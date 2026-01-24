user icon
McLaren wijkt niet voor kritiek: "Papaya rules blijven gewoon staan"

McLaren wijkt niet voor kritiek: "Papaya rules blijven gewoon staan"

McLaren-teambaas Andrea Stella laat weten dat McLaren niets gaat aanpassen aan hun aanpak. Het team introduceerde anderhalf jaar geleden de papaya rules en die waren nog al vaak controversieel in het nieuws. Toch is Stella van mening dat het juist goed is voor het team. 

Beide coureurs krijgen gelijke kansen, althans dat is de bedoeling van de papaya rules. Tijdens de Italiaanse Grand Prix van 2025 liep het echter even anders. Lando Norris had een slechte pitstop en daardoor kwam Oscar Piastri voorbij aan de Brit. Piastri kreeg te horen dat hij zijn positie moest afstaan en daardoor werd dit een van de meest controversiële acties van het afgelopen seizoen. 

"Laat me beginnen met te zeggen hoe wij bij McLaren tegen racen aankijken", zegt wordt teambaas Andrea Stella geciteerd door Motorsport.com. "Ik heb het eerder gehad over de evolutie van het team richting 2026. Vorig jaar hebben we ook veel gesproken over interne competitie binnen McLaren."

Het verliep positief volgens Stella, dus blijven ze precies hetzelfde aanhouden: "Vanuit dat oogpunt gaan we 2026 in met continuïteit. We blijven racen op de 'McLaren-manier'. Als we in 2024 en vervolgens in 2025 succesvol zijn geweest, dan komt de extra waarde van die successen vooral voort uit de manier waarop we die hebben behaald: op een zeer samenwerkende, ondersteunende en hechte manier, samen met onze coureurs."

Coureurs kunnen niet wachten om te beginnen

"Ik kom net uit een meeting met Oscar, die in Davos is. Dat was via Teams. En daarvoor was ik aan het lunchen met Lando. Het voelt bijna alsof het seizoen 2026 nu al volledig is begonnen, zelfs als je kijkt naar hoe betrokken de coureurs zijn. Ik was vooral blij om te zien hoe energiek en proactief ze zijn, vol ideeën, maar ook hoezeer ze achter de manier staan waarop we in het verleden bij McLaren hebben geracet. Dat is dus het perspectief waarmee we als team het racen in 2026 tegemoet gaan."

Je hebt helemaal gelijk ouw. Let them race.

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.307

    Ik als fan van McLaren vind dat geneuzel met die papaya regels maar niets....laat die twee het op de baan maar uitzoeken.

    • + 1
    • 24 jan 2026 - 11:50
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.307

    "Beide coureurs krijgen gelijke kansen, althans dat is de bedoeling van de papaya rules"

    " Lando Norris had een slechte pitstop en daardoor kwam Oscar Piastri voorbij aan de Brit. Piastri kreeg te horen dat hij zijn positie moest afstaan"

    Beetje tegenstrijdig toch?

    • + 2
    • 24 jan 2026 - 11:53
    • Politik

      Posts: 9.674

      Ik denk dat je dat verhaal wel.in het juiste perspectief moet ,in @Ouw

      Norris was in Monza het hele weekend al ruim sneller dan Piastri. In VT, in Qualifying en ook tijdens de race.

      Mclaren.had de intentie om de voorste coureur, in dit geval Norris, als eerste naar binnen te halen.

      Maar omdat Leclerc een grote bedreiging voor Piastri vormde, kozen ze ervoor om, geheel ongebruikelijk, de achterste rijder als eerste naar binnen te halen.

      Wat tot protest van Norris leidde, die zijn team wees op een ecwntuele undercut van Piastri.

      Norris heeft toen de garantie gehad, dat als hij akkoord zou gaan, dat sowieso nooit ten kostte van zijn tweede plek zou gaan.

      Dat was de reden dat beide coureurs na de niet ingecalculeerde, slecht uitgevoerde pitstop moesten switchen van het team.

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 13:17
    • SEN1

      Posts: 2.710

      Je hebt helemaal gelijk ouw. Let them race.

      • + 3
      • 24 jan 2026 - 13:30
    • WickieDeViking

      Posts: 197

      Politik plaatst de juiste context. De quotes lijken tegenstrijdig omdat de eerste over algemene intenties gaat, terwijl de tweede een specifieke racebeslissing beschrijft die voortkomt uit teamstrategie en onvoorziene omstandigheden. Het is eigenlijk een voorbeeld van hoe idealen soms tijdelijk aangepast moeten worden om schade te voorkomen. In dit geval een verlies van positie of een risico door Leclerc.

      Maar dat gezegd hebbende, voel ik me er niet helemaal goed bij. Een mislukte pitstop hoort nu eenmaal bij de sport en het voelt oneerlijk dat zoiets wordt rechtgetrokken door teamorders. Ik snap de logica van het team, maar vanuit raceperspectief zie ik liever dat de uitkomst puur op snelheid en fouten op de baan worden bepaald.

      • + 2
      • 24 jan 2026 - 13:39
  • SennaS

    Posts: 11.300

    Op rbr na, hebben alle team min of meer papaya rules.
    Hoe saai was 2025 geweest als mcl alle pijlen op 1 coureur had gericht. Halverwege een onoverbrugbare wk stand.
    En hadden we geen duels tussen Alonso en Lewis of Nico en Lewis gezien. En was Lewis waarschijnlijk 10 voudig wk geweest.
    (Ook in 2021 geworden als Bottas geen punten van Lewis had afgesnoept)

    • + 1
    • 24 jan 2026 - 12:59
    • SEN1

      Posts: 2.710

      Denk je dat andere teams teamorders geven omdat er eentje een mindere pitstop gehad heeft? McLaren sloeg gewoon door met hen papaya rules. Fijn dat ze geen kopman aanwijzen maar het geklungel van ze dit seizoen had desastreuze gevolgen kunnen hebben in het WDC. Ik denk dat geen enkel team het zo amateuristisch zou aanpakken als McLaren het deed dit seizoen.

      Leuk dat ze geen kopman aanwijzen, maar dat doen de meeste teams ook niet. McLaren behandelde hun coureurs imo ook een beetje als kleine kinderen. Zo gedroegen ze zich dan ook.

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 13:38
    • WickieDeViking

      Posts: 197

      McLaren sloeg dit seizoen soms door met hun papaya rules. Het idee om geen kopman aan te wijzen is prima en maakt de competitie spannender, maar de manier waarop ze het uitvoerden, vooral het teruggeven van posities na mislukte pitstops, voelde soms echt amateuristisch en oneerlijk.

      Ik snap de filosofie, maar het had desastreuze gevolgen kunnen hebben in het WDC.

      Dat “Lewis 10 voudig WK” zou zijn als specifieke duels niet zouden hebben plaatsgevonden is hypothetisch en interpretatief, niet feitelijk verifieerbaar. Dus dat soort uitspraken kun je beter achterwege laten, want dan ga je weer onnodig polariseren.

      Daarbij, als teamgenoten elkaar nooit punten zouden “afpakken”, dan heeft elke coureur het hele seizoen technisch de kans om kampioen te worden, afhankelijk van prestaties ten opzichte van andere teams.

      Soms iets verder nadenken voor je iets zegt, zou al veel doen.

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 13:47
  • Larry Perkins

    Posts: 62.719

    "Papaya rules blijven gewoon staan"

    RBR, Mercedes, Ferrari en Aston Martin eenduidig: "McLaren heeft groot gelijk, top-idee, bravo!"

    • + 0
    • 24 jan 2026 - 14:39

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

