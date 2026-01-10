David Coulthard heeft zich uitgesproken in het eeuwige Formule 1-debat over de grootste coureur aller tijden. De Schot kiest daarbij niet voor Lewis Hamilton, maar voor Max Verstappen. Volgens Coulthard zijn er bovendien signalen dat de zevenvoudig wereldkampioen mogelijk niet meer op zijn absolute topniveau zit.

De oud-coureur deed die uitspraak in The Red Flags Podcast, waar hij werd gevraagd zijn favoriete wereldkampioen te benoemen. Na het schrappen van grootheden als Ayrton Senna, Alain Prost, Juan Manuel Fangio en Jackie Stewart, bleef er een tweestrijd over tussen Hamilton en Verstappen.

Coulthard kiest voor Verstappen

Uiteindelijk viel de keuze van Coulthard uit in het voordeel van de Nederlander. “Ik ga voor Max. Dat zal sommige mensen niet verbazen,” legde hij uit. “Elke generatie moet beter zijn dan de vorige. Dat is simpelweg hoe evolutie werkt.”

Volgens Coulthard is er altijd sprake van overlap tussen generaties, waarbij Hamilton jarenlang tot de absolute top behoorde. Toch ziet hij verschillen. “Hamilton is ongelooflijk geweest, daar bestaat geen twijfel over. Maar Max is heel puur. Hij is zichzelf, zegt wat hij denkt en staat achter zijn overtuigingen, of hij nu blij of gefrustreerd is. Dat waardeer ik enorm.”

Twijfels over Hamiltons piekniveau

Coulthard plaatste ook kanttekeningen bij het huidige niveau van Hamilton. Na het mislopen van zijn achtste wereldtitel in 2021 wilde de Brit terugslaan, maar de nieuwe reglementen en een minder dominante Mercedes maakten dat lastig. In 2025 volgde de overstap naar Ferrari, waar Hamilton nog altijd zoekende is naar zijn beste vorm.

“Het is lastig om Hamilton te beoordelen op zijn absolute piek, maar ik weet niet zeker of hij die nog haalt,” stelde Coulthard. “Dat klinkt misschien controversieel, maar de echte groten overtreffen hun teamgenoten. De afgelopen jaren heeft hij dat niet overtuigend gedaan tegen George Russell, en ook naast Charles Leclerc zie ik dat niet duidelijk.”

Volgens Coulthard draait het in de Formule 1 uiteindelijk om twee dingen: de stopwatch en de finishvlag. “Die bepalen alles. En het voelt alsof Lewis niet meer zo snel is als vroeger. Daar moet je eerlijk over zijn. Dat neemt niets weg van het enorme respect dat hij verdient, maar bij Max heb ik juist het gevoel dat hij zich nog steeds ontwikkelt. Alsof er nóg meer in zit.”