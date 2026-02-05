Terugschakelen op rechte stukken en voortdurend bezig zijn met het managen van de batterij: de nieuwe Formule 1-auto’s vragen in 2026 om een compleet andere rijstijl. Dat roept bij veel fans de vraag op of dit nog wel past bij de koningsklasse van de autosport. Lando Norris maakt zich daar weinig zorgen over en ziet juist kansen.

Na eerder al positieve reacties van onder meer George Russell, heeft ook Norris zich uitgelaten over de nieuwe generatie auto’s. De McLaren-coureur werkte onlangs de besloten testdagen in Barcelona af. Later deze maand volgen nog zes testdagen in Bahrein, waarna het seizoen op 8 maart van start gaat in Australië.

‘Meer vermogen, minder grip’

Volgens Norris hebben de nieuwe regels duidelijke voordelen. Vooral het karakter van de auto’s spreekt hem aan, al vraagt dat wel om een andere aanpak achter het stuur.

"De auto’s zijn lichter en smaller, en dat helpt enorm", aldus Norris. "Ze hebben minder grip, maar juist meer vermogen. Als je nergens rekening mee houdt en voluit gaat, haal je op sommige rechte stukken makkelijk richting de 380 kilometer per uur. Alleen betaal je daar meteen de prijs voor, want je batterij is dan razendsnel leeg."

Norris ziet één uitdaging

Omdat de helft van het vermogen nu uit de elektrische component komt, is energiemanagement belangrijker dan ooit. Dat ziet Norris momenteel als de grootste uitdaging voor de coureurs.

"De batterij is extreem krachtig, maar niet gemaakt om lang maximaal te presteren", legt hij uit. "Je moet dus slim nadenken over waar je energie gebruikt, hoe je het verdeelt over een ronde en wanneer je weer oplaadt. In een ideale wereld wil je daar misschien niet mee bezig zijn in een raceauto, maar dit is ook Formule 1. En eerlijk gezegd verandert er uiteindelijk minder dan het soms lijkt."

Meer actie op de baan

Nieuw is ook de overtake-modus, waarmee coureurs extra vermogen krijgen wanneer ze binnen een seconde van hun voorganger rijden. In de paddock gaat het dan ook veel over de zogeheten boost-knop, die zowel aanvallend als verdedigend ingezet kan worden.

"Die boost zorgt ervoor dat je veel actiever kunt racen dan vroeger", zegt Norris. "Het levert meer actie op en brengt ook meer onvoorspelbaarheid met zich mee. Dat maakt het leuk."

Toch erkent de Brit dat het wennen blijft. "Het is totaal anders dan waar ik mee ben opgegroeid. In kwalificaties moet je soms liften om de batterij te sparen en dat voelt vreemd. Combineer dat met minder downforce en je krijgt een compleet andere auto. Vorig jaar was de laatste bocht in Barcelona bijna vol gas, nu moet je daar zelfs even remmen. Dat laat zien hoe groot de verandering is."