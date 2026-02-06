user icon
Piastri hoopt op titanenstrijd: "Deelname Verstappen is goed"

De titelstrijd is nog niet begonnen, maar Oscar Piastri hoopt dat Lewis Hamilton en Max Verstappen allebei meedoen om de wereldtitel. Volgens de McLaren-coureur is dat goed voor de sport. Hamilton en Verstappen vochten in 2021 met elkaar om de titel en dat ging niet zonder slag of stoot. 

Oscar Piastri eindigde vorig seizoen als derde, maar had een lange tijd de leiding in handen. Door een vormdip gaf de Australiër zijn titel als het ware weg en eindigde hij op de derde eindpositie achter Verstappen en teamgenoot Lando Norris

Mercedes blinkt uit

In gesprek met Sky Sports laat Piastri zijn gedachten over de titelstrijd weten: "Ik denk dat het meest indrukwekkende was dat een aantal teams in staat waren om zo veel ronden te rijden. Mercedes heeft er volgens mij, verdeeld over drie dagen, wel een stuk of 500 gereden. Om zo te kunnen beginnen, is indrukwekkend."

Mercedes wordt door velen al geprezen als favoriet, maar het is nog alles behalve zeker, zo laat ook Piastri weten: "Wat betreft de pure performance weet niemand het nog echt en ik denk dat er, met zo'n grote verandering op zowel het aerodynamische als het motorische vlak, veel veranderingen en ontwikkelingen zullen plaatsvinden, zelfs al gedurende het voorseizoen, maar zeker ook tijdens het seizoen."

Piastri acht McLaren competitief

McLaren gaat ook weer meedoen om de titel, althans dat verwacht Piastri: "Ik heb altijd het gevoel gehad dat we competitief kunnen zijn, ongeacht de regels. Ik denk dat we dat met het vorige reglement hebben bewezen. We begonnen niet bepaald goed aan het vorige tijdperk, maar toen hebben we het tij kunnen keren en dat met grotendeels hetzelfde teams. Dus dat is positief met het oog op de toekomst."

Volgens Piastri is het goed als Verstappen en Hamilton weer mee doen om de titel: "Ja, dat zou zeker goed voor de sport zijn. Het gaat sowieso interessant zijn om te zien wie de regels aan het begin het beste heeft geïnterpreteerd. Ik was overigens eigenlijk wel blij met hoe het vorig jaar ging, maar voor de sport zou het zeker goed zijn."

