus ik kon niet veel doen. Ik had een paar geïnteresseerden van buitenaf, maar mijn contract staat me niet echt toe om daar veel over te praten, hoe dan ook."

Komend jaar moet Tsunoda dus vanuit de pitstraat toekijken. Wellicht dat er in 2027 een plek voor hem vrijkomt op de grid, aangezien heel veel coureurs uit hun contract gaan lopen.