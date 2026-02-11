Toto Wolff houdt het hoofd koel in de aanloop naar het uitsluitsel van de 2026-motoren. De Mercedes-teambaas sluit juridische stappen uit, zelfs als de FIA op het allerlaatste moment nog sleutelt aan de reglementen. Daarmee lijkt de Duitse constructeur zich neer te leggen bij elk scenario dat zich voor 1 maart aandient.

De storm draait rond de compressieverhouding van de nieuwe krachtbronnen. Officieel werd die voor 2026 verlaagd van 18:1 naar 16:1, gemeten bij omgevingstemperatuur. Maar achter de schermen woedt al weken een strijd tussen de motorfabrikanten.

Strijd om de meetmethode laait op

Volgens geruchten zouden Red Bull Powertrains en vooral Mercedes een manier hebben gevonden om op het circuit – bij hogere temperaturen – met een hogere compressieverhouding te rijden, terwijl ze bij de officiële meting netjes binnen de 16:1 blijven. Dat zou volgens de letter van het reglement zijn, maar bij Honda, Audi en Ferrari schoot het in het verkeerde keelgat.

Binnen het Power Unit Advisory Committee wordt nu gezocht naar “afstemming over de meetmethode bij hoge temperaturen”. Met andere woorden: moet er ook gemeten worden wanneer de motor warm is? Een dergelijke aanpassing zou vlak voor homologatie enorme gevolgen kunnen hebben, want dan moet een supermeerderheid – vier van de vijf fabrikanten plus FIA en FOM – instemmen.

Wolff: “We stappen nooit naar de rechter”

Wolff benadrukte in Bahrein dat Mercedes steeds in nauw overleg met de FIA heeft gehandeld. “Bij het ontwerpen van de motor hebben we continu afgestemd met de FIA. We hebben de garanties gekregen dat wat wij doen binnen de regels valt”, klonk het. Volgens hem gaat het bovendien om een beperkte winst van “twee à drie pk”.

Mocht de regelgeving alsnog veranderen, dan zal Mercedes dat accepteren. “Er is geen enkel scenario waarin wij iemand aanklagen. Als het bestuur beslist om de regels aan te passen, in ons voordeel of nadeel, dan respecteren wij dat gewoon.” Tegelijk waarschuwt hij impliciet voor de gevolgen: als een motor plots niet meer voldoet, kan dat zware sportieve impact hebben voor alle teams met Mercedes-power.

Dreiging van protesten in Melbourne

De druk is intussen stevig opgevoerd. Wolff sprak zelfs over “geheime bijeenkomsten” en “brieven aan de FIA”, terwijl volgens hem “in deze sport toch niets geheim blijft”. Tot vorige week ging hij er nog van uit dat er niets zou veranderen, maar de wind lijkt gedraaid.

Mocht er effectief een nieuwe meetmethode komen en Mercedes niet tijdig kunnen aanpassen, dan dreigen protesten of zelfs uitsluiting van de wagens met Mercedes-motor in Australië. Wolff rekent echter op de steun van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. “Hij weet exact wat de regels zeggen en hoe ze toegepast moeten worden. Uiteindelijk ligt de beslissing bij hem.”

De komende dagen worden dus cruciaal. Eén stemming kan het hele motorlandschap voor 2026 op zijn kop zetten.