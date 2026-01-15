Het team van Ferrari heeft een tegenvallend seizoen achter de rug. De iconische Italiaanse renstal wil dit jaar hard gaan terugslaan, maar volgens de eerste geruchten lopen ze achter op schema. Volgens voormalig Ferrari-teambaas en huidig Formule 1-CEO Stefano Domenicali moet het team een goed plan verzinnen.

Het team van Ferrari eindigde vorig jaar slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. De Italiaanse renstal wist geen Grand Prix te winnen, en ze moesten veel tijd toegeven op de andere topteams van McLaren, Mercedes en Red Bull Racing. Ferrari beschikte met Charles Leclerc en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton over twee topcoureurs, maar ze konden geen potten breken met de lastige bolide.

Hamilton en Leclerc hopen dit jaar wél te kunnen meevechten om de zeges en misschien wel de titels. Of dat gaat lukken, is nog maar zeer de vraag. De eerste voortekenen zijn namelijk niet bepaald positief, en er wordt zelfs gesteld dat er chaos is binnen het team en dat ze vrezen de eigen launch te missen. Het wordt een race tegen de klok want deze presentatie staat volgende week op de planning, en één week daarna begint de eerste testweek in Barcelona.

Wat moet Ferrari doen?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali was van 2008 tot en met 2014 de teambaas van Ferrari. De Italiaan leeft mee met het team, en spreekt zich uit bij Sky Sports News: "Ik ben een positieve man. Je hoeft niet te huilen, er is geen reden om altijd negatief te zijn. Ze hebben wel een plan nodig."

Heeft Ferrari wel een plan?

Volgens Domenicali gaat dit helemaal goedkomen: "Ik weet zeker dat teambaas Frédéric Vasseur, Lewis en Charles een plan hebben, en dat is belangrijk. Ik denk dat het belangrijk is om te reageren, niet om weg te vallen, en te stellen dat het normaal is om vierde te worden in het kampioenschap."

"We willen graag een sterk Ferrari zien, en ze verdienen het om in een sterkere positie te staan. Ze moeten ervoor zorgen dat ze de juiste energie hebben, want voor aankomend seizoen is iedereen aan het praten, maar niemand weet waar ze staan."