Strijdbaar Ferrari waarschuwt Red Bull

Over ruim een maand gaat het nieuwe Formule 1-seizoen van start. Veel mensen gaan ervan uit dat Red Bull Racing weer zal gaan domineren, maar de andere teams willen daar een stokje voor gaan steken. Marc Gene verklapt dat ze bij Ferrari veel goede dingen zien op de simulator.

Red Bull kende vorig jaar een extreem dominant seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal werd slechts één keer verslagen en ze werden met gemak wereldkampioen en constructeurskampioen. Max Verstappen brak afgelopen jaar een groot aantal records, hij won negentien Grands Prix en daarmee pakte hij ook het hoogste winstpercentage in een enkel seizoen. De concurrentie wil terugslaan en veel teams barsten van het vertrouwen.

Simulator

Ook bij het team van Ferrari willen ze aankomend seizoen Red Bull gaan uitdagen. Oud-coureur Marc Gene is betrokken bij Ferrari en in gesprek met Mundo Deportivo stelt hij dat de nieuwe auto goed presteert op de simulator: "Uiteindelijk zal de data die we verzamelen op het circuit een stuk belangrijker zijn, dat is ook doorslaggevender. Het is wel waar dat we vorig jaar op dit punt niet helemaal overtuigd waren van de auto op basis van de simulator. Dit jaar ziet dat er heel anders uit."

Stap zetten

Bij Ferrari weet men echter ook dat Red Bull al zeer lang bezig is met de voorbereidingen op het aankomende seizoen. Gene wil dan ook niet te vroeg gaan juichen: "Het is moeilijk, want Red Bull had vorig jaar een zeer grote voorsprong en ze zeggen nu ook nog eens dat het nieuwe auto veel beter is dan vorig seizoen. Ze zijn natuurlijk de favorieten. Het is misschien iets optimistisch om te zeggen dat we met hen zullen vechten om de titels. Maar ik denk wel dat we een stap gaan zetten en dat we regelmatig met ze zullen vechten."