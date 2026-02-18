user icon
Max Verstappen zorgde vorige week voor opschudding in de Formule 1-wereld toen hij zijn eerlijke mening gaf over de nieuwe generatie F1-auto's. Verstappen was er niet blij mee, en zijn uitspraken leverden hem veel kritiek op. Hij weigert zijn woorden nu terug te nemen, en stelt dat hij in een vrije wereld leeft.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat zorgt ervoor dat de coureurs zichzelf een soort nieuwe rijstijl moeten aanmeten. Ze moeten zich meer focussen op het opladen van de batterij, en ze kunnen niet zo snel rijden en de bochten aanvallen zoals ze in de voorgaande jaren deden.

Verstappen was daar niet zo blij mee, en liet vorige week een schokgolf door de paddock gaan toen hij zelfs stelde dat dit ervoor kan zorgen dat hij de sport gaat verlaten. Viervoudig wereldkampioen Verstappen stelde dat dit niet bij de Formule 1 past, en dat het eerder een soort Formule E op steroïden was. Niet iedereen kon deze uitspraken waarderen, en de CEO van de Formule E besloot Verstappen een uitnodiging te sturen.

Hoe kijkt Verstappen terug op zijn woorden?

Verstappen weigert zijn woorden nu terug te nemen. De Red Bull-coureur haalde er zojuist zijn schouders over op tijdens de persconferentie. Hij stelt dat er waarschijnlijk een paar mensen niet blij mee zijn: "Maar ik kreeg een vraag en ik heb gewoon mijn mening gedeeld. We leven in een vrije wereld, met vrijheid van meningsuiting."

Dat andere coureurs en mensen uit de Formule E niet zo blij waren met zijn uitspraken, kan Verstappen weinig interesseren: "Dat is mijn gevoel en zo hoeft niet iedereen het te voelen, maar het maakt me ook niet uit wat anderen zeggen. Ik ben er gewoon eerlijk over."

Geen haat richting de Formule E

Verstappen wil wel duidelijk maken dat hij de Formule E niet wil aanvallen: "Daar gaat het ook niet om. Er rijden daar genoeg goede coureurs die ook in de Formule 1 niet zouden misstaan. Maar ik wil niet dat de Formule 1 dicht bij de Formule E komt. Daar moeten we ver vandaan blijven. Laat de Formule 1 de Formule 1 blijven en zich focussen op een mooie en goede motor."

Cicero

Posts: 1.623

Het lijkt me best lekker om in de positie van verstappen te zitten. Rijk en goed genoeg om nooit problemen te krijgen. Hij kan idd zeggen wat hij wil.

  • 7
  • 18 feb 2026 - 14:49
Reacties (12)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.504

    Groot gelijk.
    Niets terugnemen van wat je gezegd hebt....anders wordt je bestempeld als 'n watje.

    • + 6
    • 18 feb 2026 - 14:48
    • Regenrace

      Posts: 2.305

      Wie eist dat dan?
      Oh, niemand.
      Dus waar gaat dit over?
      Eh.. clicks?

      • + 1
      • 18 feb 2026 - 15:59
  • Cicero

    Posts: 1.623

    Het lijkt me best lekker om in de positie van verstappen te zitten. Rijk en goed genoeg om nooit problemen te krijgen. Hij kan idd zeggen wat hij wil.

    • + 7
    • 18 feb 2026 - 14:49
    • HermanInDeZon

      Posts: 640

      Het lijkt me een nachtmerrie om in de positie van Verstappen te zitten

      Elk woord dat je zegt wordt breed uitgesmeerd in media, -tig keren verdraaid, half vertaald, uit context gebruikt

      • + 3
      • 18 feb 2026 - 14:53
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.504

      Nou ja Herman, een nachtmerrie.

      Lekker rondjes rijden op 'n circuit en savonds Kelly ff doorsmeren....je kunt het slechter treffen hoor.

      • + 2
      • 18 feb 2026 - 14:56
    • dutchiceman

      Posts: 5.562

      Dagelijks op f1today. Wie wil dat nou niet.

      • + 2
      • 18 feb 2026 - 15:08
    • FerrariRules

      Posts: 3.140

      Dat heet 'FU money'. Genoeg om FU te kunnen zeggen.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 19:04
  • Dale U

    Posts: 1.821

    F1 moet "groener" worden met de engines, anders stappen nieuwe fabrikanten niet in. Ik dacht dat dit bij Audi het geval was.

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 15:12
    • Roodkapje

      Posts: 126

      We hebben dit helaas te danken aan Volkswagen AG.

      • + 1
      • 18 feb 2026 - 15:22
    • hennie013

      Posts: 1.853

      Dat ze "groener" moeten worden snap ik nog wel een klein beetje, maar dat kan ook op een totaal andere manier.
      Nu is het 50-50 verbrandingsmotor en elektrische aandrijving, is voor mijn gevoel de foute kant op, ze hadden net zo makkelijk een V8 of zoiets op kunstmatige brandstof ( wat nu het deel van de verbrandingsmotor al moet doen )
      Dat is in mijn ogen een veel betere oplossing dan wat ze nu doen ( en reeds bestaande race klasse nadoen waar weinig mensen naar kijken ).
      Nog even en de F1 is verleden tijd, terwijl er in andere klasses nog gewoon op brandstof geracet word wereldwijd !

      • + 1
      • 18 feb 2026 - 15:49
    • Erwinnaar

      Posts: 5.480

      Less is more.

      Voor het vermaak waren 15 races met V8 of V10 motor prima geweest en al het andere eromheen niet van toepassing.

      Dan was het een show zoals mensen nog naar een circus gaan of iets anders aparts of speciaal.

      Bijna alles is gekaapt door de 'groene'

      • + 4
      • 18 feb 2026 - 15:54
  • Larry Perkins

    Posts: 63.031

    Max: "We leven in een vrije wereld."

    Was dat maar waar!
    Helaas is dat een utopie...

    • + 1
    • 18 feb 2026 - 17:44

Gerelateerd nieuws

show sidebar