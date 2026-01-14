Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. De teams zijn bezig met de laatste voorbereidingen, maar dat lijkt niet bij alle teams even goed te gaan. Volgens nieuwe geruchten loopt het team van Ferrari ver achter op schema.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de koningsklasse van de autosport. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en dat kan voor een compleet nieuwe slagvolgorde zorgen. Het betekent dat alle teams op nul beginnen, en allemaal een gooi naar de titel kunnen doen. Ook bij Ferrari willen ze gaan vechten om de prijzen, al helemaal na een tegenvallend seizoen in 2025.

Ferrari kwam vorig jaar niet verder dan de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Met Lewis Hamilton en Charles Leclerc beschikten ze over de diensten van twee absolute topcoureurs, maar ze kregen het niet voor elkaar om te scoren. Ze wisten geen race te winnen, en de frustratie begon te groeien bij de coureurs.

Dit jaar willen ze terugslaan in de Formule 1, maar het lijkt erop dat ze flink achter op schema lopen. Geruchten in de Italiaanse media suggereren dat Ferrari grote problemen heeft in het voorseizoen, en dat lijkt steeds erger en erger te worden.

Wat is er aan de hand?

Volgens het Italiaanse medium Top Speed loopt Ferrari met de nieuwe SF-26 flink achter op schema. Ze stellen zelfs dat er binnen Ferrari serieuze twijfel bestaat over of ze de auto wel op tijd afkrijgen voor de launch op 23 januari. Het wordt gezien als een verontrustende ontwikkeling binnen het team van Ferrari.

Frustratie bij Vasseur

Volgens het medium is teambaas Frédéric Vasseur niet blij met de achterstand van het ontwikkelingsproces. De Franse teambaas zou intern woedend zijn geworden, en de situatie bij Ferrari lijkt dus op scherp te staan. Als Ferrari de officiële launchdatum zou missen, dan zou dat kunnen worden gezien als een flinke PR-blunder.

Als alles goed loopt, trekken Hamilton en Leclerc op 23 januari het doek van de nieuwe SF-26. Deze launch vindt plaats op Ferrari's privécircuit Fiorano, wat suggereert dat ze direct de baan opgaan voor een shakedown.