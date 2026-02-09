Isack Hadjar staat aan de vooravond van misschien wel het belangrijkste seizoen uit zijn carrière. Met een compleet nieuw Formule 1-reglement en een plek naast Max Verstappen bij Red Bull lijkt 2026 hét moment om zich te meten met de viervoudig wereldkampioen. Maar is Hadjar ook daadwerkelijk de juiste man om die strijd aan te gaan?

Die vraag houdt de paddock bezig en wordt ook gesteld door commentator Alex Brundle, die zijn visie gaf in de podcast Rolling Start.

Nieuwe regels, nieuwe verhoudingen

De Formule 1 ondergaat in 2026 een ingrijpende metamorfose. De auto’s worden korter en lichter, krijgen actieve aerodynamica en beschikken over beweegbare voor- en achtervleugels, wat een andere manier van rijden vereist.

Vooral de nieuwe aandrijflijnen zorgen voor hoofdbrekens. De verdeling van vijftig procent elektrische en vijftig procent verbrandingskracht dwingt coureurs om energiebeheer, boost en inhaalmodi tot in de puntjes te beheersen. Dat kan de bestaande hiërarchie flink door elkaar schudden.

Kans voor Hadjar bij Red Bull?

Juist die reset voedt de discussie over de rolverdeling bij Red Bull. Verstappen was jarenlang onbetwist kopman en pakte tussen 2021 en 2024 vier wereldtitels, terwijl zijn teamgenoten nauwelijks in de buurt kwamen.

Volgens Brundle is het logisch dat Hadjar ambitie toont. "Als je aan dat programma begint, weet je dat Max uiteindelijk je referentie is. Dan moet je jezelf afvragen: wat wil je? Voor altijd voor RB rijden?", zei hij. "Je komt niet op dit niveau zonder de ambitie om wereldkampioen te worden, en dat betekent iedereen verslaan. Met ‘iedereen’ bedoel ik Max."

Brundle ziet juist in de nieuwe regels een opening. "Met een nieuw reglement komen nieuwe auto’s en een compleet andere rijstijl. Dan gaan we ontdekken of Max, dat reglement en die specifieke auto de doorslag gaven, of dat er een kans ligt voor Hadjar."

Dilemma voor Red Bull

De Brit denkt dat Hadjar van recente teamgenoten van Verstappen de beste uitgangspositie heeft. "Hij heeft de beste kans om hier te overleven, omdat hij zich deze regels eigen kan maken en voor zichzelf kan opkomen. En als hij presteert, zal Red Bull hem steunen."

Mocht Hadjar daadwerkelijk wiel aan wiel kunnen strijden met Verstappen, dan ontstaat er een luxeprobleem voor Red Bull. In de strijd met Mercedes, Ferrari en titelverdediger McLaren kan een sterk duo belangrijker zijn dan ooit.

"Red Bull is al lange tijd een team dat met Max alleen kampioen kan worden. Maar zal dat dit jaar ook zo zijn?", vroeg Brundle zich af. "Als de Red Bull niet meteen de beste auto is – we horen van alles over hoe sterk Mercedes zou zijn en hoe snel Ferrari oogt – dan hebben ze beide coureurs keihard nodig."

Volgens Brundle wist Hadjar waar hij aan begon. "Hij wist dat dit stoeltje eraan zat te komen. Toen hem voor het eerst werd gevraagd of hij klaar was voor Red Bull, was er even twijfel, maar dat is begrijpelijk. Als Red Bull races kan winnen met Max, focussen ze zich op Max. Dat is precies waarom dit het juiste moment is voor Isack."