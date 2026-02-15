McLaren-teambaas Andrea Stella heeft de Formule 1 opgeroepen om nog vóór de start van het seizoen 2026 meerdere aanpassingen door te voeren aan de regels rond de nieuwe power units. Volgens de Italiaan staat de veiligheid op het spel en moet er snel gehandeld worden.

De overstap naar krachtbronnen met een veel groter elektrisch aandeel zorgt al maanden voor discussie in de paddock. Na de eerste meters tijdens de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein zijn volgens McLaren drie belangrijke pijnpunten duidelijk geworden.

Complexe starts zorgen voor risico’s

Een eerste probleem is volgens Stella de startprocedure. Door de nieuwe motoren zijn coureurs volledig afhankelijk van de V6 om de turbo op toeren te brengen. Tijdens de testdagen in Bahrein was te horen dat rijders soms meer dan tien seconden gas moesten geven om voldoende turbodruk op te bouwen.

Dat kan volgens McLaren leiden tot gevaarlijke situaties. Een kleine fout kan een slechte start of zelfs anti-stall veroorzaken, zoals bij Franco Colapinto van Alpine F1 gebeurde. Bovendien hebben coureurs achteraan op de grid mogelijk niet eens genoeg tijd om hun motor klaar te krijgen, omdat zij later hun plek bereiken.

Minder inhalen en gevaarlijke snelheidsverschillen

Ook het inhalen wordt een groot aandachtspunt. Door het verdwijnen van DRS en de komst van actieve aerodynamica kunnen alle auto’s op rechte stukken hun vleugels afvlakken. Daardoor wordt het moeilijker om een snelheidsverschil te creëren.

“Dit gaat niet over prestaties, maar over veiligheid op de grid”, stelt Stella. “Sommige onderwerpen zijn belangrijker dan het competitieve belang. Als we met eenvoudige aanpassingen de veiligheid kunnen verbeteren, dan moet dat gewoon gebeuren.”

Volgens de McLaren-teambaas moet vooral de timing van de startprocedure worden aangepast. “De procedure moet ervoor zorgen dat alle auto’s klaar zijn om te vertrekken. Je wil geen situaties waarin auto’s traag wegkomen. Teams en de FIA moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen.”

Daarnaast maakt Stella zich zorgen over extreme snelheidsverschillen wanneer coureurs energie moeten sparen. Hij verwijst daarbij naar het verleden, zoals de zware crash van Mark Webber in Valencia. “Dat soort ongelukken willen we nooit meer zien.”

Oproep richting Melbourne

Stella pleit ook voor aanpassingen rond het energiegebruik, zodat coureurs minder lift-and-coast moeten toepassen en de boostmodus effectiever wordt. Volgens hem zijn de technische oplossingen eenvoudig en snel door te voeren.

“Het gaat om drie dingen: starts, inhalen en het beperken van lift-and-coast”, aldus de Italiaan. “De oplossingen zijn simpel en moeten besproken worden in de volgende vergadering van de F1 Commission. We mogen iets dat makkelijk op te lossen is niet onnodig ingewikkeld maken.”

De eerstvolgende bijeenkomst moet duidelijkheid brengen in aanloop naar de seizoensopener in Melbourne en de Grand Prix van Australië op 8 maart. Lukt het de teams niet om een akkoord te bereiken, dan kan de FIA op basis van veiligheid alsnog ingrijpen.