Inhalen zou in 2026 wel eens totaal anders kunnen aanvoelen dan wat Formule 1-fans gewend zijn. Met het verdwijnen van DRS en de introductie van de nieuwe overtake modus verandert de dynamiek op de baan ingrijpend. Bij McLaren verwachten ze zelfs dat sommige inhaalacties er ronduit vreemd uit gaan zien, zeker in de beginfase van het seizoen.

Volgens het Britse team verschuift de focus van aerodynamische hulpmiddelen naar energiebeheer, waardoor strategie en timing een veel grotere rol gaan spelen tijdens gevechten op de baan.

'Het inhalen wordt vreemd'

De technisch directeur voor performance bij McLaren, Mark Temple laat aan Motorsport.com weten wat zijn verwachting is voor het nieuwe inhalen: "Ik denk dat het interessantste aspect – en eigenlijk ook het moeilijkst te simuleren – die situaties zullen zijn van inhalen, aanvallen en verdedigen. Voorheen had je DRS: zolang je maar dichtbij genoeg zat, zat er niet al te veel tactiek in hoe je de hulpmiddelen gebruikte die de coureur tot zijn beschikking had. In 2026 wordt de hoeveelheid energie die je hebt echter een veel belangrijkere factor in de strategie."

"Dan wordt het heel interessant hoeveel energie je gebruikt bij het uitkomen van bocht 13 en hoe je die energie verdeelt over die drie rechte stukken. Dat wordt een grote uitdaging voor de coureurs. Zeker in het begin zullen ze een steile leercurve hebben, terwijl ze proberen te begrijpen: als ik dit doe, hoe reageert mijn concurrent dan? Daar zit dus een soort kat-en-muisspel in. Ik denk dat dat echt heel interessant en spannend wordt, en ik ben erg benieuwd hoe dat zich zal ontwikkelen. We kunnen dat nu nog niet volledig voorspellen", zo laat Temple weten.

'Inhalen wordt makkelijker'

McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat het vreemd wordt om in te halen: "Soms zal het er misschien vreemd uitzien dat de ene auto zo makkelijk langs de andere gaat. Dan is het belangrijk dat de toeschouwers snappen waarom dat gebeurt. Bijvoorbeeld omdat de ene auto een volle batterij heeft, terwijl de auto ervoor bijna geen energie meer over heeft. Dan zie je dat er echt iets gebeurt vanuit racestandpunt."

De krachtbronnen worden erg belangrijk richting het nieuwe seizoen: "De manier waarop de krachtbron wordt benut als variabele voor racen en inhalen zal daarom bijzonder belangrijk worden om goed te kunnen communiceren richting het publiek", zo eindigt Stella.