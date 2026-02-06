user icon
Bom staat op barsten: 'Mercedes mogelijk naar de rechter als FIA de motor als illegaal beoordeelt'

Het 2026 Formule 1-seizoen moet officieel nog van start gaan, maar de eerste rel is nu al een feit. Met een compleet nieuw reglement voor chassis én motoren is de koningsklasse aan een nieuw tijdperk begonnen – en dat levert meteen spanningen op achter de schermen.

Vooral op motorisch vlak liggen de belangen enorm hoog. In 2026 betreden Mercedes, Ferrari, Audi, Honda en Red Bull Powertrains het strijdtoneel met volledig nieuwe krachtbronnen. Elk detail kan het verschil maken tussen succes en mislukking, al lijkt één fabrikant voorlopig een duidelijke voorsprong te hebben opgebouwd.

Al maanden doen geruchten de ronde over een mogelijke innovatie bij Mercedes. De Duitse renstal zou een manier hebben gevonden om meer vermogen uit de nieuwe motor te persen, zonder de regels formeel te overtreden. In januari werd duidelijk dat het zou draaien om de compressieverhouding, die volgens het reglement in 2026 op 16:1 moet liggen.

Mercedes zou echter een constructie hebben ontwikkeld waarmee die verhouding effectief hoger uitvalt, terwijl de motor tijdens controles gewoon door de keuring komt. Dat zorgt voor flinke irritatie bij de concurrentie, die van mening is dat de vondst indruist tegen de geest van de regels.

FIA geeft voorlopig groen licht

De andere motorfabrikanten trokken daarop gezamenlijk aan de bel bij de FIA. Alleen Red Bull Powertrains zou zich afzijdig hebben gehouden, mogelijk omdat ook zij een vergelijkbare, maar minder krachtige oplossing hebben gevonden. De eerste reactie van de FIA was echter een koude douche voor de klagers: de Mercedes-motor wordt voorlopig als legaal beschouwd.

Toch is het dossier daarmee nog niet gesloten. Achter de schermen hopen meerdere teams dat de FIA alsnog ingrijpt en de interpretatie van de regels aanscherpt. Mocht dat gebeuren, dan staat Mercedes klaar om hard terug te slaan, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com.

Dreiging met juridische stappen

Volgens het doorgaans goed ingevoerde medium is Mercedes woedend over de druk vanuit de concurrentie. Teambaas Toto Wolff liet eerder al blijken zich benadeeld te voelen en intern zou zelfs gesproken worden over juridische stappen als de FIA de regels tussentijds aanpast.

Met name Mercedes-Benz Group-president Ola Källenius zou een harde lijn voorstaan en niet schromen om een rechtszaak te starten. De FIA overlegt de komende weken verder met de motorfabrikanten, waarna vermoedelijk nog vóór de seizoensstart een definitief oordeel volgt. Eén ding is duidelijk: de toon voor 2026 is nu al gezet.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Mercedes

  • DBGates

    Posts: 3.904

    Ze gaan echt die motor niet iligaal verklaren.
    Dan zouden ze 3 teams uitsluiten van het kampioenschap.

    Het zal denk ik gedoogd gaan worden en dat Mercedes de rest van de teams moet helpen om dit ook voor elkaar te krijgen

    • Larry Perkins

      Posts: 62.877

      4

    • Larry Perkins

      Posts: 62.877

      toch 3
      (goeiemorgen!)

    • snailer

      Posts: 31.619

      5 (of 6, hou me buiten de DBGates-Larry Perkinsdiscussie)

      RBR gebruikt de zelfde trick. Dus ook RBR en RB worden dan verboden.

      Dan wordt misschein een klein team kampioen. Verstappen zal dan ook kampioen worden, want die stapt dan over naar dat team.

    • Pietje Bell

      Posts: 33.016

      "Ze gaan echt die motor niet iligaal verklaren.
      Dan zouden ze 3 teams uitsluiten van het kampioenschap."

      Volgens mij rijden Mercedes, McLaren, Alpine en Williams met een
      Mercedes motor.

  • Need5Speed

    Posts: 3.499

    Simpele oplossing - sta toe dat de compressieverhouding toch hoger mag zijn.
    Alleen heeft Mercedes dan nog steeds een voordeel omdat hun motor al voor die hogere compressieverhouding is ontworpen.

    • Edgar

      Posts: 1.711

      Nog simpeler, laat de regelgeving omtrend compressieverhouding zoals het is, heeft Mercedes ogenschijnlijk profijt en kunnen anderen wellicht iets proberen wat mercedes ook doet

    • Need5Speed

      Posts: 3.499

      De regel was bedoeld om het gebruik van exotische materialen en technieken die nodig zijn om de motoren de hoge compressieverhouding te laten overleven terug te dringen en daarmee de kosten beheersbaar te houden.

      Door deze maas wordt het juist duurder want niet alleen moeten de motoren nu toch die hoge compressieverhouding aan kunnen, ze moeten daarbij ook nog een trucje toepassen om de controle te omzeilen. En de teams die zich wel aan de geest van de regels hebben gehouden kunnen het trucje niet gebruiken omdat hun motoren niet voor die hogere compressieverhouding zijn gebouwd.
      Dus inderdaad, heel simpel en 1 motor gaat domineren.

  • Totje294

    Posts: 222

    Ik herinner me een seizoen waar Ferrari een constructie had ontwikkeld, dat zorgde voor flinke irritatie bij de concurrentie, die van mening was dat de vondst indruiste tegen de geest van de regels. We weten allemaal nog wat er toen is gebeurd...

  • shakedown

    Posts: 1.609

    Er gaat helemaal niets gebeuren. De motor is legaal (al denk ik dat er helemaal niets aan de hand is...) en alle andere teams hebben dezelfde regels en mogelijkheden om het ook te doen.

    Daarnaast zijn alle motor bouwers gelimiteerd aan budget en ontwikkeling. Stel dat Mercedes toch veel sterker is en alle andere teams achhter blijven, dan krijgen ze extra ontwikkel tijd/budget/resources om bij te komen.


    De FIA monitort continu het vermogen van alle motoren via een 'performance index'. Na de 6e, 12e en 18e race van het seizoen wordt de balans opgemaakt.

    Als een fabrikant aantoonbaar meer dan 2% achterloopt op de best presterende motor, wordt de ADUO-status geactiveerd.

    2. Wat krijgt een team bij een achterstand?
    Zodra de FIA vaststelt dat het verschil te groot is, krijgt de fabrikant die achterloopt extra middelen om het gat te dichten, die normaal gesproken verboden zijn door de "freeze":

    Extra uren op de testbank (dyno): Om meer data te verzamelen en updates te testen.

    Extra budget: Ze krijgen meer ruimte binnen de Cost Cap om specifiek aan de motor te werken (tussen de 3 en 8 miljoen dollar extra).

    Extra homologatie-updates: Ze mogen fysieke onderdelen van de motor aanpassen die normaal gesproken 'bevroren' zouden zijn voor dat jaar.

    met andere woorden: Het hele gedoe rondom het vermogen van de "illegale motor" van Mercedes is het rondpompen van nieuwsberichten in de media.

    Het enige waarbij de Mercedes wel een voordeel kan hebben is het feit dat er minder brandstof wordt verbruikt. En daar hoor ik juist niemand over. Als je door een hogere compressie minder brandstof verbruikt, heb je over de gehele race een gewichtsvoordeel. (in theorie tot aan de laatste ronde, elke ronde net iets minder voordeel.) Als je met 10 kg minder kunt starten dan de rest is dat een goed voordeel. Maar dat hoor ik nergens terug komen.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

