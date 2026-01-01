user icon
Domenicali sluit vervolg op succesvolle F1-film niet uit

De Formule 1 heeft de afgelopen jaren enorme stappen gezet buiten het circuit, onder meer dankzij Drive to Survive en de succesvolle Hollywoodfilm F1. Stefano Domenicali ziet daarom kansen voor een vervolg op de film met Brad Pitt, maar waarschuwt dat overhaaste beslissingen het succes juist kunnen ondermijnen.

De film F1, geregisseerd door Joseph Kosinski, verscheen in juni 2025 in de Nederlandse bioscopen en bleek meteen een schot in de roos. Met een productiebudget van ongeveer 200 miljoen dollar verdiende de film in het openingsweekend al zo'n 60 miljoen terug. Uiteindelijk kwam de totale opbrengst uit op maar liefst 631 miljoen dollar.

Dat succes past binnen een bredere strategie van de Formule 1 om de sport toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor een nieuw publiek, zo laat de F1-CEO weten aan Sky Sports F1.

'Het moet eerst bezinken'

Domenicali laat aan Sky Sports F1 weten dat een nieuwe film over de Formule 1 mogelijk is: "Nou, zeg nooit nooit. We werken aan een plan. Maar het zal zeker niet te snel gebeuren, want het moet eerst bezinken. De eerste film zal een langdurig effect hebben en een volgende film moet geloofwaardig, authentiek en vernieuwend zijn."

Domenicali vertelde ook over het afgelopen seizoen en vindt dat het geweldig was: "Ik denk dat het echt een geweldig seizoen is geweest. We sloten de laatste race af met drie coureurs die nog meededen om de titel. Dat zij allemaal met elkaar streden, was simpelweg fantastisch. Dit seizoen was fenomenaal omdat we groei hebben gezien. We hebben nieuwe fans zien instromen. We hebben veel interesse gezien van commerciële partners, die de waarde van ons product begrijpen."

Reacties (2)

  • John6

    Posts: 11.438

    Toch knap dat ze zoveel geld met die film verdient hebben, ik had het niet verwacht als ik eerlijk ben.

    • + 0
    • 1 jan 2026 - 11:22
  • gridiron

    Posts: 3.038

    Met 431miljoen winst gaan ze dit zeker uitmelken.

    • + 0
    • 1 jan 2026 - 12:59

