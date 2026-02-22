IndyCar Preview 2026: VeeKay’s nieuwe start en de jacht op Palou

Het IndyCar-circus ontwaakt dit weekend uit een ultralange winterslaap. Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout en zijn collega’s beginnen aan een overvol 2026, met maar liefst achttien races in slechts zes maanden tijd. Tijd om achterover te leunen is er niet: maart trapt direct af met vier races, waaronder een loodzware triple-header. Met de legendarische Indianapolis 500 op de laatste zondag van mei als absoluut hoogtepunt, blikken we vooruit op een zinderend seizoen.

Een nieuw hoofdstuk voor VeeKay

VeeKay was jarenlang het boegbeeld van Ed Carpenter Racing (ECR) en boekte grote successen met het kleine team uit Indianapolis. In 2023 gooide ECR het roer echter om en paste de Nederlander niet meer in de nieuwe koers. Het was even billenknijpen voor een nieuw contract, maar Dale Coyne Racing bood een reddingsboei na een indrukwekkende test van de Hoofddorper. Hoewel de samenwerking in 2025 zeer prettig en dankbaar was, bleek het huwelijk van korte duur.

De pas 25-jarige coureur zocht een nieuwe uitdaging. De jacht op een stoeltje bij de traditionele topteams bleek lastig – mede omdat ook in de top van de IndyCar commercieel budget een doorslaggevende rol speelt. Uiteindelijk tekende VeeKay bij Juncos Hollinger Racing. Op papier misschien geen topteam, maar het biedt hem de broodnodige zekerheid in de Noord-Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1. Na de onzekerheid van 2023 is die stabiliteit goud waard.

De naam Schumacher keert terug

In het verleden maakten veel coureurs na hun Formule 1-avontuur de oversteek naar Amerika. Grote namen als Nigel Mansell, Emerson Fittipaldi, Romain Grosjean en Takuma Sato gingen hem voor, en in 2026 voegt Mick Schumacher zich bij dit illustere rijtje.

Schumacher junior, zoon van zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher, waagt de sprong na een moeizame periode in de koningsklasse. Na zijn debuut bij Haas in 2021 bleven de echte uitschieters uit; de jonge Duitser was vaker in de muur te vinden dan op het podium. Na een periode als testcoureur bij Mercedes en uitstapjes naar het langeafstandsracen, moet hij zich nu bewijzen in de fysiek zware IndyCar. Eén ding is zeker: alle ogen zullen op hem gericht zijn.

Wie stopt Alex Palou?

Alex Palou staat al jaren op eenzame hoogte. Van zijn vier kampioenschappen won de Spanjaard de afgelopen drie seizoenen op rij de felbegeerde titel. De Chip Ganassi-rijder is hard op weg de meest succesvolle IndyCar-coureur aller tijden te worden. Waar de concurrentie voorheen slechts speldenprikken uitdeelde, lijkt Palou nu onverslaanbaar.

Lange tijd was hij vooral dominant op permanente circuits en stratencircuits, maar in 2024 rekende hij definitief af met zijn ‘oval-syndroom’. Hij won de grootste race ter wereld: de Indianapolis 500. Ook buiten de baan was het onrustig: onlangs werd bekend dat Palou 12 miljoen dollar verschuldigd is aan McLaren wegens contractbreuk. Nu de juridische strijd achter de rug is, kan de Spaanse superster zich weer volledig focussen op het racen – en het spekken van zijn bankrekening.

Racen in de achtertuin van Trump

De kalender voor 2026 heeft een flinke opfrisbeurt gekregen. De meest opvallende toevoeging is de Freedom 250 Grand Prix van Washington D.C. Een stratrace in de achtertuin van president Donald Trump, die in het teken staat van het Amerikaanse erfgoed.

Daarnaast keert de spectaculaire seizoensafsluiter terug op het iconische circuit van Laguna Seca, beroemd om ‘The Corkscrew’—een bocht waarin coureurs letterlijk een blinde duik naar beneden maken. Een andere nieuwkomer is de Grand Prix van Arlington in Texas. Opvallende afwezige is The Thermal Club; het miljoenenbal dat vorig jaar nog op de kalender stond, is dit jaar gesneuveld.

Een internationaal topveld

Het veld telt 28 fulltime coureurs en barst van het talent. Naast Schumacher zien we veel andere bekende gezichten uit de Europese racerij:

* Dennis Hauger: De Noorse oud-F2-kampioen die via het Road to Indy-programma zijn weg omhoog vocht.

* Callum Ilott: Voormalig F1-testrijder en publiekslieveling.

* Marcus Ericsson: De Zweedse oud F1-coureur en Indy 500-winnaar.

* Robert Shwartzman: De voormalig Ferrari-junior die klaar is voor zijn Amerikaanse debuut.

Waar te volgen?

In Nederland liggen de rechten van de IndyCar bij Ziggo Sport. De races zijn meestal te zien op het speciale racekanaal en bij grote evenementen soms op het open kanaal. Wie liever via de officiële IndyCar-app kijkt, moet rekening houden met een vertraging: vanwege de exclusieve rechten van Ziggo zijn de beelden daar pas zeven dagen na de race beschikbaar. Zal VeeKay dit jaar eindelijk weer voor de overwinningen vechten? Of blijft Palou de onbetwiste koning? Het belooft een zinderend seizoen te worden!