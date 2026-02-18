De zaak over het veelbesproken motortrucje van Mercedes blijft boven de Formule 1-wereld hangen. De Duitse fabrikant maakt gebruik van een trucje met de compressieverhoudingen van de motor, wat ze naar verluidt een groot voordeel oplevert. De FIA heeft nu een besluit genomen, en heeft een e-vote naar de motorfabrikanten gestuurd.

Het team van Mercedes geldt al geruime tijd als de grote favoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. Ze zagen er snel uit tijdens de eerste twee testweken, en ook vandaag maken ze een goede indruk in Bahrein. Bij de concurrentie maken ze zich zorgen, ook omdat Mercedes dus een truc gebruikt met de compressieverhoudingen in de krachtbron.

Bij Mercedes zijn ze zich van geen kwaad bewust, en stellen ze dat alles aan de regels voldoet. Bij de andere fabrikanten denken ze daar iets anders over, en begin dit jaar trokken Ferrari, Audi en Honda aan de bel bij de FIA. Red Bull leek zich afzijdig te houden, maar het leek er enkele weken geleden op dat ze een draai hadden gemaakt op dit punt.

Wat is er besloten door de FIA?

Vandaag stond er in Bahrein een vergadering van het Power Unit Advisory Committee op het programma. Daar ging het vanzelfsprekend ook over de motor van Mercedes, en de FIA heeft laten weten dat ze een oplossing hebben gevonden. Tijdens de vergadering is namelijk besloten om een e-vote naar de motorfabrikanten van de Formule 1 te sturen. Ze mogen stemmen over een regelwijziging die nu op tafel ligt.

Waar kunnen de fabrikanten over stemmen?

De fabrikanten kunnen stemmen over een regel waarmee er een nieuwe meetwijze wordt ingevoerd. Volgens de FIA zou er dan, als een meerderheid voor stemt, vanaf 1 augustus een nieuwe meetwijze voor de compressieverhoudingen worden ingevoerd. De fabrikanten moeten dan niet alleen onder kamertemperatuur, maar ook onder warmere temperaturen aantonen dat hun krachtbron aan de regels voldoet. Voor Mercedes zou dit een ingrijpende wijziging zijn, want dit betekent dat ze hun krachtbron moeten aanpassen.

De FIA geeft aan dat ze verwachten binnen tien dagen een uitslag te kunnen presenteren. Als er een meerderheid voor een regelwijziging is, dan moet het eerst nog worden goedgekeurd door het World Motor Sport Council van de FIA.