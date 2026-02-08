user icon
Brown en McLaren eisen verandering: "FIA moet de regels aanpassen"

Brown en McLaren eisen verandering: "FIA moet de regels aanpassen"

McLaren-CEO Zak Brown heeft zijn eerste conclusies getrokken na de testweek in Barcelona. Op het YouTube-kanaal van David Land keek de Amerikaan terug op de drie testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar tien van de elf teams hun nieuwe bolides voor het eerst aan het werk zagen.

De Formule 1-teams maken zich inmiddels op voor het vervolg van de voorbereiding. Op 11 februari staat de eerste driedaagse test in Bahrein op het programma, gevolgd door een tweede testweek die op 18 februari van start gaat op het Bahrain International Circuit.

Brown baalt van goede prestaties van Red Bull en Verstappen

 Problemen voor McLaren: 'Nieuwe auto is te zwaar'

Problemen voor McLaren: 'Nieuwe auto is te zwaar'

Brown ziet vaste top vier in nieuw tijdperk

Volgens Brown heeft de testweek in Spanje weinig verrassingen opgeleverd wat betreft de krachtsverhoudingen aan de top. De CEO van McLaren verwacht dat dezelfde vier teams ook in het nieuwe reglemententijdperk de dienst zullen uitmaken.

"Het ziet ernaar uit dat de grote vier ook echt de grote vier blijven", stelt Brown. "Alleen de onderlinge volgorde is nog lastig te bepalen. Als je me nu naar Las Vegas zou sturen om te gokken, dan zou ik Mercedes als favoriet aanwijzen, maar er ligt nog een lange weg voor ons."

Daarbij tekent Brown aan dat niet iedereen een volledig beeld heeft kunnen laten zien. "Williams was er niet bij en Aston Martin kwam pas op het allerlaatste moment de baan op. Daardoor weet je eigenlijk niet precies waar sommige teams staan", aldus de Amerikaan.

Grotere verschillen verwacht in het veld

Brown rekent erop dat de onderlinge verschillen in het nieuwe tijdperk groter zullen zijn dan vorig seizoen. "Het veld zal waarschijnlijk meer verspreid zijn, wat logisch is bij een nieuwe formule", legt hij uit. "In Abu Dhabi zat vorig jaar volgens mij alles binnen één seconde. Nu verwacht ik eerder twee of drie seconden verschil, maar dat is heel normaal."

Naast de prestaties sprak Brown ook zijn zorgen uit over het gebruik van elektrisch vermogen in de nieuwe auto’s. Volgens hem moeten teams wennen aan een andere manier van racen, waarbij de energiehuishouding een grotere rol gaat spelen.

"We zullen op een andere manier moeten racen, omdat je de accu’s niet altijd volledig kunt benutten", zegt Brown. "Daar ligt nog een taak voor de FIA."

Oproep aan FIA over energieregels

De McLaren-CEO vreest dat races anders ontsierd kunnen worden door onwenselijke situaties. "De FIA zal de regels moeten finetunen, zodat we door strategie met energiebeheer niet aan het einde van de rechte stukken zonder vermogen komen te zitten en in lift-and-roll belanden", waarschuwt hij.

Volgens Brown hoeven fans zich daar overigens geen zorgen over te maken. "Ik denk niet dat het publiek het zal merken. We zaten nu drie à vier seconden onder de rondetijden van vorig jaar, maar dat zie je met het blote oog niet", besluit hij.

Dat was een Zakcentje ... :-)

Reacties (4)

  HarryLam

    Het kwartje valt bij Zak...

    AUDI_F1

      Dat was een Zakcentje ... :-)

  Sander

    Nu al in Zak en as.

  Polleken

    Moet hij maar een protest indienen en dan wel voor een duurdere prijs wat hij aan zichzelf te danken heeft met dat RBR protest . Hahaha

