McLaren waarschuwt Verstappen: "Norris zal alleen nog maar beter worden"

McLaren heeft in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen een felle waarschuwing uitgedeeld aan het adres van Max Verstappen. Nadat de Nederlander op een haar na de wereldtitel misliep, verwacht teambaas Andrea Stella dat zijn coureurs - Lando Norris en Oscar Piastri - alleen maar beter zullen worden. 

Ondanks een spectaculaire comeback van Verstappen en Red Bull Racing, won Norris met een marginaal verschil van twee punten het wereldkampioenschap. In aanloop naar het nieuwe jaar, waarin de F1-reglementen drastisch veranderen, weet niemand wie in 2026 de beste auto ter beschikking heeft. 

Stella legt de lat hoog

Maar als het aan Stella ligt, zal het niet aan zijn rijders liggen. “Ik denk dat Lando in 2026 absoluut sterker zal zijn. En niet per se omdat hij in 2025 kampioen is geworden, maar vanwege deze logische groei die door het team, maar ook door onze coureurs, wordt doorgevoerd”, aldus de Italiaan tegenover Sky Sports.

Ook van Piastri verwacht Stella nog meer. “Ik verwacht dat Oscar elk jaar sneller, sterker en nog completer zal worden, ongeacht hoe 2025 zich heeft ontvouwd.”

Onzekere tijden voor alle teams

Voor alle teams zijn het onzekere tijden, ook voor McLaren. Omdat iedereen een compleet nieuwe motor, chassis en aerodynamica moet ontwerpen, begint iedereen weer op nul. Toch denkt Stella er dat het team uit Woking komend jaar er goed voor zal staan. “Elke race is een kans om te leren, elke race is een kans om steeds beter te worden.” 

“Ik zie nu al fantastisch werk verricht worden door onze coureurs, er zijn goede gesprekken, veel energie, en ze brengen vele uren en dagen door in de simulator om het chassis en de motor van 2026 te leren kennen. De coureurs bereiden zich absoluut zo goed mogelijk voor en kijken er net als wij allemaal naar uit om eindelijk de auto op de grond te zetten en aan het seizoen van 2026 te beginnen”, zo sloot Stella uiteindelijk af.

Snorremans

Posts: 199

Laten we wel zijn...Norris heeft het WK binnengehaald door de wagen en omdat hij de voorkeur kreeg van het team.

Met zo'n bolide had hij of Piastri al veel eerder kampioen MOETEN zijn.
Denk niet dat Verstappen echt onder.de indruk is van Norris.

  • 6
  • 23 jan 2026 - 07:54
  • shakedown

    Posts: 1.569

    Zal ook wel moeten, wil hij Verstappen bij kunnen houden. Anders wordt het ook weer zo een walk over...

    • + 5
    • 23 jan 2026 - 07:44
  • De Vogel is Geland

    Posts: 691

    In koken

    • + 1
    • 23 jan 2026 - 07:44
  • Snorremans

    Posts: 199

    Laten we wel zijn...Norris heeft het WK binnengehaald door de wagen en omdat hij de voorkeur kreeg van het team.

    Met zo'n bolide had hij of Piastri al veel eerder kampioen MOETEN zijn.
    Denk niet dat Verstappen echt onder.de indruk is van Norris.

    • + 6
    • 23 jan 2026 - 07:54
    • RH

      Posts: 751

      En wat is daar anders aan dan bij de kampioenschappen van Verstappen, Hamilton of Schumacher? Als je niet kunt rijden, win je niet. Als je geen winnende auto hebt, win je ook niet.

      • + 3
      • 23 jan 2026 - 08:50
    • Snorremans

      Posts: 199

      @RH dat Verstappen met een dominante wagen (RB19) het WK allang in zijn zak had terwijl Norris het met een parel van een wagen nog bijna verkl@@t.

      Verstappen laat zien dat hij niet de beste wagen nodig heeft wereldkampioen te worden. Norris heeft die beste wagen wel nodig en zelfs dan nog wordt hij wereldkampioen zonder harde overtuiging.

      Leuk coureur geen uitzonderlijk talent.

      • + 4
      • 23 jan 2026 - 09:13
    • snailer

      Posts: 31.479

      Die maken minder blunders.

      Maar even voor de duidelijkheid. Als Norris rijdt zoals hij deed vanaf Monza, dan is iedereen vrij kansloos als hij de beste auto heeft. Hij heeft duidelijk de knop om gezet.
      Was voor monza vooral bezig met: wil niet alles opgeven voor F1. Hij was ook constant meer met activiteiten naast de baan bezig.
      Dat veranderde vanaf Monza. Toen begon hij te leven als een F1 rijder. Werkte plots hard.

      • + 1
      • 23 jan 2026 - 09:17
  • Henery

    Posts: 458

    Met een absoluut dominante auto, zeker aan het begin van het seizoen, is Norris met de haken over de sloot kampioen geworden.

    Natuurlijk wordt hij nog beter, maar desondanks kan hij nog niet in de schaduw van Verstappen staan. Als Verstappen in de McLaren hat gezeten dan had hij gehakt gemaakt van de rest van het veld en was hij al lang voor het einde kampioen geweest, zoals in 2023.

    Dat weten ze bij McLaren ook wel, maar dat kunnen ze niet zeggen. Het zou zeer dom zijn om de eigen rijders af te vallen.

    • + 4
    • 23 jan 2026 - 08:01
    • Smock

      Posts: 295

      Klopt, hij kan niet in de schaduw van Verstappen staan, hij stond ervoor en is dus WK geworden. Maar eens zien wat Verstappen dit jaar met de nieuwe wagen kan, maar ik zie alweer gebeuren dat wanneer Verstappen niet vooraan mee doet, het aan de auto ligt en als hij dan plots toch weer vooraan staat, hij weer helemaal opgehemeld wordt. En als Verstappen na dit jaar besluit om te stoppen met F1 omdat hij de autootjes toch niet zo leuk meer vind, is hij alsnog een held en vind niemand de F1 meer leuk. Althans... de Drive to survive Verstappen fans dan. Enige voordeel is dat we dan afscheid kunnen nemen van een hele hoop F1 "fans".

      • + 1
      • 23 jan 2026 - 09:48
  • Mr Marly

    Posts: 7.954

    Stella rept met geen woord over Max in de tekst in tegenstelling wat de titel suggereert.

    • + 2
    • 23 jan 2026 - 08:42
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 762

      Precies, hier wordt bewust aangezet tot een kampenoorlog en vind ik de geplaatste berichten in dit draadje ook wel weer wat voorspelbaar en makkelijk.

      Norris zal uiteraard beter worden, en als blijkt dat McLaren wederom de snelste bolide heeft weten te ontwikkelen, zal Norris zelfverzekerder zijn en beter voorbereid. De strijd zal in dat geval nog meer tussen de papaya's gaan, waar ook Piastri sterker zal zij geworden na vorig jaar.

      • + 2
      • 23 jan 2026 - 09:26
  • Freek-Willem

    Posts: 6.602

    Alleen jammer voor Norris dat Piastri nog veel meer progressie kan (en ik denk zal) gaan boeken en hij daarmee Norris voorbij zal gaan. Wat vorig jaar gebeurde zal hem denk ik niet nog eens gebeuren. Als McLaren kampioen wordt is dat m.i. met Oscar

    • + 1
    • 23 jan 2026 - 08:55
  • Flexwing

    Posts: 244

    Moet je wel de beste auto hebben.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 09:07
  • StevenQ

    Posts: 10.042

    Dat zal Norris ook wel moeten, want hij zal niet ieder jaar een veel betere auto hebben dan Max

    • + 1
    • 23 jan 2026 - 09:24

