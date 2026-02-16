De voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen gaat deze week verder met de tweede testweek in Bahrein. Op het circuit van Sakhir staan er weer drie testdagen op het programma, en de teams verdelen deze onder de coureurs. Max Verstappen zal pas op donderdag in actie komen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren staan er dit jaar drie testweken op het programma. Eind januari verzamelde de Formule 1-wereld zich op het circuit van Barcelona voor een besloten testweek, en vorige week werd er getest in Bahrein. Het circuit van Sakhir vormt ook deze week weer het decor voor de derde test ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De Formule 1 en de FIA hebben er dit jaar voor gekozen om drie testweken te organiseren, omdat er volledig nieuwe aerodynamische en motorische regels zijn ingegaan. Voor de coureurs is dit de manier om kennis te maken met de nieuwe generatie Formule 1-wagens, en dat viel niet goed bij Verstappen. Hij reageerde vorige week kritisch en riep dat deze wagens vergelijkbaar zijn met Formule E-bolides op steroïden.

Wat is de planning van Red Bull?

Verstappen krijgt deze week de kans om weer te wennen aan de nieuwe wagens, maar hij zal volgens De Telegraaf niet op de eerste testdag op woensdag in actie komen. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar trapt de test in Bahrein af, en zal de gehele dag voor zijn rekening nemen. Hetzelfde gebeurde ook in Barcelona, waar hij de eerste testdag data mocht verzamelen voor Red Bull.

Verstappen mag volgens De Telegraaf op donderdag de hele dag in actie komen. Op vrijdagochtend zal Hadjar de laatste testdag ter voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen gaan aftrappen, waarna Verstappen de test zal gaan afsluiten. Red Bull lijkt hiermee het schema van vorige week te hebben omgedraaid, aangezien Verstappen de test toen begon en op vrijdag alleen in de ochtend in actie kwam.

Wanneer begint het nieuwe Formule 1-seizoen?

Voor de Formule 1-coureurs volgt er na de testweek in Bahrein een weekje rust, alvorens ze afreizen naar Australië voor de eerste Grand Prix van het seizoen. Op het circuit van Albert Park in Melbourne zullen de lichten op 8 maart doven voor de eerste race van het jaar.