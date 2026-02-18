Max Verstappen zorgde vorige week voor opschudding in de Formule 1-wereld toen hij zijn eerlijke mening gaf over de nieuwe generatie F1-auto's. Verstappen was er niet blij mee, en zijn uitspraken leverden hem veel kritiek op. Hij weigert zijn woorden nu terug te nemen, en stelt dat hij in een vrije wereld leeft.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat zorgt ervoor dat de coureurs zichzelf een soort nieuwe rijstijl moeten aanmeten. Ze moeten zich meer focussen op het opladen van de batterij, en ze kunnen niet zo snel rijden en de bochten aanvallen zoals ze in de voorgaande jaren deden.

Verstappen was daar niet zo blij mee, en liet vorige week een schokgolf door de paddock gaan toen hij zelfs stelde dat dit ervoor kan zorgen dat hij de sport gaat verlaten. Viervoudig wereldkampioen Verstappen stelde dat dit niet bij de Formule 1 past, en dat het eerder een soort Formule E op steroïden was. Niet iedereen kon deze uitspraken waarderen, en de CEO van de Formule E besloot Verstappen een uitnodiging te sturen.

Hoe kijkt Verstappen terug op zijn woorden?

Verstappen weigert zijn woorden nu terug te nemen. De Red Bull-coureur haalde er zojuist zijn schouders over op tijdens de persconferentie. Hij stelt dat er waarschijnlijk een paar mensen niet blij mee zijn: "Maar ik kreeg een vraag en ik heb gewoon mijn mening gedeeld. We leven in een vrije wereld, met vrijheid van meningsuiting."

Dat andere coureurs en mensen uit de Formule E niet zo blij waren met zijn uitspraken, kan Verstappen weinig interesseren: "Dat is mijn gevoel en zo hoeft niet iedereen het te voelen, maar het maakt me ook niet uit wat anderen zeggen. Ik ben er gewoon eerlijk over."

Geen haat richting de Formule E

Verstappen wil wel duidelijk maken dat hij de Formule E niet wil aanvallen: "Daar gaat het ook niet om. Er rijden daar genoeg goede coureurs die ook in de Formule 1 niet zouden misstaan. Maar ik wil niet dat de Formule 1 dicht bij de Formule E komt. Daar moeten we ver vandaan blijven. Laat de Formule 1 de Formule 1 blijven en zich focussen op een mooie en goede motor."