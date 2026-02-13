user icon
Formule E-CEO wil Verstappen halen: "Ik heb hem uitgenodigd"

Formule E-CEO wil Verstappen halen: "Ik heb hem uitgenodigd"

Formule E-CEO Jeff Dodds heeft een uitnodiging verstuurd naar Max Verstappen om een keer bij hun langs te komen. De Nederlander sprak deze week zijn onvrede uit over de nieuwe Formule 1-bolides en vergeleek ze met die van de elektrische raceklasse. Dodds zou daarom willen zien dat Verstappen bij hun een kijkje in de keuken neemt.

Verstappen was niet te spreken na afloop van de tweede testdag in Bahrein. Volgens de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing is het alleen maar managen, wat niets met F1 te maken heeft, maar meer met de Formule E. De 28-jarige liet daarbij zelfs doorschemeren dat hij het niet lang vol gaat houden in de koningsklasse van de autosport, op deze manier dan. 

Dodds nodigt Verstappen uit

De harde woorden van Verstappen zijn inmiddels ook in de Formule E aangekomen. Dodds schroomde dan ook niet om zijn kans te grijpen. "Ik heb hem uitgenodigd, sterker nog, ik heb hem gisteravond een bericht gestuurd, want Jeddah ligt niet ver van Bahrein", zo klonk het tegenover het Spaanse Soy Motor. 

"Als hij hier opduikt, geven we hem een ​​lift in onze auto en kijken we wat hij ervan vindt", voegde hij daaraan toe. 

Verstappen heeft gelijk volgens Dodds

Verstappen ging behoorlijk ver in zijn harde uitlatingen over de nieuwe wagens die gebouwd zijn op basis van de nieuwe reglementen. Volgens hem leek het meer op Formule E op steroïden. Dodds reageerde daar met een knipoog op. 

"Als hij zegt 'met steroïden', en daarmee bedoelt dat het onnatuurlijk is, dan heeft hij gelijk. Ik zou Max graag in de auto zien, en het aanbod is een uitnodiging voor hem om in te stappen", zo sloot Dodds uiteindelijk af. 

 

dumdumdum

Posts: 2.782

Volgens mij zitten er een paar fouten in dit stuk.
"De 28-jarige liet daarbij zelfs doorschemeren dat hij het lang vol gaat houden in de koningsklasse van de autosport, op deze manier dan. "
Ik dacht dat hij zei dat hij het zo niet lang vol zou houden.

"Volgens hem leek het meer op Formule 1 op... [Lees verder]

  • 4
  • 13 feb 2026 - 14:20
  • dumdumdum

    Posts: 2.782

    Volgens mij zitten er een paar fouten in dit stuk.
    "De 28-jarige liet daarbij zelfs doorschemeren dat hij het lang vol gaat houden in de koningsklasse van de autosport, op deze manier dan. "
    Ik dacht dat hij zei dat hij het zo niet lang vol zou houden.

    "Volgens hem leek het meer op Formule 1 op steroïden"
    Hier heeft Verstappen volgens mij Formule E gezegd en niet Formule 1.

    • + 4
    • 13 feb 2026 - 14:20
    • JM_K

      Posts: 1.211

      Klopt Dumdumdum

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 14:26
  • Edgar

    Posts: 1.713

    De 28-jarige liet daarbij zelfs doorschemeren dat hij het lang vol gaat houden in de koningsklasse van de autosport, op deze manier dan.

    Fijn voor de fans om te lezen, maar volgens mij is het tegendeel waar, maar oke, ik werk dan ook niet voor een F1 sait oid....

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 14:25
  • F1jos

    Posts: 5.012

    A.u.b. niet ingaan op zijn uitnodiging, om te voorkomen dat er 100 maal meer fans naar de Formule E gaan komen kijken.

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 14:45
  • Pietje Bell

    Posts: 33.133

    @redactie , Jeroen, "De 28-jarige liet daarbij zelfs doorschemeren dat hij het lang vol gaat houden" moet zijn NIET lang vol gaat houden. En "Volgens hem leek het meer op Formule 1 op steroïden." moet zijn Formule E.

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 14:46

