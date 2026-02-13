Formule E-CEO Jeff Dodds heeft een uitnodiging verstuurd naar Max Verstappen om een keer bij hun langs te komen. De Nederlander sprak deze week zijn onvrede uit over de nieuwe Formule 1-bolides en vergeleek ze met die van de elektrische raceklasse. Dodds zou daarom willen zien dat Verstappen bij hun een kijkje in de keuken neemt.

Verstappen was niet te spreken na afloop van de tweede testdag in Bahrein. Volgens de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing is het alleen maar managen, wat niets met F1 te maken heeft, maar meer met de Formule E. De 28-jarige liet daarbij zelfs doorschemeren dat hij het niet lang vol gaat houden in de koningsklasse van de autosport, op deze manier dan.

Dodds nodigt Verstappen uit

De harde woorden van Verstappen zijn inmiddels ook in de Formule E aangekomen. Dodds schroomde dan ook niet om zijn kans te grijpen. "Ik heb hem uitgenodigd, sterker nog, ik heb hem gisteravond een bericht gestuurd, want Jeddah ligt niet ver van Bahrein", zo klonk het tegenover het Spaanse Soy Motor.

"Als hij hier opduikt, geven we hem een ​​lift in onze auto en kijken we wat hij ervan vindt", voegde hij daaraan toe.

🆕El CEO de la Fórmula E, Jeff Dodds, habla con @SoyMotor sobre las palabras de Max Verstappen



🗣️"Le he invitado, de hecho le envié un mensaje anoche, porque Yeda no está lejos de Baréin"



Verstappen heeft gelijk volgens Dodds

Verstappen ging behoorlijk ver in zijn harde uitlatingen over de nieuwe wagens die gebouwd zijn op basis van de nieuwe reglementen. Volgens hem leek het meer op Formule E op steroïden. Dodds reageerde daar met een knipoog op.

"Als hij zegt 'met steroïden', en daarmee bedoelt dat het onnatuurlijk is, dan heeft hij gelijk. Ik zou Max graag in de auto zien, en het aanbod is een uitnodiging voor hem om in te stappen", zo sloot Dodds uiteindelijk af.