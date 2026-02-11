Lando Norris heeft een compleet andere uitgangspositie met oog op het komende Formule 1-seizoen, vergeleken met de voorgaande jaren. Daar waar hij en McLaren altijd aan het jagen waren, zijn zij als wereldkampioen nu de prooi. Norris zelf erkende ook dat hij met een ander gevoel het komende seizoen in zal gaan.

Afgelopen jaar slaagde Norris erin om zijn jongensdroom te verwezenlijken. Na een heel lang gevecht met teamgenoot Oscar Piastri en een aanstormende Max Verstappen in de tweede seizoenshelft, trok de Engelsman toch aan het langste eind en greep zijn eerste wereldtitel. Hiermee viel een behoorlijke last van zijn schouders af.

Compleet andere Norris

Inmiddels is Norris - samen met zijn team - alweer in Bahrein voor de lancering van zijn nieuwe auto en de eerste wintertest. Zelf kijkt hij reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen, waarin de nieuwe reglementen hun entree zullen maken. "Het is fijn om terug te zijn in Bahrein om de kleurstelling voor dit seizoen te onthullen. Het ontwerp ziet er geweldig uit en ik ben enthousiast om verder te racen in de kleuren die vorig jaar bijdroegen aan ons grote succes", zo zei hij zelf.

"Het was ongelooflijk om het kampioenschap te winnen met het team waar ik vanaf het begin bij ben geweest. We beginnen dit jaar als wereldkampioenen en ik ben benieuwd wat we in dit nieuwe tijdperk van de Formule 1 kunnen bereiken", zo erkende hij dan ook dat de druk nu bij hem zal liggen.

McLaren bejubeld

Norris had daarbij nog een aantal lyrische woorden klaarliggen voor McLaren en zijn achterban. "Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het ontwerpen en bouwen van deze auto en ons naar deze mijlpaal heeft gebracht."

"Een speciale dank aan alle fans die week in week uit komen opdagen en dank aan onze partners voor hun steun. Ik ben er klaar voor dit jaar en ik kan niet wachten om weer de baan op te gaan en door te blijven gaan", zo sloot hij uiteindelijk af.