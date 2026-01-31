Ferrari heeft zich begin dit jaar bij de FIA beklaagd over een vermeende motortruc van Mercedes en Red Bull, maar die kritiek is bij Ralf Schumacher in het verkeerde keelgat geschoten. De voormalig Formule 1-coureur begrijpt niets van de ophef vanuit Maranello en noemt de klachten van het Italiaanse team misplaatst.

Volgens Ferrari, dat samen met Honda en Audi aan de bel trok bij de FIA, zouden Mercedes HPP en Red Bull Powertrains een manier hebben gevonden om de compressieverhouding van de 2026-motoren op te schroeven. De autosportbond deed onderzoek en concludeerde dat de Mercedes-krachtbron volledig binnen de regels opereert. Of Red Bull gebruikmaakt van dezelfde oplossing, is vooralsnog onduidelijk.

Schumacher begrijpt FIA-onderzoek niet

Voor Ferrari was het gerucht alleen al voldoende om een officieel onderzoek af te dwingen. In januari diende de renstal een klacht in en liet het later weten vertrouwen te hebben in de motorcommissie. In Maranello wordt gehoopt dat die commissie alsnog ingrijpt en de motor van Mercedes — en mogelijk ook die van Red Bull — illegaal verklaart.

Ralf Schumacher kan zich daar totaal niet in vinden. De Duitser stelt dat dit soort innovaties juist de kern van de Formule 1 raken en dat het zoeken naar grijze gebieden altijd onderdeel is geweest van de sport. Volgens hem slaat Ferrari hier de plank volledig mis.

“Formule 1 draait om grijze gebieden. Zo is Formule 1 altijd geweest”, zegt Schumacher in de Backstage Boxengasse-podcast van Sky Deutschland.

‘Ferrari moet juist stil zijn’

Daarnaast wijst Schumacher op het verleden van Ferrari zelf. Volgens de zesvoudig Grand Prix-winnaar is het juist het team uit Maranello dat weinig reden heeft om met het vingertje te wijzen, gezien de affaire rond de Ferrari-motor in 2019. Na ingrijpen van de FIA kelderde de performance in 2020, waardoor Sebastian Vettel en Charles Leclerc ver terugzakten.

“Vooral bij Ferrari zouden ze echt hun klep moeten houden. Ik herinner me dat er eens brandstof uit een plek kwam waar dat niet hoorde. Dus houd je mond en blijf gewoon werken. Dat idee had je zelf ook kunnen bedenken”, is het harde oordeel van Schumacher over de klachten uit Italië.