user icon
icon

Mercedes toch niet naar de rechter: Geïrriteerde Wolff geeft tekst en uitleg

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mercedes toch niet naar de rechter: Geïrriteerde Wolff geeft tekst en uitleg

Toto Wolff houdt het hoofd koel in de aanloop naar het uitsluitsel van de 2026-motoren. De Mercedes-teambaas sluit juridische stappen uit, zelfs als de FIA op het allerlaatste moment nog sleutelt aan de reglementen. Daarmee lijkt de Duitse constructeur zich neer te leggen bij elk scenario dat zich voor 1 maart aandient.

De storm draait rond de compressieverhouding van de nieuwe krachtbronnen. Officieel werd die voor 2026 verlaagd van 18:1 naar 16:1, gemeten bij omgevingstemperatuur. Maar achter de schermen woedt al weken een strijd tussen de motorfabrikanten.

Meer over Mercedes Nieuw hoofdstuk in Mercedes-rel: 'Red Bull deelde geheime informatie met F1-concurrenten'

Nieuw hoofdstuk in Mercedes-rel: 'Red Bull deelde geheime informatie met F1-concurrenten'

7 feb
 Alarmbellen gaan af bij Mercedes: 'FIA past veelbesproken motorregel aan'

Alarmbellen gaan af bij Mercedes: 'FIA past veelbesproken motorregel aan'

6 feb

Strijd om de meetmethode laait op

Volgens geruchten zouden Red Bull Powertrains en vooral Mercedes een manier hebben gevonden om op het circuit – bij hogere temperaturen – met een hogere compressieverhouding te rijden, terwijl ze bij de officiële meting netjes binnen de 16:1 blijven. Dat zou volgens de letter van het reglement zijn, maar bij Honda, Audi en Ferrari schoot het in het verkeerde keelgat.

Binnen het Power Unit Advisory Committee wordt nu gezocht naar “afstemming over de meetmethode bij hoge temperaturen”. Met andere woorden: moet er ook gemeten worden wanneer de motor warm is? Een dergelijke aanpassing zou vlak voor homologatie enorme gevolgen kunnen hebben, want dan moet een supermeerderheid – vier van de vijf fabrikanten plus FIA en FOM – instemmen.

Wolff: “We stappen nooit naar de rechter”

Wolff benadrukte in Bahrein dat Mercedes steeds in nauw overleg met de FIA heeft gehandeld. “Bij het ontwerpen van de motor hebben we continu afgestemd met de FIA. We hebben de garanties gekregen dat wat wij doen binnen de regels valt”, klonk het. Volgens hem gaat het bovendien om een beperkte winst van “twee à drie pk”.

Mocht de regelgeving alsnog veranderen, dan zal Mercedes dat accepteren. “Er is geen enkel scenario waarin wij iemand aanklagen. Als het bestuur beslist om de regels aan te passen, in ons voordeel of nadeel, dan respecteren wij dat gewoon.” Tegelijk waarschuwt hij impliciet voor de gevolgen: als een motor plots niet meer voldoet, kan dat zware sportieve impact hebben voor alle teams met Mercedes-power.

Dreiging van protesten in Melbourne

De druk is intussen stevig opgevoerd. Wolff sprak zelfs over “geheime bijeenkomsten” en “brieven aan de FIA”, terwijl volgens hem “in deze sport toch niets geheim blijft”. Tot vorige week ging hij er nog van uit dat er niets zou veranderen, maar de wind lijkt gedraaid.

Mocht er effectief een nieuwe meetmethode komen en Mercedes niet tijdig kunnen aanpassen, dan dreigen protesten of zelfs uitsluiting van de wagens met Mercedes-motor in Australië. Wolff rekent echter op de steun van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. “Hij weet exact wat de regels zeggen en hoe ze toegepast moeten worden. Uiteindelijk ligt de beslissing bij hem.”

De komende dagen worden dus cruciaal. Eén stemming kan het hele motorlandschap voor 2026 op zijn kop zetten.

The Wolf

Posts: 54

"No Mohammi, that is so not right!"

  • 2
  • 11 feb 2026 - 16:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Mercedes

Reacties (8)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 31.736

    Hadden ze net zo goed Masi kunnen laten zitten. Dreigen is als een blaffende Wolff pup. Die bijt niet

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 16:42
    • The Wolf

      Posts: 54

      "No Mohammi, that is so not right!"

      • + 2
      • 11 feb 2026 - 16:50
    • snailer

      Posts: 31.736

      Bennieboy zal vast staan te schudden van angst van het gehuil.

      Overigens ben ik geloof ik de enige zo een beetje buiten de fans van rijders en teams met een mercedes motor die vindt dat de Fia niet moet zeuren.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 17:14
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.182

    This is so not rightttt

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 16:50
  • Dale U

    Posts: 1.813

    MB (lees Toto) heeft in de toekomst nog wel wat tegoed van de FIA..... en nu vol de druk erop zetten bij Ben Sulayem, dat doet Toto wel slim.

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 16:53
    • hupholland

      Posts: 9.625

      nou, betwijfel of de FIA echt amused is met de gang van zaken. Mercedes kan doen alsof ze toestemming hadden, maar trekken nu wel heel makkelijk de keutel in. Tenminste, dat is het idee wat ik er nu bij heb (met beperkte informatie).

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 17:12
  • schwantz34

    Posts: 41.785

    Blaffende Wolffen bijten niet!

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 16:58
  • Pietje Bell

    Posts: 33.094

    Vanmiddag op X:

    Kemal Şengül
    @KemalSengulll

    FIA’dan Nikolas Tombazis, motor tartışmalarının ortasında belirli bir süre Mercedes
    ile görüştü.
    FIA-functionaris Nikolas Tombazis heeft enige tijd met Mercedes overlegd te midden
    van de controverse rond de motor.

    3:41 p.m. · 11 feb. 2026

    Dit was voordat Toto iets zei.

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 17:20

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar