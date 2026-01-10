user icon
Verstappen verkozen boven Hamilton: "Zo werkt de evolutie"

Verstappen verkozen boven Hamilton: "Zo werkt de evolutie"

David Coulthard heeft zich uitgesproken in het eeuwige Formule 1-debat over de grootste coureur aller tijden. De Schot kiest daarbij niet voor Lewis Hamilton, maar voor Max Verstappen. Volgens Coulthard zijn er bovendien signalen dat de zevenvoudig wereldkampioen mogelijk niet meer op zijn absolute topniveau zit.

De oud-coureur deed die uitspraak in The Red Flags Podcast, waar hij werd gevraagd zijn favoriete wereldkampioen te benoemen. Na het schrappen van grootheden als Ayrton Senna, Alain Prost, Juan Manuel Fangio en Jackie Stewart, bleef er een tweestrijd over tussen Hamilton en Verstappen.

Coulthard kiest voor Verstappen

Uiteindelijk viel de keuze van Coulthard uit in het voordeel van de Nederlander. “Ik ga voor Max. Dat zal sommige mensen niet verbazen,” legde hij uit. “Elke generatie moet beter zijn dan de vorige. Dat is simpelweg hoe evolutie werkt.”

Volgens Coulthard is er altijd sprake van overlap tussen generaties, waarbij Hamilton jarenlang tot de absolute top behoorde. Toch ziet hij verschillen. “Hamilton is ongelooflijk geweest, daar bestaat geen twijfel over. Maar Max is heel puur. Hij is zichzelf, zegt wat hij denkt en staat achter zijn overtuigingen, of hij nu blij of gefrustreerd is. Dat waardeer ik enorm.”

Twijfels over Hamiltons piekniveau

Coulthard plaatste ook kanttekeningen bij het huidige niveau van Hamilton. Na het mislopen van zijn achtste wereldtitel in 2021 wilde de Brit terugslaan, maar de nieuwe reglementen en een minder dominante Mercedes maakten dat lastig. In 2025 volgde de overstap naar Ferrari, waar Hamilton nog altijd zoekende is naar zijn beste vorm.

“Het is lastig om Hamilton te beoordelen op zijn absolute piek, maar ik weet niet zeker of hij die nog haalt,” stelde Coulthard. “Dat klinkt misschien controversieel, maar de echte groten overtreffen hun teamgenoten. De afgelopen jaren heeft hij dat niet overtuigend gedaan tegen George Russell, en ook naast Charles Leclerc zie ik dat niet duidelijk.”

Volgens Coulthard draait het in de Formule 1 uiteindelijk om twee dingen: de stopwatch en de finishvlag. “Die bepalen alles. En het voelt alsof Lewis niet meer zo snel is als vroeger. Daar moet je eerlijk over zijn. Dat neemt niets weg van het enorme respect dat hij verdient, maar bij Max heb ik juist het gevoel dat hij zich nog steeds ontwikkelt. Alsof er nóg meer in zit.”

van lotje,g

Posts: 1.174

Gelukkig je leeft nog.

  • 6
  • 10 jan 2026 - 13:37
Reacties (10)

  • SennaS

    Posts: 11.236

    Uiteraard, Max is immers buitenaards.

    • + 0
    • 10 jan 2026 - 13:30
    • SennaS

      Posts: 11.236

      Ps. ook Couldthard vergelijkt appels met peren. Had hem hoger ingeschat.
      Je kunt nou eenmaal een coureur in zijn nadagen niet vergelijken met coureurs in hun topjaren.
      Een Lewis op 27 jarige leeftijd was andere koek en moest het met minder computergestuurde auto’s doen.
      Ik wil een Max, Russell of Leclerc op 35+ leeftijd meemaken, als ze dan nog racen of meekunnen.

      • + 0
      • 10 jan 2026 - 13:34
    • van lotje,g

      Posts: 1.174

      Gelukkig je leeft nog.

      • + 6
      • 10 jan 2026 - 13:37
    • Beemerdude

      Posts: 8.406

      @SennaS; nee, dat is Verstappen niet. Jim Clark was dat WEL. Daar gaat nooit meer iemand aan tippen.

      • + 2
      • 10 jan 2026 - 13:40
    • WickieDeViking

      Posts: 74

      Ik ben het eens met SennaS. Als je dit debat eerlijk wilt voeren, moet je dezelfde levensfase vergelijken.

      Lewis op 27-jarige leeftijd vs Max op 27-jarige leeftijd. Let's go.

      Lewis was 27 in 2012:

      – 1 wereldtitel
      – had sterke teamgenoten en geen team dat volledig om hem heen gebouwd was
      – stond bekend om zijn pure snelheid, vloeiende rijstijl en wiel-aan-wiel gevechten
      – was over een volledig seizoen nog niet altijd even foutloos of constant.

      Max op 27:
      – meerdere wereldtitels
      – hét referentiepunt van het huidige veld
      – maakt structureel korte metten met zijn teamgenoten
      – combineert agressie met totale controle
      – rijdt met een consistentie en foutloosheid die zelden is vertoond.

      Wat Coulthard doet, is Hamilton in zijn nadagen vergelijken met Verstappen in zijn absolute piek. Dat is per definitie appels met peren vergelijken. Vrijwel elke topcoureur levert na 35 jaar iets in en dat zegt niets over hun piekniveau of grootheid.

      Conclusies over “de grootste ooit” trekken op basis van Hamiltons huidige vorm is simpelweg geen eerlijke vergelijking.

      • + 1
      • 10 jan 2026 - 14:49
    • Housmans

      Posts: 321

      "Ik wil een Max, Russell of Leclerc op 35+ leeftijd meemaken, als ze dan nog racen of meekunnen."

      Natuurlijk!
      En als Max dan nog in de F1 zit, wat ik persoonlijk niet verwacht, gaan jij en je mede trollen weer allemaal andere criteria verzinnen waarom iemand anders toch echt wel beter was.

      "Fijn dat Max 13 WDC's heeft, maar ik had hem wel eens in de '25 Ferrari willen zien"
      "Maar Max heeft alles gehaald in Waché rocketships"
      "Hij heeft alleen maar zwakke teamgenoten gehad, tegen Bottas had hij geen kans gehad"
      etc. etc.

      • + 4
      • 10 jan 2026 - 15:44
    • Larry Perkins

      Posts: 62.476

      "Na het schrappen van grootheden als Ayrton Senna, Alain Prost, Juan Manuel Fangio en Jackie Stewart, bleef er een tweestrijd over tussen Hamilton en Verstappen."

      HIER KLOPT GEEN REET VAN!
      In The Red Flags Podcast wijst Coulthard de beste coureur aller tijden aan. Die eer gaat volgens hem naar Ayrton Senna, met Verstappen als nummer twee. Zie de podcast!

      • + 4
      • 10 jan 2026 - 15:48
  • Larry Perkins

    Posts: 62.476

    Hieronder de link van de The Red Flags Podcast. Bekijk het maar...

    Ranking F1 World Champions with David Coulthard!LL EP
    (1.00,58)

    https://youtu.be/KJEE8YOy2Ac

    • + 2
    • 10 jan 2026 - 14:27
  • meister

    Posts: 4.188

    Voor wat het waard is daar Coulthart in het Red Bull kamp zit.

    • + 0
    • 10 jan 2026 - 14:34
  • schwantz34

    Posts: 41.706

    Max maakt gehakt van Ham!

    • + 3
    • 10 jan 2026 - 15:10

