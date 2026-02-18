user icon
FIA neemt belangrijk besluit over veelbesproken Mercedes-motor

FIA neemt belangrijk besluit over veelbesproken Mercedes-motor

De zaak over het veelbesproken motortrucje van Mercedes blijft boven de Formule 1-wereld hangen. De Duitse fabrikant maakt gebruik van een trucje met de compressieverhoudingen van de motor, wat ze naar verluidt een groot voordeel oplevert. De FIA heeft nu een besluit genomen, en heeft een e-vote naar de motorfabrikanten gestuurd.

Het team van Mercedes geldt al geruime tijd als de grote favoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. Ze zagen er snel uit tijdens de eerste twee testweken, en ook vandaag maken ze een goede indruk in Bahrein. Bij de concurrentie maken ze zich zorgen, ook omdat Mercedes dus een truc gebruikt met de compressieverhoudingen in de krachtbron.

Bij Mercedes zijn ze zich van geen kwaad bewust, en stellen ze dat alles aan de regels voldoet. Bij de andere fabrikanten denken ze daar iets anders over, en begin dit jaar trokken Ferrari, Audi en Honda aan de bel bij de FIA. Red Bull leek zich afzijdig te houden, maar het leek er enkele weken geleden op dat ze een draai hadden gemaakt op dit punt.

Wat is er besloten door de FIA?

Vandaag stond er in Bahrein een vergadering van het Power Unit Advisory Committee op het programma. Daar ging het vanzelfsprekend ook over de motor van Mercedes, en de FIA heeft laten weten dat ze een oplossing hebben gevonden. Tijdens de vergadering is namelijk besloten om een e-vote naar de motorfabrikanten van de Formule 1 te sturen. Ze mogen stemmen over een regelwijziging die nu op tafel ligt.

Waar kunnen de fabrikanten over stemmen?

De fabrikanten kunnen stemmen over een regel waarmee er een nieuwe meetwijze wordt ingevoerd. Volgens de FIA zou er dan, als een meerderheid voor stemt, vanaf 1 augustus een nieuwe meetwijze voor de compressieverhoudingen worden ingevoerd. De fabrikanten moeten dan niet alleen onder kamertemperatuur, maar ook onder warmere temperaturen aantonen dat hun krachtbron aan de regels voldoet. Voor Mercedes zou dit een ingrijpende wijziging zijn, want dit betekent dat ze hun krachtbron moeten aanpassen.

De FIA geeft aan dat ze verwachten binnen tien dagen een uitslag te kunnen presenteren. Als er een meerderheid voor een regelwijziging is, dan moet het eerst nog worden goedgekeurd door het World Motor Sport Council van de FIA.

Wingleader

Posts: 3.362

Dus tot 1 augustus mogen de Mercedes teams illegaal racen. Weer McLaren war profiteert door een half seizoen illegaal te racen. Vorig seizoen ook en seizoen daarvoor het hele seizoen. Met dank aan de FIA.

  • 17
  • 18 feb 2026 - 15:30
  • Snelle Eddy

    Posts: 5.867

    Graag een notaris de uitslag laten controleren aub. Met 5 stemmen in totaal, waarvoor 10 dagen de tijd is moet dit lukken.

    • + 2
    • 18 feb 2026 - 15:26
  • Patrace

    Posts: 6.516

    1 augustus, dus na de zomerstop. Lijkt me voldoende tijd voor Mercedes om dit aan te passen.
    Eens kijken wat dat dan gaat doen voor hun performance en betrouwbaarheid.

    • + 3
    • 18 feb 2026 - 15:27
    • Pietje Bell

      Posts: 33.225

      Dat zijn wel 13 van de 24 races waar alle Mercedes klanten ook een voordeel hebben. Meer dan de helft!

      • + 3
      • 18 feb 2026 - 16:16
  • Illym3ns

    Posts: 211

    Wat een aanfluiting weer.
    De FIA gaat weer de mist in..

    • + 7
    • 18 feb 2026 - 15:30
  • Wingleader

    Posts: 3.362

    Dus tot 1 augustus mogen de Mercedes teams illegaal racen. Weer McLaren war profiteert door een half seizoen illegaal te racen. Vorig seizoen ook en seizoen daarvoor het hele seizoen. Met dank aan de FIA.

    • + 17
    • 18 feb 2026 - 15:30
    • tanteriekie

      Posts: 134

      Precies dat. Als het op 1 augustus illigaal is, is het ook nu niet volgens de regels, anders zou er toch niets aangepast hoeven te worden?

      Weer die waardeloze FIA met hun halve maatregelen. Het is goed of niet goed, daartussen is niets.

      • + 5
      • 18 feb 2026 - 15:37
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.103

      Nee en nee.

      Het is nu niet illegaal, het is een loophole.
      Per 1 augustus wordt het pas verboden omdat de regels worden aangescherpt en uitgebreider omschreven.

      Die vergelijking welke ik vaak lees hier “door rood rijden maar niet betrapt worden” slaat ook echt nergens op. Door rood rijden is altijd verboden, ongeacht omstandigheden. Hier waren die omstandigheden juist niet dichtgetimmerd, is compleet anders.

      Als het nu al illegaal was, hoefde de FIA niets te veranderen, dan was handhaven genoeg geweest.

      Ofwel:
      Regelwijziging = het was legaal, maar voortaan niet meer.

      • + 17
      • 18 feb 2026 - 15:46
    • Pietje2013

      Posts: 9.162

      Heeft wordt niet zomaar uit het niets op 1 aug verboden, dan gaat het nieuwe regelement in (of gaat een nieuwe TD in) waardoor deze nu legale truc niet meer toegepast kan worden. Exacte hetzelfde gebeurde ook met de flexvleugels vorig jaar.

      • + 6
      • 18 feb 2026 - 15:47
    • JPfx

      Posts: 435

      Meer zoiets als "Voor oranje moet je remmen indien veilig mogelijk" met een gewenningsperiode tot 1 augustus veranderen naar "Bij oranje moet je stilstaan".
      Bij de eerste heb je het grijze gebied met wat wel of niet veilig is, dus legaal om door te rijden, bij de tweede krijg je direct een boete.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 15:56
    • WickieDeViking

      Posts: 407

      Michael Schumacher, kun jij mij uitleggen waarom het hier niet is dichtgetimmerd?

      In de regels staat gewoon de compressieverhouding mag niet hoger zijn dan 16:1. Dat lijkt mij toch hetzelfde als je mag niet door rood rijden.
      Beiden mag gewoon niet.

      Enkel de meetmethode verschilt en bij het één is de meetmethode discutabel, omdat er een temperatuur factor bij komt kijken die invloed heeft op de meting.

      Ik oordeel hier trouwens niet over legaal of illegaal. Ik wil enkel graag een goede onderbouwing over de stelling die je inneemt.

      • + 9
      • 18 feb 2026 - 16:09
    • snailer

      Posts: 31.864

      Dat klopt niet, Schumacher. Het is geen loophole. De regels zijn duidelijk. Compressieverhouding staat vast.
      Dus ook als de motor op temperatuur opereert, moet de compressieverhouding voldoen aan de regels.

      Dit is als door rood rijden terwijl er geen camera bij de stoplichten staat en alle agenten naar de Olympische spelen kijken.

      De overtreding wordt niet geconstateerd.

      • + 3
      • 18 feb 2026 - 16:20
    • 919

      Posts: 3.984

      Maar....

      De meetmethode is heilig en bepaald legaliteit, nu, na 1 augustus en dat was voorheen ook altijd al zo.

      • + 1
      • 18 feb 2026 - 16:32
    • Mr Marly

      Posts: 7.959

      Hopelijk heb je gelijk Wingleader, ik gun jouw en ook mezelf wel een mooi jaartje voor McLaren. Vind Ted bull een Maas is het geniaal, komt de concurrentie ermee is het illegaal, zo voorspelbaar allemaal.

      • + 6
      • 18 feb 2026 - 16:33
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.103

      @Wickie

      Ik snap je en de verwarring ook. Dat geldt dus ook voor de teams haha.

      C5.4.3 No cylinder of the engine may have a geometric compression ratio higher than 16.0. The procedure
      which will be used to determine this value may be found in the document FIA-F1-DOC-C042 and
      executed at ambient temperature.

      Het maakt dus inderdaad de compressieverhouding tot maximaal 1:16, maar het koppelt dit aan een meetmethode. Het zegt niets over andere omstandigheden of omschrijvingen daarvan, dat is niet dichtgetimmerd. Als ze gewoon hadden neergezet “No cylinder of the engine may have a geometric compression ratio higher than 16.0 under any circumstance.” dan was het wel dichtgetimmerd geweest.

      Door rood rijden is expliciet vastgelegd en dichtgetimmerd. Het zegt letterlijk:

      - rood licht: stop.

      Dat is niet interpretatie afhankelijk, je moet gewoon altijd stoppen. Er word nergens gerept over omstandigheden etc.

      Ofwel: bij rood is het altijd een juridische overtreding. Bij de compressieverhouding is dat het op dit moment niet.

      • + 8
      • 18 feb 2026 - 16:37
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.103

      @Snailer

      Zie mijn eerdere reactie. Ik snap je, maar juridisch klopt het niet wat je zegt. Jij neemt aan dat het ALTIJD moet zijn, maar dat staat er niet. Hier is er géén moment gedefinieerd waarop “warme bedrijfstoestand” juridisch wordt getoetst. Wat niet getoetst wordt, kan ook niet worden overtreden.

      Bij rood rijden wel, dat is verboden ongeacht of er camera's of agenten zijn.

      Je kunt dat onwenselijk vinden, dat snap ik helemaal maar dat maakt het nog geen overtreding.

      • + 5
      • 18 feb 2026 - 16:42
    • dumdumdum

      Posts: 2.786

      Ik vraag me af of dat Mercedes extra test dagen krijgt om de nieuwe motor te testen. Zonder test dagen een nieuwe motor inzetten lijkt me niet echt wenselijk.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 16:50
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 847

      Nee en nee, @Schumacher

      De gedachte was - en is - dat de ratio te allen tijde 16:1 moet zijn. 18:1 is dus illegaal. Maar omdat die knuppels bij de FiA alleen maar duidelijk schijnen te kunnen zijn in het vrijgeven van testmethodes, líjkt de Mercedes-motor op die testmomenten legaal te zijn. De gemaakte vergelijking over ongezien door roodlicht rijden, gaat mijns inziens dus prima op.

      Maar door die, toch wel domme, zet van de FiA om de testmethode prijs te geven, kúnnen ze juridisch waarschijnlijk weinig, er rijden zes teams met die krachtbron, waardoor verbod sowieso onwenselijk is.

      Wat ik niet snap is dat men er niet voor kiest om Mercedes te verplichten de motor een x-aantal pk's terug te laten schroeven, tot augustus. Op deze manier genieten ze een halfjaar lang een flink voordeel en kunnen zo een voldoende groot gat rijden en mogelijk zomaar de titel pakken...

      • + 7
      • 18 feb 2026 - 16:51
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 847

      @Schumacher

      Ik zie dat je intussen al heb gereageerd op vergelijkbare teksten als de mijne, dus voel je niet extra aangevallen en/of geroepen wéér te moeten reageren :-)

      • + 2
      • 18 feb 2026 - 16:55
    • Joeppp

      Posts: 8.296

      Een F1 auto moet volgens mij aan het einde van de race een minimum gewicht hebben. Echter, ze worden niet direct gewogen als ze over de streep komen en daarom zie je iedereen marbels oppikken in de uitloopronde om weer op gewicht te komen. In dit geval kan iedereen het doen maar het is ook een loophole in de regels. In dit geval kan ( voorlopig) alleen Mercedes de truc, zo noem ik het maar, toepassen. Kom je bij de vraag of de regels aangepast moeten worden of dat andere motorleveranciers maar wakker hadden moeten zijn. Ik ben er niet uit wat wijsheid is juist omdat er zoveel gedaan wordt om slim met de regels om te gaan door alle teams.

      • + 1
      • 18 feb 2026 - 16:57
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.504

      Wat Mr Marly zegt.

      Redbull=geniaal.
      Ander=illegaal.

      Zo voorspelbaar dit.

      Of:
      Redbull, juichen.
      Ander, janken.

      • + 7
      • 18 feb 2026 - 16:58
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.103

      Ook jou snap ik @Glasvezel maar je maakt een denkfout.

      Ook jij gaat er vanuit dat het altijd 1:16 moest zijn, maar dat is de veronderstelde intentie, niet de regel. In regelgeving telt niet wat men bedoelde, maar wat letterlijk is vastgelegd. Dat de effectieve compressie bij bedrijfstemperatuur bijv 1:18 is, is geen overtreding, omdat die toestand niet als toetsmoment is vastgelegd in de huidige regeltekst. Zo werkt technische (juridische) regelgeving.

      Er staat:
      – een maximale ratio van 16:1
      – gekoppeld aan een expliciet gedefinieerde meetprocedure bij ambient temperature

      Dat is 100% anders dan “te allen tijde”. Als die woorden er hadden gestaan, was de discussie klaar geweest.

      De vergelijking met ongezien door rood rijden blijft daarom mank gaan. Bij rood licht is de norm absoluut en conditie-onafhankelijk. Hier is de norm procedure-gebonden. Dat is geen interpretatie, dat staat letterlijk zo in de regel.

      Oneerlijk gevoel? Snap ik!
      Illegaal? Nee, juridisch.
      Slecht dichtgetimmerde regel? Absoluut.

      • + 3
      • 18 feb 2026 - 16:59
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.103

      @Glasvezel.

      Haha aangevallen sowieso niet, het is gewoon een boeiende discussie. Maar ik was al iets te snel met tikken, thanks anyway ;).

      • + 2
      • 18 feb 2026 - 17:01
    • Politik

      Posts: 9.734

      Door rood rijden is zwart-wit.
      Je rijdt door rood, of je rijdt niet door rood.
      Een beetje door rood rijden kan niet.

      In het geval van de compressie verhouding is het anders.
      De compressie verhouding staat vast, geen twijfel mogelijk.
      Bij de meetmethode gaat het fout.
      Die zegt dat onder statische omstandigheden de meting binnen die 16:1 moet liggen.
      En daar voldoet de Mercedes PU aan.
      Bij meten onder warme omstandigheden is het anders, maar dat is niet wat de regels zeggen over de meetmethode.

      Wat de FIA nu doet, is hun eigen meet methode aanscherpen, zodat er geen misverstand over kan bestaan.

      Mensen die hadden verwacht dat de FIA per direct de huidige Mercedes PU zou verbieden, begrijpen blijkbaar niet dat de fout vooral bij de FIA ligt en niet bij Mercedes.

      Dit compromis, hoe balen ook voor de andere fabrikanten, lijkt me meer dan redelijk.
      Uiteindelijk hebben die andere fabrikanten ook de kans gehad om dit foefje te bedenken en te ontwikkelen

      • + 4
      • 18 feb 2026 - 17:02
    • Larry Perkins

      Posts: 63.031

      @Snailer: "Dit is als door rood rijden terwijl er geen camera bij de stoplichten staat en alle agenten naar de Olympische spelen kijken."

      Alle agenten zullen nooit tegelijk naar de Olympische Spelen kijken, sterker nog, als curling op tv is zullen dat er maar weinig zijn...

      • + 1
      • 18 feb 2026 - 17:06
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 847

      Perfect verwoord, @Schummacher. Ik neem inderdaad de intentie sterk mee, en die was natuurlijk dat de ratio te allen tijde 16:1 moest zijn. Domme actie om de meetmethode zo expliciet prijs te geven, als je het mij vraagt.

      Maar nu Mercedes heeft toegegeven tot een hogere ratio te komen, lijkt mij aftrek in paardenkrachten niet geheel onterecht.


      @Marly / @Ouw

      Leer van de reacties die Schumacher hier doet. Het hóeft dus duidelijk niet zo lomp (bovendien onwaar) te gebeuren als jullie doen...

      • + 3
      • 18 feb 2026 - 17:13
    • VestAan

      Posts: 752

      In de praktijk zal elk materiaal enigszins uitzetten, dus ook een titanium drijfstang, dat weet de FIA ook heel goed. Waarschijnlijk hadden de knappe koppen bij de FIA geen idee hoe ze dat moesten gaan controleren
      Gelukkig hebben een aantal slimmeriken van Red Bull power trains wel een manier bedacht om dit te meten bij bedrijfstemperatuur, waardoor de bi-metaal-aandrijfstangetjes bij Mercedes door de mand gaan vallen. Het argument van betrouwbaarheid lijkt me kul: minder compressie en minder uitzetting komt de betrouwbaarheid alleen maar ten goede, maar dat is het politieke spel wat Toto speelt.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 17:18
    • Snork

      Posts: 22.367

      Ik heb eerder ook al geschreven wat MS hier nu schrijft. FIA heeft de regel gekoppeld aan een meetmethode.
      Onze bedrijfsjurist is ook F1 liefhebber en heeft dit bestudeerd en vastgesteld dat Mercedes momenteel niet illegaal te werk gaat. Ook FIA stelt dit vast, anders was de motor al illegaal verklaard.
      Zuur voor andere fabrikanten, maar het is wat het is.
      En heel eerlijk, als RBPT dit had gedaan, dan weet ik zeker dat velen het innovatief/slim/geniaal hadden gevonden.
      Laten we eerst maar eens zien wat het echte voordeel gaat zijn.

      • + 2
      • 18 feb 2026 - 17:19
    • skibeest

      Posts: 2.017

      Een beetje door rood rijden kan wel degelijk. Als je door geel rijdt en je rijdt halverwege de stopstreep als het rood wordt, dan rijdt je zowel een beetje door geel als een beetje door rood

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 17:21
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.103

      @Glasvezel

      Aftrek van PK lijkt mij (en is ook) heel erg oneerlijk eerlijk gezegd. Dat zou namelijk dan complete willekeur zijn en ondermijnt de zekerheid van recht waar iedereen (dus ook de concurrentie) gebaat bij is.

      Het is namelijk, hoe wrang ook, juridisch volledig legaal wat Mercedes doet. En dat weet de FIA en de teams, vandaar wellicht de aanpassing per 1 augustus. Het is absoluut de fout van de FIA dat zij dit op deze manier hebben geformuleerd.

      • + 3
      • 18 feb 2026 - 17:27
    • hupholland

      Posts: 9.645

      gedogen noemen ze dat. De FIA heeft zich er ook wel een beetje in laten luizen door Mercedes, nu is er gewoon geen tijd om vanaf dag 1 de regel naar behoren te handhaven. Mercedes voldoet gewoon niet aan de regel op het moment dat er wel naar behoren getest wordt. Dat is een enorm risico, Mercedes mag zn handen dichtknijpen dat het daarvoor de tijd en gelegenheid krijgt. Althans, dat laatste ga ik dan maar vanuit, want volgens de regels moeten ze de motor laten homologeren en mogen er niet zo maar meer aanpassingen gedaan worden.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 17:30
    • NicoS

      Posts: 20.141

      Nou ja, het was te verwachten dat er ingegrepen zou worden, alleen de tijdsduur was een onzekere factor.
      Dat Mercedes het niet direct moet aanpassen was ook wel duidelijk. Eerst was er sprake dat ze het hele seizoen gebruik mochten maken van het foefje, nu is dat teruggebracht tot een hals jaar.
      Denk dat het een juiste beslissing is, en Mercedes krijgt genoeg tijd om het aan te passen.
      Hoeveel voordeel ze ervan hebben zullen we wel zien……

      • + 2
      • 18 feb 2026 - 18:08
    • gridiron

      Posts: 3.202

      Fout, vanaf 1 augustus wordt het illegaal op voorwaarde dat Mercedes dit effectief toepast. Op heden zijn het niet meer of minder dan geruchten.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 18:29
    • AUDI_F1

      Posts: 3.555

      Een andere oplossing zou kunnen zijn dat teams met een Mercedes krachtbron, waarvan bewezen is dat ze met de compressie verhouding slim omgaan, dat die tot 1 augustus extra 30 Kg aan gewicht mee moeten nemen (een soort balance of Performance). Vanaf 1 augustus geldt de nieuwe regel.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 18:43
    • 919

      Posts: 3.984

      ’Een andere oplossing zou kunnen zijn dat teams met een Mercedes krachtbron, waarvan bewezen is dat ze met de compressie verhouding slim omgaan,’

      En hoe precies is dat dan bewezen? 😅

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 18:49
    • AUDI_F1

      Posts: 3.555

      @919 nog niet. Misschien is Mercedes wel de 1e die ermee instemd. En hoeven ze niets meer te doen.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 18:57
    • Pietje Bell

      Posts: 33.225

      VestAan

      Gelukkig hebben een aantal slimmeriken van Red Bull power trains wel een manier bedacht om dit te meten bij bedrijfstemperatuur, waardoor de bi-metaal-aandrijfstangetjes bij Mercedes door de mand gaan vallen.
      =========================================================

      U werkt bij RBPT aangezien U over deze informatie beschikt?

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 19:07
  • Larry Perkins

    Posts: 63.031

    Zou een superstunt van Mercedes zijn als zij als eerste vóór de nieuwe meetwijze voor de compressieverhoudingen per 1 augustus zouden stemmen!

    • + 3
    • 18 feb 2026 - 15:34
    • Pietje Bell

      Posts: 33.225

      Max gaf vanmorgen al aan dat als de andere teams voor de zomerstop punten van elkaar afsnoepen hij na de zomerstop alsnog mee zou kunnen doen voor het WK. Wist hij toen al dat de Mercedes teams de eerste helft een voordeel hebben?

      • + 3
      • 18 feb 2026 - 16:04
    • Larry Perkins

      Posts: 63.031

      Ha ha, ja lol. Had Max al een berichtje gestuurd...

      • + 2
      • 18 feb 2026 - 16:54
  • Regenrace

    Posts: 2.305

    Dit is ongeveer wat ik verwachtte - geen principieel besluit (want principes heeft de FIA niet). Dus Mercedes krijgt een handvol GP's de vrije hand voor de moeite en het feit dat ze de FIA te slim af zijn geweest, maar wel net genoeg om de rest koest te houden.

    • + 1
    • 18 feb 2026 - 15:42
  • Maximo

    Posts: 9.800

    Hey wat verrassend, ik voorspelde een maand geleden al dat met de zomerstop een nieuwe meetmethode zou worden toegepast en waarempel....... de F1 is de laatste jaren vrij voorspelbaar wat dit betreft

    • + 4
    • 18 feb 2026 - 15:53
    • misstappen

      Posts: 3.474

      hier heb je een sticker, alsjeblieft!

      • + 6
      • 18 feb 2026 - 16:04
    • Larry Perkins

      Posts: 63.031

      Bij tien stickers kun je die inruilen voor een video van de blote tietenparade @Maximo!

      • + 1
      • 18 feb 2026 - 17:13
  • Belvedere98

    Posts: 80

    Toch jammer, de formule 1 is toch altijd al een wedloop geweest van diegene die precies door de regels heen kon lezen.

    • + 5
    • 18 feb 2026 - 16:14
    • NicoS

      Posts: 20.141

      Net als dat altijd de regels opnieuw worden schreven als er mazen worden gevonden….
      Het is altijd een kat en muis spel tussen de FIA en de teams.

      • + 5
      • 18 feb 2026 - 16:29
  • Pietje Bell

    Posts: 33.225

    Omdat hier veel mensen kijken:

    Luke Smith
    @LukeSmithF1
    The FIA is going to evaluate a new race start lights sequence at the end of today's
    test running 🚦

    There'll be a red flag at 1850, then cars will complete two formation laps before a
    simulated race start on the grid.

    Once cars are in place, a new pre-start warning will begin where all panels flash blue
    for 5 secs, then the usual start sequence will begin.
    De FIA ​​gaat aan het einde van de testritten van vandaag een nieuwe startlichtsequentie
    voor de race evalueren 🚦

    Om 18:50 uur wordt er een rode vlag getoond, waarna de auto's twee formatierondes
    afleggen voordat er een gesimuleerde racestart op de startgrid plaatsvindt.

    Zodra de auto's op hun plaats staan, begint een nieuwe waarschuwing voorafgaand
    aan de start, waarbij alle panelen 5 seconden lang blauw knipperen. Daarna begint
    de gebruikelijke startprocedure.

    4:08 p.m. · 18 feb. 2026

    • + 2
    • 18 feb 2026 - 16:28
  • monzaron

    Posts: 766

    Volgens de FIA zou er dan, als een meerderheid voor stemt, vanaf 1 augustus een nieuwe meetwijze voor de compressieverhoudingen worden ingevoerd. 🤣🤣🤣 Mercedes id dan al kampioen 🥳🎉

    • + 1
    • 18 feb 2026 - 16:39
    • dumdumdum

      Posts: 2.786

      Niet als Mercedes, McLaren, Williams en Alpine om de beurt winnen. Dan valt de voorsprong van Mercedes wel mee.

      • + 1
      • 18 feb 2026 - 16:49
    • Larry Perkins

      Posts: 63.031

      En Kimi is nog niet zover @monzaron, en hij kan het bovendien iet alleen doen...

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 17:31
    • monzaron

      Posts: 766

      Vergeet niet de beste Mercedes motoren naar het team van Toto gaan. En dat kan zo een aantal pk voordeel opleveren.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 18:00
  • gridiron

    Posts: 3.202

    @Vestaan,

    Hoe kom je erbij dat RedBull een methode heeft uitgevonden om dit te testen.

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 18:32
  • Hagueian

    Posts: 8.330

    En weer worden de spelregels halverwege hef seizoen veranderd als dit door gaat. Allemaal door de incompetentie van de FIA. Vorig jaar de flexwings na 7 races, wat makkelijk voorkomen had kunnen worden en nu weer exact hetzelfde. We leven verdomme in 2026. In zo'n beetje alles zitten sensoren. Zelf in kinderspeelgoed! Echt een aanfluiting voor een miljardensport als de F1. De teams hebben dit zelf zover laten komen. Ook is ome Ben weer doodleuk herkozen. Ik verwacht overigens niet dat teams met een Mercedes motor hier tegen gaan stemmen. Maar of je het nou in augustus doet of volgend seizoen maakt ook niet uit. In augustus is het gat alweer geslagen. Zonder die 7 races flexwing was Norris ook geen wereldkampioen geweest. Die sloegen ook het gat in die periode. Kortom, ze lopen elk jaar weer achter hun eigen metingen aan.

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 19:32

show sidebar