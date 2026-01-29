Een van de positieve verrassingen na de eerste paar dagen shakedown in Barcelona, lijkt tot dusver Ferrari. De Scuderia slaagde erin om behoorlijk wat ronden te rijden en Charles Leclerc en Lewis Hamilton oogden eveneens optimistisch. Heeft het team van Frédéric Vasseur dan eindelijk iets gevonden in de SF-26?

De Formule 1 verkeert momenteel in spannende tijden. Door de entree van de nieuwe reglementen, waren de teams noodgedwongen om met een compleet nieuwe auto op de grid te verschijnen. De eerste geluiden vanuit de paddock beweerden dat Mercedes de beste auto, en met name de beste motor bouwde, maar misschien is Ferrari wel de dark horse tot nu toe deze winter.

Ferrari rijdt veel ronden

Nadat Ferrari de SF-26 in Maranello presenteerde en op Fiorano een aantal ronden liet rijden, strandden Leclerc en Hamilton in Barcelona voor de eerste shakedown. Ondanks de regenval op de tweede dag, besloten zij toch te gaan rijden. Niet per se om data te verzamelen, maar vooral om te checken of de systemen werkten.

En dat lukte. Leclerc en Hamilton reden bij elkaar meer dan 120 ronden. Voor het team uit Maranello was dat een aangename verrassing, beaamde ook Matteo Togninalli, Head of Track Engineering. Volgens hem was de dinsdag in Barcelona een 'droomdag' en hadden zij hier zelf ook niet op gerekend.

Leclerc en Hamilton positief

Bovendien zagen Leclerc en Hamilton er ook positief uit. Beide coureurs oogden in hun perspraatjes positief en gaven allebei aan dat ze niet in de problemen zijn gekomen met hun SF-26. Bovendien beweren geluiden vanuit de paddock dat de motor betrouwbaar is en ook de aerodynamica er sterk uit ziet. In een winter waar de geluiden vooral gaan over Mercedes, Red Bull Racing en in het bijzonder Max Verstappen, kan Ferrari als underdog het nieuwe seizoen in gaan.

Ferrari kan een sterke auto goed gebruiken met oog op het komende F1-seizoen. De Scuderia beleefde een dramatisch 2025, waarin zij geen enkele race wisten te winnen. Bovendien slaagde Hamilton er niet eens in om een podium te pakken.