user icon
icon

Alarmbellen gaan af na Mercedes-truc: "Dit gaat het kampioenschap beslissen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Alarmbellen gaan af na Mercedes-truc: "Dit gaat het kampioenschap beslissen"

Het nieuwe Formule 1-seizoen is nog niet begonnen, maar er is nu al een relletje geboren. Mercedes en Red Bull zouden een controversieel motortrucje gebruiken, en dat kan ze een groot voordeel opleveren. Oud-coureur en GPDA-voorzitter Alexander Wurz waarschuwt voor een enorme voorsprong van Mercedes.

In de Formule 1 gaan er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden. Dit zorgt ervoor dat alle motorleveranciers en teams praktisch op nul beginnen, en allemaal op zoek gaan naar een manier om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Mercedes lijkt nu een voorsprong te hebben ten opzichte van de concurrentie, en dat zorgt voor de nodige geruchten.

Meer over Mercedes Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

14 jan
 Klap voor Mercedes: Kopstuk kondigt vertrek aan

Klap voor Mercedes: Kopstuk kondigt vertrek aan

12 jan

Het lijkt er namelijk op dat Mercedes een trucje heeft gevonden met de compressieverhoudingen van de motor. Hiermee lijken ze een significant voordeel te hebben ten opzichte van de concurrentie, al lijkt Red Bull dit trucje te willen kopiëren. Mercedes, en zijn klantenteams, lijken een voordeel te hebben, en de andere fabrikanten hebben aan de bel getrokken bij de FIA. Later deze week staat er een belangrijke vergadering op de planning, en dat kan cruciaal zijn voor het seizoen.

Wat kan er gebeuren?

Voormalig Formule 1-coureur en GPDA-voorzitter Alexander Wurz maakt zich een beetje zorgen over de situatie. De Oostenrijker geeft zijn mening bij zijn landgenoten van Kronen Zeitung: "Vooral de eerste helft van het seizoen kan extreem interessant worden met het nieuwe energiemanagementsysteem. Er zouden waanzinnige scenes kunnen ontstaan. In sommige bochten en sectoren kan je meer dan één seconde gaan winnen."

'Dit gaat het kampioenschap beslissen'

Wurz heeft het trucje van Mercedes goed bekeken, en trekt een duidelijke conclusie: "De FIA heeft voor dit jaar de compressieverhoudingen verlaagd tot 16:1, maar ze voeren de metingen bij kamertemperatuur uit. Blijkbaar zijn er twee fabrikanten die misbruik hebben gemaakt van de thermische uitzetting, waardoor de verhoudingen hoger uitvallen."

"We hebben het hier over tien tot vijftien pk. Dat komt neer op ongeveer drie tot vier tienden per ronde. Zelfs een topcoureur kan dat verschil niet goedmaken ten opzichte van een matige coureur. Dit zou weleens beslissend kunnen zijn voor het wereldkampioenschap."

JPfx

Posts: 432

Geen misbruik, gebruik. Ook volgens de FIA. Dus niets mis mee.

  • 1
  • 21 jan 2026 - 12:53
F1 Nieuws Alexander Wurz Mercedes

Reacties (6)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.565

    Goh, als alle teams en iedereen die ook maar iets met de F1 in de media doet, precies weet hoe het trucje werkt, is het dan nog wel een trucje of is het iets waar elke fabrikant gebruik van maakt....

    Niets bijzonders dus. Ik denk eerder dat het door alle teams gebruikt wordt om de aandacht af te leiden van andere zaken. In de hoop dat er iets aan de aandacht ontsnapt en zo zelf voordeel kan halen...

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 12:51
  • JPfx

    Posts: 432

    Geen misbruik, gebruik. Ook volgens de FIA. Dus niets mis mee.

    • + 1
    • 21 jan 2026 - 12:53
    • skibeest

      Posts: 1.996

      Sterker, bij alle teams vindt thermische uitzetting plaats en bij alle teams zal zowel de compressie als het slagvolume (daar wordt vrijwel niet over gepraat) veranderen als de motoren heet worden.

      De truc zit dan ook (waarschijnlijk) in de gebruikte materialen. Deze zullen wat extra (waarschijnlijk in één richting) uitzetten dan de gebruikelijke materialen. En zolang de gebruikte materialen toegestaan zijn, is er niets illegaals aan de hand.

      • + 0
      • 21 jan 2026 - 13:11
  • Maximo

    Posts: 9.615

    10 - 15 pk gaat het verschil alleen maken aan het einde van een meerjarige periode van vaste regels wanneer de ontwerpen van alle wagens op mechanisch en aerodynamisch vlak dicht op elkaar zijn komen te liggen.

    Nu er een compleet nieuwe set regels ligt is 10 - 15 pk extra natuurlijk wel een voordeel, maar er zijn zo veel verschillen op andere vlakken dit aankomend seizoen dat die dat beetje extra pk waarschijnlijk niet de doorslag zal geven.

    Daarnaast kan het motorisch ook nog zo zijn dat andere fabrikanten andere foefjes hebben die een flink voordeel opleveren, het elektronische gedeelte is nog belangrijker geworden dus wie weet heeft Mercedes dan wel 10 - 15 pk meer qua vermorgen uit de verbranding, maar verliezen ze dat weer ten opzichte van een andere fabrikant op het elektrische deel.

    Bij de HONDA presentatie van hun nieuwe motor deze week was er een deel "geblured", dat was natuurlijk niet voor niets, wie weet wat zij en anderen voor noviteiten hebben toegepast.

    Persoonlijk denk ik dat betrouwbaarheid net als in 2014 de sleutel zal zijn, of eerder onbetrouwbaarheid. Wie de eerste helft van het seizoen meerdere keren nul punten scoort doet dan niet meer mee voor de titel.

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 13:04
  • JH56

    Posts: 349

    “Het lijkt er namelijk op…”, “Hiermee lijken … “, “al lijkt Red Bull… “, “klantenteams, lijken een voordeel …”... alles in twee zinnen!!!

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 13:41
  • Sander

    Posts: 1.602

    Kan niet wachten op wie de volgende zal zijn die er een plasje over moet doen.

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 14:06

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Alexander Wurz -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 15 feb 1974 (51)
  • Geb. plaats Waidhofen an der Thaya, Lower Austria, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar