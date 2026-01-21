Het nieuwe Formule 1-seizoen is nog niet begonnen, maar er is nu al een relletje geboren. Mercedes en Red Bull zouden een controversieel motortrucje gebruiken, en dat kan ze een groot voordeel opleveren. Oud-coureur en GPDA-voorzitter Alexander Wurz waarschuwt voor een enorme voorsprong van Mercedes.

In de Formule 1 gaan er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden. Dit zorgt ervoor dat alle motorleveranciers en teams praktisch op nul beginnen, en allemaal op zoek gaan naar een manier om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Mercedes lijkt nu een voorsprong te hebben ten opzichte van de concurrentie, en dat zorgt voor de nodige geruchten.

Het lijkt er namelijk op dat Mercedes een trucje heeft gevonden met de compressieverhoudingen van de motor. Hiermee lijken ze een significant voordeel te hebben ten opzichte van de concurrentie, al lijkt Red Bull dit trucje te willen kopiëren. Mercedes, en zijn klantenteams, lijken een voordeel te hebben, en de andere fabrikanten hebben aan de bel getrokken bij de FIA. Later deze week staat er een belangrijke vergadering op de planning, en dat kan cruciaal zijn voor het seizoen.

Wat kan er gebeuren?

Voormalig Formule 1-coureur en GPDA-voorzitter Alexander Wurz maakt zich een beetje zorgen over de situatie. De Oostenrijker geeft zijn mening bij zijn landgenoten van Kronen Zeitung: "Vooral de eerste helft van het seizoen kan extreem interessant worden met het nieuwe energiemanagementsysteem. Er zouden waanzinnige scenes kunnen ontstaan. In sommige bochten en sectoren kan je meer dan één seconde gaan winnen."

'Dit gaat het kampioenschap beslissen'

Wurz heeft het trucje van Mercedes goed bekeken, en trekt een duidelijke conclusie: "De FIA heeft voor dit jaar de compressieverhoudingen verlaagd tot 16:1, maar ze voeren de metingen bij kamertemperatuur uit. Blijkbaar zijn er twee fabrikanten die misbruik hebben gemaakt van de thermische uitzetting, waardoor de verhoudingen hoger uitvallen."

"We hebben het hier over tien tot vijftien pk. Dat komt neer op ongeveer drie tot vier tienden per ronde. Zelfs een topcoureur kan dat verschil niet goedmaken ten opzichte van een matige coureur. Dit zou weleens beslissend kunnen zijn voor het wereldkampioenschap."