Max Verstappen kende een fantastische eerste testdag in Bahrein. De Nederlander en Red Bull Racing hadden maar één doel en dat is gelukt: zoveel mogelijk ronden rijden zonder stil te vallen. De motor van de Oostenrijkse renstal - die is gemaakt in samenwerking met Ford - lijkt voorlopig snel en betrouwbaar te zijn.

De hele Formule 1-wereld had hoogstwaarschijnlijk een grote cirkel om de dag 11 februari in de agenda staan. Dat was namelijk hét moment dat de nieuwe auto's - gebouwd op basis van de nieuwe reglementen - hun officiële entree gingen maken. Na een verreden shakedown in Barcelona bleek Mercedes een voorsprong te hebben op de rest, maar na dag één lijkt het erop dat Red Bull haar huiswerk ook goed heeft gedaan.

Genoeg verrassingen in Bahrein

Red Bull had Verstappen aangewezen als de man die de hele dag achter het stuur mocht van de RB22. De Nederlander kwam om 08:00 uur Nederlandse tijd meteen in actie en kende nauwelijks problemen. Al in de ochtend klokte hij een flink aantal ronden - 65 stuks - en ook nog eens de snelste tijd. Voor Oscar Piastri (tweede) en George Russell (derde) klokte hij een 1:35.433. Daarnaast zette Arvid Lindblad een waanzinnig aantal van 75 ronden neer, wat liet zien dat de Ford-motor betrouwbaar lijkt, voorlopig.

Ook Williams kende een goed herstel na een dramatische start van 2026. Daar waar Carlos Sainz in de ochtend de meeste ronden wist neer te zetten - 77 stuks - kende Alexander Albon ook een ijzersterke middag. Het Britse team lijkt dus terug te komen nadat het de auto voor de shakedown in Barcelona niet eens afkreeg vanwege gewichtsproblemen.

Alpine en Audi kregen allebei te maken met betrouwbaarheidsproblemen. Franco Colapinto en Nico Hülkenberg kwamen allebei stil te staan. In beide gevallen werd er met de rode vlag gezwaaid, waardoor de sessie even stil kwam te staan. Genoeg te doen dus voor het Franse team en de debutant in de F1.

Sakhir zoooomies 💨___Escaped_link_698cadd8d35fa___ || ___Escaped_link_698cadd8d35fc___ 🇧🇭 pic.twitter.com/UFYC8WUiLi — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) ___Escaped_link_698cadd8d35fe___

Topdag voor Verstappen en Red Bull

In de middag vatte Verstappen de koe meteen weer bij de hoorns. Vanaf het moment dat de lichten op groen sprongen, reed de viervoudig wereldkampioen naar maar liefst 135 ronden, wat met afstand de meeste van de dag waren. De Nederlander kwam geen enkel moment stil te staan en kende nauwelijks problemen, wat verraadt dat Red Bull een sterke krachtbron heeft gebouwd.

Ook Esteban Ocon en Haas kenden een ijzersterke dag. De Fransman zette na Verstappen de meeste ronden neer, maar liefst 114 stuks. Voor hem en het Amerikaanse team moet dat een behoorlijke opsteker zijn geweest.

Lando Norris zette uiteindelijk de snelste tijd neer in Bahrein. De kersverse wereldkampioen zette met zijn splinternieuwe McLaren een 1:34.669 neer, pal voor de neus van Verstappen (tweede) en Ferrari-coureur Charles Leclerc (derde).

Verstappen zal morgen niet in actie komen in Bahrein. Zijn nieuwe teamgenoot - Isack Hadjar - zal dan de hele dag achter het stuur zitten.