Het 2026 Formule 1-seizoen moet officieel nog van start gaan, maar de eerste rel is nu al een feit. Met een compleet nieuw reglement voor chassis én motoren is de koningsklasse aan een nieuw tijdperk begonnen – en dat levert meteen spanningen op achter de schermen.

Vooral op motorisch vlak liggen de belangen enorm hoog. In 2026 betreden Mercedes, Ferrari, Audi, Honda en Red Bull Powertrains het strijdtoneel met volledig nieuwe krachtbronnen. Elk detail kan het verschil maken tussen succes en mislukking, al lijkt één fabrikant voorlopig een duidelijke voorsprong te hebben opgebouwd.

Mercedes onder vuur om ‘slimme’ motorvondst

Al maanden doen geruchten de ronde over een mogelijke innovatie bij Mercedes. De Duitse renstal zou een manier hebben gevonden om meer vermogen uit de nieuwe motor te persen, zonder de regels formeel te overtreden. In januari werd duidelijk dat het zou draaien om de compressieverhouding, die volgens het reglement in 2026 op 16:1 moet liggen.

Mercedes zou echter een constructie hebben ontwikkeld waarmee die verhouding effectief hoger uitvalt, terwijl de motor tijdens controles gewoon door de keuring komt. Dat zorgt voor flinke irritatie bij de concurrentie, die van mening is dat de vondst indruist tegen de geest van de regels.

FIA geeft voorlopig groen licht

De andere motorfabrikanten trokken daarop gezamenlijk aan de bel bij de FIA. Alleen Red Bull Powertrains zou zich afzijdig hebben gehouden, mogelijk omdat ook zij een vergelijkbare, maar minder krachtige oplossing hebben gevonden. De eerste reactie van de FIA was echter een koude douche voor de klagers: de Mercedes-motor wordt voorlopig als legaal beschouwd.

Toch is het dossier daarmee nog niet gesloten. Achter de schermen hopen meerdere teams dat de FIA alsnog ingrijpt en de interpretatie van de regels aanscherpt. Mocht dat gebeuren, dan staat Mercedes klaar om hard terug te slaan, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com.

Dreiging met juridische stappen

Volgens het doorgaans goed ingevoerde medium is Mercedes woedend over de druk vanuit de concurrentie. Teambaas Toto Wolff liet eerder al blijken zich benadeeld te voelen en intern zou zelfs gesproken worden over juridische stappen als de FIA de regels tussentijds aanpast.

Met name Mercedes-Benz Group-president Ola Källenius zou een harde lijn voorstaan en niet schromen om een rechtszaak te starten. De FIA overlegt de komende weken verder met de motorfabrikanten, waarna vermoedelijk nog vóór de seizoensstart een definitief oordeel volgt. Eén ding is duidelijk: de toon voor 2026 is nu al gezet.