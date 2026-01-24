Het team van Ferrari heeft een succesvolle shakedown achter de rug. Op vrijdag kwamen Lewis Hamilton en Charles Leclerc in actie met de nieuwe auto, waarna de SF-26 in de vrachtwagen werd geladen. Het team zet koers richting Barcelona voor de eerste wintertest, maar volgens Frédéric Vasseur gaan ze pas op dinsdag rijden.

Het gonsde in de afgelopen weken van de geruchten over het team van Ferrari. Er werd gesteld dat ze achterliepen op schema, en er werd zelfs gevreesd dat ze hun eigen launch zouden missen. Uiteindelijk bleek dit allemaal wel mee te vallen, en op vrijdagochtend verschenen Hamilton en Leclerc op de baan met de nieuwe auto.

Op Ferrari's privécircuit Fiorano werden de eerste meters gereden, en alles leek naar wens te gaan. Het waren de eerste stapjes richting het nieuwe seizoen, en aankomende week krijgen ze de kans om nog meer te testen. Op het circuit van Barcelona in Spanje staat dan de eerste testweek op het programma. Deze test wordt achter gesloten deuren afgewerkt, en de teams hebben afgesproken dat ze drie van de vijf dagen mogen gebruiken.

Wat zijn de plannen van Ferrari?

Bij het team van Ferrari hebben ze hun plannen voor de testweek al klaarliggen. Teambaas Frédéric Vasseur werd hiernaar gevraagd door F1 TV: "Het programma is dat het de bedoeling is dat we beginnen op dinsdag. Dat moeten we echter wel even afstemmen met het weer. Maar het ziet er nu naar uit dat we beginnen op dinsdag." Technisch directeur Loïc Serra bevestigde tegenover de internationale media dat ze beginnen op dinsdag.

Rustige maandag

Het lijkt erop dat er weinig baanactie zal zijn op maandag. Eerder gaf het team van McLaren al aan dat ze niet gaan rijden op de eerste testdag, terwijl Williams aankondigde dat ze de hele testweek moeten overslaan, omdat hun auto niet op tijd af is. Red Bull Racing lijkt wel te gaan rijden op maandag. De Oostenrijkse renstal heeft nog geen shakedown uitgevoerd, en ze kunnen alle meters gebruiken.