De Formule 1-wereld verzamelt zich aankomende week in Bahrein voor de tweede testweek van het jaar. Waar de test in Barcelona nog achter gesloten deuren werd afgewerkt, is deze test wel openbaar. De organisatie heeft echter op het allerlaatste moment ingegrepen, waardoor ook deze test deels besloten is.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de koningsklasse van de autosport. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, wat voor een compleet nieuwe rangorde kan zorgen. Aangezien alles voor iedereen nieuw is, krijgen ze uitgebreid de tijd om te testen. Waar er normaal gesproken één testweek op het programma stond, zijn er dit jaar drie testweken.

De test in Barcelona werd officieel een 'shakedown week' genoemd, omdat men in Bahrein een klein fortuin had betaald om de nieuwe auto's voor het eerst aan een groot publiek te laten zien. Deze testweek is dan ook opengesteld voor de media, maar de fans zullen moeten wachten. De Formule 1 heeft namelijk besloten om per testdag slechts één uurtje live uit te zenden.

Wat is er aan de hand?

Wie een blik werpt op het uitzendschema van F1 TV, ziet dat er op de woensdag, donderdag en vrijdag maar één uur in de planning staat. De livestream start pas om 16:00 Nederlandse tijd, wat betekent dat alleen het laatste uur van de test te zien is. Voor de fans is dit een hard gelag, want het leek de bedoeling te zijn dat de tests in Bahrein openbaar zouden zijn. Of er livetiming beschikbaar zal zijn via de kanalen van F1 TV, is ook nog niet duidelijk.

Waarom is dit besluit genomen?

De reden achter dit besluit van de Formule 1, is niet duidelijk. Mogelijk bestaat er de vrees dat er auto's gaan stilvallen, of wil men de test een test houden zonder al te veel poespas. Het is de verwachting dat er nu wel meer naar buiten zal komen, aangezien de media welkom is op het circuit.

Hoe zit het met de derde testweek?

Volgens de planning van F1 TV is de derde testweek in Bahrein wel volledig te volgen via een livestream. Deze streams lijken allemaal rond 08:00 te beginnen, en zullen dus de hele testdag laten zien. De Formule 1 is in Nederland te zien bij Viaplay, die ook de tests zullen uitzenden.