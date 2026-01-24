McLaren-teambaas Andrea Stella laat weten dat McLaren niets gaat aanpassen aan hun aanpak. Het team introduceerde anderhalf jaar geleden de papaya rules en die waren nog al vaak controversieel in het nieuws. Toch is Stella van mening dat het juist goed is voor het team.

Beide coureurs krijgen gelijke kansen, althans dat is de bedoeling van de papaya rules. Tijdens de Italiaanse Grand Prix van 2025 liep het echter even anders. Lando Norris had een slechte pitstop en daardoor kwam Oscar Piastri voorbij aan de Brit. Piastri kreeg te horen dat hij zijn positie moest afstaan en daardoor werd dit een van de meest controversiële acties van het afgelopen seizoen.

Zo kijkt McLaren tegen racen aan

"Laat me beginnen met te zeggen hoe wij bij McLaren tegen racen aankijken", zegt wordt teambaas Andrea Stella geciteerd door Motorsport.com. "Ik heb het eerder gehad over de evolutie van het team richting 2026. Vorig jaar hebben we ook veel gesproken over interne competitie binnen McLaren."

Het verliep positief volgens Stella, dus blijven ze precies hetzelfde aanhouden: "Vanuit dat oogpunt gaan we 2026 in met continuïteit. We blijven racen op de 'McLaren-manier'. Als we in 2024 en vervolgens in 2025 succesvol zijn geweest, dan komt de extra waarde van die successen vooral voort uit de manier waarop we die hebben behaald: op een zeer samenwerkende, ondersteunende en hechte manier, samen met onze coureurs."

Coureurs kunnen niet wachten om te beginnen

"Ik kom net uit een meeting met Oscar, die in Davos is. Dat was via Teams. En daarvoor was ik aan het lunchen met Lando. Het voelt bijna alsof het seizoen 2026 nu al volledig is begonnen, zelfs als je kijkt naar hoe betrokken de coureurs zijn. Ik was vooral blij om te zien hoe energiek en proactief ze zijn, vol ideeën, maar ook hoezeer ze achter de manier staan waarop we in het verleden bij McLaren hebben geracet. Dat is dus het perspectief waarmee we als team het racen in 2026 tegemoet gaan."