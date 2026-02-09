user icon
icon

Brundle zet vraagtekens bij Hadjar: "Is dit het juiste moment?"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brundle zet vraagtekens bij Hadjar: "Is dit het juiste moment?"

Isack Hadjar staat aan de vooravond van misschien wel het belangrijkste seizoen uit zijn carrière. Met een compleet nieuw Formule 1-reglement en een plek naast Max Verstappen bij Red Bull lijkt 2026 hét moment om zich te meten met de viervoudig wereldkampioen. Maar is Hadjar ook daadwerkelijk de juiste man om die strijd aan te gaan?

Die vraag houdt de paddock bezig en wordt ook gesteld door commentator Alex Brundle, die zijn visie gaf in de podcast Rolling Start.

Meer over Isack Hadjar Hadjar crasht met gloednieuwe Red Bull in Barcelona

Hadjar crasht met gloednieuwe Red Bull in Barcelona

27 jan
 Somber scenario geschetst voor Hadjar: "Wordt de pispaal naast Verstappen"

Somber scenario geschetst voor Hadjar: "Wordt de pispaal naast Verstappen"

8 feb

Nieuwe regels, nieuwe verhoudingen

De Formule 1 ondergaat in 2026 een ingrijpende metamorfose. De auto’s worden korter en lichter, krijgen actieve aerodynamica en beschikken over beweegbare voor- en achtervleugels, wat een andere manier van rijden vereist.

Vooral de nieuwe aandrijflijnen zorgen voor hoofdbrekens. De verdeling van vijftig procent elektrische en vijftig procent verbrandingskracht dwingt coureurs om energiebeheer, boost en inhaalmodi tot in de puntjes te beheersen. Dat kan de bestaande hiërarchie flink door elkaar schudden.

Kans voor Hadjar bij Red Bull?

Juist die reset voedt de discussie over de rolverdeling bij Red Bull. Verstappen was jarenlang onbetwist kopman en pakte tussen 2021 en 2024 vier wereldtitels, terwijl zijn teamgenoten nauwelijks in de buurt kwamen.

Volgens Brundle is het logisch dat Hadjar ambitie toont. "Als je aan dat programma begint, weet je dat Max uiteindelijk je referentie is. Dan moet je jezelf afvragen: wat wil je? Voor altijd voor RB rijden?", zei hij. "Je komt niet op dit niveau zonder de ambitie om wereldkampioen te worden, en dat betekent iedereen verslaan. Met ‘iedereen’ bedoel ik Max."

Brundle ziet juist in de nieuwe regels een opening. "Met een nieuw reglement komen nieuwe auto’s en een compleet andere rijstijl. Dan gaan we ontdekken of Max, dat reglement en die specifieke auto de doorslag gaven, of dat er een kans ligt voor Hadjar."

Dilemma voor Red Bull

De Brit denkt dat Hadjar van recente teamgenoten van Verstappen de beste uitgangspositie heeft. "Hij heeft de beste kans om hier te overleven, omdat hij zich deze regels eigen kan maken en voor zichzelf kan opkomen. En als hij presteert, zal Red Bull hem steunen."

Mocht Hadjar daadwerkelijk wiel aan wiel kunnen strijden met Verstappen, dan ontstaat er een luxeprobleem voor Red Bull. In de strijd met Mercedes, Ferrari en titelverdediger McLaren kan een sterk duo belangrijker zijn dan ooit.

"Red Bull is al lange tijd een team dat met Max alleen kampioen kan worden. Maar zal dat dit jaar ook zo zijn?", vroeg Brundle zich af. "Als de Red Bull niet meteen de beste auto is – we horen van alles over hoe sterk Mercedes zou zijn en hoe snel Ferrari oogt – dan hebben ze beide coureurs keihard nodig."

Volgens Brundle wist Hadjar waar hij aan begon. "Hij wist dat dit stoeltje eraan zat te komen. Toen hem voor het eerst werd gevraagd of hij klaar was voor Red Bull, was er even twijfel, maar dat is begrijpelijk. Als Red Bull races kan winnen met Max, focussen ze zich op Max. Dat is precies waarom dit het juiste moment is voor Isack."

Pietje Bell

Posts: 33.059

[i]" .... met een auto die helemaal naar Verstappen ontwikkeld wordt"[/i]


Voor de zoveelste keer: de wagen wordt niet voor Max ontwikkeld.
De wagen wordt ontwikkeld om zo snel mogelijk mee te kunnen rijden.
Het is dan aan de coureur of hij daar mee om kan gaan/ die snelheid eruit kan halen.

  • 3
  • 9 feb 2026 - 16:40
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Tra893SDk

    Posts: 12

    Hadjar is gewoon goed. Als dit mis gaat, dan kan hij gezien zijn leeftijd altijd elders nog terecht. De vraag is of RBR nog steeds een eenmans-team is of dat Hadjar gewoon een echte kans krijgt. Hij hoeft niet sneller te zijn dan Verstappen om het goed te doen. Maar hij moet alsnog een kans krijgen om zo goed mogelijk te presteren ipv dat hij te maken krijgt met een auto die helemaal naar Verstappen ontwikkeld wordt zoals dit was met Albon en Perez (en waarschijnlijk ook Gasly).

    • + 1
    • 9 feb 2026 - 16:19
    • Pietje Bell

      Posts: 33.059

      " .... met een auto die helemaal naar Verstappen ontwikkeld wordt"


      Voor de zoveelste keer: de wagen wordt niet voor Max ontwikkeld.
      De wagen wordt ontwikkeld om zo snel mogelijk mee te kunnen rijden.
      Het is dan aan de coureur of hij daar mee om kan gaan/ die snelheid eruit kan halen.

      • + 3
      • 9 feb 2026 - 16:40
    • snailer

      Posts: 31.688

      Laat ze pietje.

      Kansloos. De mop is dat juist de 2023 auto vooral naar de wensen van perez was. Alleen maakt dat Verstappen niet uit. Na een race of wat weet hij de auto voorzich zelf via de rijderstools te optimaliseren. Dan krijg je zo'n race als in Miami 2023. Nog steeds zonder enige update op de auto.

      • + 2
      • 9 feb 2026 - 16:45
  • NicoS

    Posts: 20.090

    Bij het zien van de foto moest ik meteen aan Retort van de muppetshow denken….;)

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 16:49
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.417

      Haha, dundieje bij die wetenschapper dr Bunsen Honeydew....

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 17:36
    • snailer

      Posts: 31.688

      Blijf er toch Prost in zien. Qua uiterlijk dan, he!

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 17:43
  • Larry Perkins

    Posts: 62.901

    Nog een jaartje bij Racing Bulls om zich nog beter in de markt te zetten en meer ervaring en zelfvertrouwen op te doen was beter geweest, maar Hadjar moest wel.
    Aan de andere kant, wachten had het gevaar in zich dat hij voorbij gestreefd zou worden door Lindblad, die door RBR als een nog groet talent wordt beschouwd, terecht of niet...

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 17:54
    • Larry Perkins

      Posts: 62.901

      * groter talent

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 17:55
    • HarryLam

      Posts: 5.248

      Vorig jaar kon Hadjar een beetje vrijblijvend in de rondte kachelen, nu moet hij Max steunen, ben benieuwd of zijn ego dat aankan, ik voorzie veel schades.

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 18:22

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 51
  • Podiums 1
  • Grand Prix 24
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar