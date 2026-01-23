McLaren heeft in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen een felle waarschuwing uitgedeeld aan het adres van Max Verstappen. Nadat de Nederlander op een haar na de wereldtitel misliep, verwacht teambaas Andrea Stella dat zijn coureurs - Lando Norris en Oscar Piastri - alleen maar beter zullen worden.

Ondanks een spectaculaire comeback van Verstappen en Red Bull Racing, won Norris met een marginaal verschil van twee punten het wereldkampioenschap. In aanloop naar het nieuwe jaar, waarin de F1-reglementen drastisch veranderen, weet niemand wie in 2026 de beste auto ter beschikking heeft.

Stella legt de lat hoog

Maar als het aan Stella ligt, zal het niet aan zijn rijders liggen. “Ik denk dat Lando in 2026 absoluut sterker zal zijn. En niet per se omdat hij in 2025 kampioen is geworden, maar vanwege deze logische groei die door het team, maar ook door onze coureurs, wordt doorgevoerd”, aldus de Italiaan tegenover Sky Sports.

Ook van Piastri verwacht Stella nog meer. “Ik verwacht dat Oscar elk jaar sneller, sterker en nog completer zal worden, ongeacht hoe 2025 zich heeft ontvouwd.”

Onzekere tijden voor alle teams

Voor alle teams zijn het onzekere tijden, ook voor McLaren. Omdat iedereen een compleet nieuwe motor, chassis en aerodynamica moet ontwerpen, begint iedereen weer op nul. Toch denkt Stella er dat het team uit Woking komend jaar er goed voor zal staan. “Elke race is een kans om te leren, elke race is een kans om steeds beter te worden.”

“Ik zie nu al fantastisch werk verricht worden door onze coureurs, er zijn goede gesprekken, veel energie, en ze brengen vele uren en dagen door in de simulator om het chassis en de motor van 2026 te leren kennen. De coureurs bereiden zich absoluut zo goed mogelijk voor en kijken er net als wij allemaal naar uit om eindelijk de auto op de grond te zetten en aan het seizoen van 2026 te beginnen”, zo sloot Stella uiteindelijk af.