Is Ferrari plotseling titelkandidaat? "Leclerc en Hamilton zagen er positief uit"

Een van de positieve verrassingen na de eerste paar dagen shakedown in Barcelona, lijkt tot dusver Ferrari. De Scuderia slaagde erin om behoorlijk wat ronden te rijden en Charles Leclerc en Lewis Hamilton oogden eveneens optimistisch. Heeft het team van Frédéric Vasseur dan eindelijk iets gevonden in de SF-26? 

De Formule 1 verkeert momenteel in spannende tijden. Door de entree van de nieuwe reglementen, waren de teams noodgedwongen om met een compleet nieuwe auto op de grid te verschijnen. De eerste geluiden vanuit de paddock beweerden dat Mercedes de beste auto, en met name de beste motor bouwde, maar misschien is Ferrari wel de dark horse tot nu toe deze winter. 

Ferrari rijdt veel ronden

Nadat Ferrari de SF-26 in Maranello presenteerde en op Fiorano een aantal ronden liet rijden, strandden Leclerc en Hamilton in Barcelona voor de eerste shakedown. Ondanks de regenval op de tweede dag, besloten zij toch te gaan rijden. Niet per se om data te verzamelen, maar vooral om te checken of de systemen werkten. 

En dat lukte. Leclerc en Hamilton reden bij elkaar meer dan 120 ronden. Voor het team uit Maranello was dat een aangename verrassing, beaamde ook Matteo Togninalli, Head of Track Engineering. Volgens hem was de dinsdag in Barcelona een 'droomdag' en hadden zij hier zelf ook niet op gerekend. 

Leclerc en Hamilton positief

Bovendien zagen Leclerc en Hamilton er ook positief uit. Beide coureurs oogden in hun perspraatjes positief en gaven allebei aan dat ze niet in de problemen zijn gekomen met hun SF-26. Bovendien beweren geluiden vanuit de paddock dat de motor betrouwbaar is en ook de aerodynamica er sterk uit ziet. In een winter waar de geluiden vooral gaan over Mercedes, Red Bull Racing en in het bijzonder Max Verstappen, kan Ferrari als underdog het nieuwe seizoen in gaan. 

Ferrari kan een sterke auto goed gebruiken met oog op het komende F1-seizoen. De Scuderia beleefde een dramatisch 2025, waarin zij geen enkele race wisten te winnen. Bovendien slaagde Hamilton er niet eens in om een podium te pakken.

Snelle Eddy

Posts: 5.855

Haha ja hoor jongens. Het internet ontploft omdat Charles lekker uit zijn ogen keek bij een interview. Welkom in de wondere wereld van de tifosi, waar hoop meer dan ooit uitgestelde teleurstelling is.

Betreffende de SF-26 stelt oa Autoracer punt it dat de wagen die nu rondrijdt al in de herfst i... [Lees verder]

  • 5
  • 29 jan 2026 - 09:16
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Frédéric Vasseur Ferrari

Reacties (10)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.585

    Eeehm er is nog geen enkele perfomance run gereden. Het enige wat ze gecheckt hebben is of er een correlatie is met hun test windtunnel en cfd op orde is. En verder alleen system checks. Alles draait om ronden rijden en data verzamelen. Dat dat gelukt is, is zonder meer super mooi voor ze.

    Net als dat voor Mercedes, McLaren en Red Bull is. Ik heb het idee dat er smachtend naar allerlei plus puntjes gezocht worden die nog helemaal niet er tot doen voor de teams. Ik ben blij dat geen van de grotere teams achter blijft in deze test. e doen het allemaal gewoon goed. (in vergelijking met de tests rond de vorige grote verandering).

    Op de laatste sessies van de echte tests over twee en vier weken (?) zul je meer snelle ronden zien met volledige belasting. Dan kunnen we iets zeggen over waar de teams staan. En dan nog is dat met een flinke korrel zout.

    Zoals altijd weten we pas na de eerste 3 a 4 wedstrijden waar iedereen ongeveer staat.

    • + 4
    • 29 jan 2026 - 09:02
  • Snelle Eddy

    Posts: 5.855

    Haha ja hoor jongens. Het internet ontploft omdat Charles lekker uit zijn ogen keek bij een interview. Welkom in de wondere wereld van de tifosi, waar hoop meer dan ooit uitgestelde teleurstelling is.

    Betreffende de SF-26 stelt oa Autoracer punt it dat de wagen die nu rondrijdt al in de herfst in de windtunnel stond. Het is een basis-versie, waarmee ze eerst alle bugs etc willen oplossen om te zorgen dat alle systemen werken en daarmee een basis te creëren en te focussen op betrouwbaarheid .

    Een agressieve doorontwikkeling, alhoewel het te ver gaat om het een B-spec te noemen, wordt verwacht in de test in Bahrein. Het is nog niet duidelijk wanneer precies. Een paar concepten van die updates wachten nog op akkoord van de FIA, maar zullen nieuwe aero, ophanging en koelingslayout bevatten.

    Dit zijn berichten van begin januari, gebaseerd op uitspraken van oa Vasseur. Geen idee hoeveel waarde we eraan moeten hechten. Bij afwezigheid van Mr.Monza probeer ik zelf wat Italiaanse media door te spitten.

    • + 5
    • 29 jan 2026 - 09:16
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.341

      Mr Monza heeft zich idd al 'n tijdje niet laten zien hier.....geldt ook voor meerderen.

      • + 0
      • 29 jan 2026 - 10:01
    • Maximo

      Posts: 9.692

      Mr Monza wacht altijd ff totdat Ferrari er goed uitziet en dat is al een heel tijdje niet het geval.

      Hij zal wel binnenkort opduiken als de SF-26 betrouwbaar blijft en de Ferrari fans elkaar gek maken dat ze weer een superwagen hebben

      • + 0
      • 29 jan 2026 - 10:33
    • gridiron

      Posts: 3.145

      Die hadden al op voorhand Prozac gepakt.

      • + 0
      • 29 jan 2026 - 12:03
    • RonHymer

      Posts: 108

      Misschien zijn ze alle leuke grapjes een beetje zat? ;)

      • + 0
      • 29 jan 2026 - 12:11
  • k.w

    Posts: 1.173

    Op het laatste van de maand ben ik ook positief , dan krijg ik mijn mijn loonbriefje uitbetaald ! En in hun geval zal dat een tientje of 2 meer zijn denk .

    • + 1
    • 29 jan 2026 - 09:35
  • dutchiceman

    Posts: 5.544

    Ik denk dat je na dagen als deze 100% kan stellen dat Ferarri het nog steeds niet gelukt is.

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 11:40
  • RonHymer

    Posts: 108

    Ferrari is elk jaar kampioen. Van de winter tests,dat helaas dan weer wel.

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 12:12
  • Snork

    Posts: 22.329

    Deze artikelen zijn gewoon voor leesvoer, nul waarde. Want iedereen weet dat de Barcelona testweek bedoeld is om systemen te checken. Het gaat totaal niet om performance. Het enige wat je kan concluderen van teams die veel ronden probeemloos hebben gereden, is dat ze het daar qua betrouwbaarheid op orde hebben.

    • + 0
    • 29 jan 2026 - 12:58

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

