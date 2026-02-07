McLaren heeft tijdens de shakedownweek in Barcelona de nodige kilometers gemaakt, maar kijkt ook met een schuin oog naar de concurrentie. Teambaas Andrea Stella erkent dat vooral Mercedes indruk heeft gemaakt tijdens de eerste runs richting het Formule 1-seizoen 2026.

Het team uit Woking kwam zelf tot 291 ronden op het Circuit de Barcelona-Catalunya, terwijl Mercedes met George Russell en Kimi Antonelli maar liefst vijfhonderd ronden afwerkte. McLaren begint het nieuwe jaar als tweevoudig constructeurskampioen, met Lando Norris als titelverdediger bij de coureurs.

Lastig vergelijken onder Spaanse omstandigheden

Hoewel tien van de elf teams aanwezig waren in Barcelona – Williams ontbrak – waarschuwt Stella voor te snelle conclusies. De lage temperaturen en het gebrek aan inzicht in brandstofniveaus, motorstanden en programma’s maken het volgens hem moeilijk om de krachtsverhoudingen scherp te krijgen.

“Het is ontzettend lastig om prestaties objectief te beoordelen, omdat we simpelweg niet weten welke programma’s de andere teams draaien en met welke brandstof of instellingen ze rijden”, legde Stella uit. “Daar komt bij dat de omstandigheden totaal anders waren dan tijdens een normaal raceweekend.”

Mercedes zet toon richting 2026

Toch kon de McLaren-teambaas niet om de sterke indruk van Mercedes heen. Samen met Ferrari en Red Bull lijkt het team uit Brackley goed uit de startblokken te zijn geschoten, al benadrukt Stella dat het vooral interessant is dat deze teams met verschillende krachtbronnen rijden.

“Het is duidelijk dat er minstens drie teams zijn die sterk zijn begonnen: Mercedes, Ferrari en Red Bull”, aldus Stella. “Met name Mercedes heeft de lat hoog gelegd en wij weten dat we daar een antwoord op moeten vinden.”

Volgens de Italiaan kan het feit dat die drie teams met drie verschillende aandrijflijnen rijden, een belangrijk signaal zijn. “Dat zou erop kunnen wijzen dat de verschillen in absolute prestaties beperkt zijn, althans tussen sommige motorleveranciers”, stelt hij.

Stella verwacht wel in te lopen

Stella verwacht bovendien dat de onderlinge verhoudingen gedurende het seizoen flink kunnen verschuiven. “Meer dan ooit zal het aankomen op hoe teams en coureurs het beschikbare pakket benutten en hoe effectief ze de auto doorontwikkelen”, besluit hij.

McLaren staat dinsdag een filmdag te wachten, in aanloop naar de officiële testdagen in Bahrein. Oscar Piastri neemt woensdag de volledige dag voor zijn rekening, waarna Norris op donderdag instapt. Op de slotdag zullen beide coureurs de rijtaken verdelen.