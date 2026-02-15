user icon
McLaren wil dat FIA aan de veiligheid denkt: "Sommige onderwerpen zijn groter"

McLaren wil dat FIA aan de veiligheid denkt: "Sommige onderwerpen zijn groter"

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft de Formule 1 opgeroepen om nog vóór de start van het seizoen 2026 meerdere aanpassingen door te voeren aan de regels rond de nieuwe power units. Volgens de Italiaan staat de veiligheid op het spel en moet er snel gehandeld worden.

De overstap naar krachtbronnen met een veel groter elektrisch aandeel zorgt al maanden voor discussie in de paddock. Na de eerste meters tijdens de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein zijn volgens McLaren drie belangrijke pijnpunten duidelijk geworden.

Complexe starts zorgen voor risico’s

Een eerste probleem is volgens Stella de startprocedure. Door de nieuwe motoren zijn coureurs volledig afhankelijk van de V6 om de turbo op toeren te brengen. Tijdens de testdagen in Bahrein was te horen dat rijders soms meer dan tien seconden gas moesten geven om voldoende turbodruk op te bouwen.

Dat kan volgens McLaren leiden tot gevaarlijke situaties. Een kleine fout kan een slechte start of zelfs anti-stall veroorzaken, zoals bij Franco Colapinto van Alpine F1 gebeurde. Bovendien hebben coureurs achteraan op de grid mogelijk niet eens genoeg tijd om hun motor klaar te krijgen, omdat zij later hun plek bereiken.

Minder inhalen en gevaarlijke snelheidsverschillen

Ook het inhalen wordt een groot aandachtspunt. Door het verdwijnen van DRS en de komst van actieve aerodynamica kunnen alle auto’s op rechte stukken hun vleugels afvlakken. Daardoor wordt het moeilijker om een snelheidsverschil te creëren.

“Dit gaat niet over prestaties, maar over veiligheid op de grid”, stelt Stella. “Sommige onderwerpen zijn belangrijker dan het competitieve belang. Als we met eenvoudige aanpassingen de veiligheid kunnen verbeteren, dan moet dat gewoon gebeuren.”

Volgens de McLaren-teambaas moet vooral de timing van de startprocedure worden aangepast. “De procedure moet ervoor zorgen dat alle auto’s klaar zijn om te vertrekken. Je wil geen situaties waarin auto’s traag wegkomen. Teams en de FIA moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen.”

Daarnaast maakt Stella zich zorgen over extreme snelheidsverschillen wanneer coureurs energie moeten sparen. Hij verwijst daarbij naar het verleden, zoals de zware crash van Mark Webber in Valencia. “Dat soort ongelukken willen we nooit meer zien.”

Oproep richting Melbourne

Stella pleit ook voor aanpassingen rond het energiegebruik, zodat coureurs minder lift-and-coast moeten toepassen en de boostmodus effectiever wordt. Volgens hem zijn de technische oplossingen eenvoudig en snel door te voeren.

“Het gaat om drie dingen: starts, inhalen en het beperken van lift-and-coast”, aldus de Italiaan. “De oplossingen zijn simpel en moeten besproken worden in de volgende vergadering van de F1 Commission. We mogen iets dat makkelijk op te lossen is niet onnodig ingewikkeld maken.”

De eerstvolgende bijeenkomst moet duidelijkheid brengen in aanloop naar de seizoensopener in Melbourne en de Grand Prix van Australië op 8 maart. Lukt het de teams niet om een akkoord te bereiken, dan kan de FIA op basis van veiligheid alsnog ingrijpen.

Voor reacties op bovenstaand stuk, lees even het artikel van gisteren 'McLaren wil dat FIA F1-regels per direct gaat aanpassen'

Reacties (11)

  • RonHymer

    Posts: 137

    Ah check. McLaren heeft dus een probleem met het starten.

    • + 1
    • 15 feb 2026 - 10:46
    • WickieDeViking

      Posts: 386

      Hoe kom je daarbij? Dat heeft McLaren helemaal niet. Er zijn proefstarts te zien in video's van de testdagen.

      • + 0
      • 15 feb 2026 - 11:15
    • NicoS

      Posts: 20.131

      Nee, dat hebben ze niet, alleen de procedure om de motor klaar te krijgen om goed te starten neemt meer tijd in beslag.
      De motor moet minimaal tien seconden op hoge toeren draaien om de turbodruk zo te krijgen dat ze goed weg komen.
      Dit is voor alle teams hetzelfde.

      • + 3
      • 15 feb 2026 - 11:15
    • RonHymer

      Posts: 137

      Als dit voor alle teams hetzelfde is, dan is er toch niks aan de hand?

      • + 0
      • 15 feb 2026 - 11:27
    • NicoS

      Posts: 20.131

      Ze hebben meer tijd nodig voor de start, dus de startprocedure zoals hij nu is zal aangepast moeten worden.
      Nu gaan de lichten aan, en vijf seconden later uit…..dat is het probleem.

      • + 0
      • 15 feb 2026 - 12:10
    • WickieDeViking

      Posts: 386

      Niet elke motor komt ook even hoog in de toeren bij de start en dat gaat dus ook snelheidsverschillen opleveren bij de start. Met name Audi heeft iets van 2500rpm minder bij de start. Op YT is een vergelijkingsfilmpje gemaakt van de verschillende motoren bij de proefstarts.

      • + 0
      • 15 feb 2026 - 12:44
    • RonHymer

      Posts: 137

      Ja oke dat is dan zeker wel een dingetje. Wat ouw hier onder oppert is dan een oplossing.

      • + 0
      • 15 feb 2026 - 12:47
  • Politik

    Posts: 9.722

    Voor reacties op bovenstaand stuk, lees even het artikel van gisteren 'McLaren wil dat FIA F1-regels per direct gaat aanpassen'

    • + 4
    • 15 feb 2026 - 10:51
  • Skoda F1

    Posts: 514

    Gebrek aan turbodruk bij de start lijkt me veel enger dan bijvoorbeeld proposing op het rechte stuk! Waar vervolgens een regel Wijziging werdt afgedwongen..

    • + 0
    • 15 feb 2026 - 11:03
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.468

    Simpele oplossing is dat de de start lampen zo ingesteld worden dat bij 'n bepaalde kleur de boel op druk wordt gezet en dan +- 15 seconde daarna de start.

    Kijk, als zelfs ik met zoiets komt moet het voor de verstandige mensen 'n peulenschil zijn toch?

    • + 1
    • 15 feb 2026 - 11:21
  • NicoS

    Posts: 20.131

    Minder lift and coast……Stella wil max blij maken……;)

    • + 1
    • 15 feb 2026 - 11:21

