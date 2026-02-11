user icon
Van der Garde benadrukt: hier moeten de teams op letten tijdens wintertest

De eerste officiële sessie van het Formule 1-seizoen is eindelijk van start gegaan. Max Verstappen en Red Bull Racing zijn momenteel volop bezig in Bahrein om de eerste data te verzamelen met de gloednieuwe RB22. Voormalig Formule 1-coureur en tegenwoordig analist - Giedo van der Garde - benadrukte waar de teams écht op moeten letten tijdens de wintertests. 

De F1 bevindt zich momenteel in een metamorfose. Door de splinternieuwe auto's, gebouwd op basis van de compleet nieuwe reglementen, kan de rangorde in de koningsklasse van de autosport drastisch veranderen. De shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein kan daarom cruciaal worden, aangezien daar de meeste data verzameld wordt. 

Van der Garde stipt aan

Volgens Van der Garde zijn tijden onbelangrijk in Bahrein. De Nederlander - die in de Formule 1 uitkwam voor Caterham en Sauber - stipte dan ook op Instagram aan wat het meest cruciale is tijdens de wintertest. "Kijk niet naar de tijden; het gaat om de data", zo klonk het. Van der Garde maakte zelf een reglementswijziging mee in 2014, toen het hybride-tijdperk aanbrak.

"Ik herinner me dat ik van Caterham naar Sauber ging, een nieuw tijdperk, en alles was anders. De afstellingen, de rijhoogtes, de aerodynamische configuraties. Ik ging van V8 naar V6: het vermogen en de versnellingsbak waren totaal anders dan ik gewend was. Bochten werden in een hogere versnelling genomen, er was meer elektrisch vermogen", voegde hij daaraan toe. 

Bahrein anders dan Barcelona

Van der Garde benadrukte daarbij dat coureurs het snelst willen zijn, maar dat dat niet het belangrijkst is in Bahrein. "Als coureur wilde ik de snelste rondetijden neerzetten, maar de echte overwinning zit hem in het begrijpen hoe de auto werkt", zo stipte hij aan. 

Bovendien kunnen bepaalde dingen volgens de Nederlander op het ene circuit wel werken, maar op het andere niet. "wat in Barcelona werkte, werkt niet automatisch ook in Bahrein. Het wegdek is anders, de temperatuur is hoger, dus de banden reageren anders. Daarom is Bahrein zo belangrijk, ook voor ons fans, omdat het de zwakke punten van de auto veel sneller blootlegt." 

"Ik kijk uit naar morgen. En blijf goed kijken waar alle teams het nieuwe elektrische vermogen op het circuit gebruiken: het kan een enorm verschil maken", zo sloot Van der Garde uiteindelijk af. 

The Wolf

Posts: 50

belangrijke boodschap van een F1 eendagsvlieg aan alle geleerden in F1: let niet op de tijden, let op de data jongens!

Sluit ik me bij aan, doe er je voordeel mee

  • 1
  • 11 feb 2026 - 13:10
Reacties (2)

  • The Wolf

    Posts: 49

    belangrijke boodschap van een F1 eendagsvlieg aan alle geleerden in F1: let niet op de tijden, let op de data jongens!

    Sluit ik me bij aan, doe er je voordeel mee

    • + 1
    • 11 feb 2026 - 13:10
  • mario

    Posts: 15.124

    Wel goed dan van der Garde de teams daar even op wijst... 😁

    • + 1
    • 11 feb 2026 - 13:14

