Stella ziet McLaren op achterstand: "Mercedes legt de lat hoog"

Stella ziet McLaren op achterstand: "Mercedes legt de lat hoog"

McLaren heeft tijdens de shakedownweek in Barcelona de nodige kilometers gemaakt, maar kijkt ook met een schuin oog naar de concurrentie. Teambaas Andrea Stella erkent dat vooral Mercedes indruk heeft gemaakt tijdens de eerste runs richting het Formule 1-seizoen 2026.

Het team uit Woking kwam zelf tot 291 ronden op het Circuit de Barcelona-Catalunya, terwijl Mercedes met George Russell en Kimi Antonelli maar liefst vijfhonderd ronden afwerkte. McLaren begint het nieuwe jaar als tweevoudig constructeurskampioen, met Lando Norris als titelverdediger bij de coureurs.

Lastig vergelijken onder Spaanse omstandigheden

Hoewel tien van de elf teams aanwezig waren in Barcelona – Williams ontbrak – waarschuwt Stella voor te snelle conclusies. De lage temperaturen en het gebrek aan inzicht in brandstofniveaus, motorstanden en programma’s maken het volgens hem moeilijk om de krachtsverhoudingen scherp te krijgen.

“Het is ontzettend lastig om prestaties objectief te beoordelen, omdat we simpelweg niet weten welke programma’s de andere teams draaien en met welke brandstof of instellingen ze rijden”, legde Stella uit. “Daar komt bij dat de omstandigheden totaal anders waren dan tijdens een normaal raceweekend.”

Mercedes zet toon richting 2026

Toch kon de McLaren-teambaas niet om de sterke indruk van Mercedes heen. Samen met Ferrari en Red Bull lijkt het team uit Brackley goed uit de startblokken te zijn geschoten, al benadrukt Stella dat het vooral interessant is dat deze teams met verschillende krachtbronnen rijden.

“Het is duidelijk dat er minstens drie teams zijn die sterk zijn begonnen: Mercedes, Ferrari en Red Bull”, aldus Stella. “Met name Mercedes heeft de lat hoog gelegd en wij weten dat we daar een antwoord op moeten vinden.”

Volgens de Italiaan kan het feit dat die drie teams met drie verschillende aandrijflijnen rijden, een belangrijk signaal zijn. “Dat zou erop kunnen wijzen dat de verschillen in absolute prestaties beperkt zijn, althans tussen sommige motorleveranciers”, stelt hij.

Stella verwacht wel in te lopen

Stella verwacht bovendien dat de onderlinge verhoudingen gedurende het seizoen flink kunnen verschuiven. “Meer dan ooit zal het aankomen op hoe teams en coureurs het beschikbare pakket benutten en hoe effectief ze de auto doorontwikkelen”, besluit hij.

McLaren staat dinsdag een filmdag te wachten, in aanloop naar de officiële testdagen in Bahrein. Oscar Piastri neemt woensdag de volledige dag voor zijn rekening, waarna Norris op donderdag instapt. Op de slotdag zullen beide coureurs de rijtaken verdelen.

Posts: 1.614

1100 ronden vs 650 ronden is natuurlijk een groot verschil. Maar is het echt een groot verschil?

Tijdens de test in 2014 reden de Mercedes teams iets van 800 ronden met 3 teams. Nu rijd Red Bull met twee teams ruim 600 ronden.

Ja natuurlijk heeft Mercedes de meeste ronden en daarmee een goede... [Lees verder]

  • 1
  • 7 feb 2026 - 13:04
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Stella McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 15.074

    Stella zal er wel een iets betere kijk op hebben dan ik, maar ik vind dat je nu nog totaal niets kunt zeggen over de verhoudingen tussen de verschillende teams... Na het testen misschien iets meer, maar pas als we een paar races hebben gehad kunnen we echt de balans op gaan maken wie er het beste hun huiswerk hebben gemaakt....

    • + 0
    • 7 feb 2026 - 12:47
  • shakedown

    Posts: 1.614

    1100 ronden vs 650 ronden is natuurlijk een groot verschil. Maar is het echt een groot verschil?

    Tijdens de test in 2014 reden de Mercedes teams iets van 800 ronden met 3 teams. Nu rijd Red Bull met twee teams ruim 600 ronden.

    Ja natuurlijk heeft Mercedes de meeste ronden en daarmee een goede basis gelegd. Maar heel eerlijk. 622 ronden is ook een zeer degelijke basis. In pure afstand is dat minder dan Mercedes, maar in data vergaren denk ik niet dat het echt een grote achterstand is, als het al echt een achterstand is. Na een x aantal ronden ga je steeds meer verfijnen ver achter de komma. Dat levert zeker iets op, maar steeds een beetje minder. Tot het punt dat je eigenlijk geen merkbare verbetering/andere analyses gaat maken.

    Ik denk dat Mercedes Ferrari en Red Bull allemaal een meer dan gezonde basis hebben en dat er kwa test informatie nauwelijks merkbare verschillen in analyse mogelijkheden zijn..

    • + 1
    • 7 feb 2026 - 13:04
  • snailer

    Posts: 31.662

    McLaren en Mercedes zijn op dit moment de grootste afnemers van mijn zandzakken. Nog even en ik moet zo veel leveren dat het op werken gaat lijken.

    • + 0
    • 7 feb 2026 - 14:38

