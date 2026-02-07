user icon
Grote teleurstelling voor F1-fans: Test in Bahrein deels achter gesloten deuren

Grote teleurstelling voor F1-fans: Test in Bahrein deels achter gesloten deuren

De Formule 1-wereld verzamelt zich aankomende week in Bahrein voor de tweede testweek van het jaar. Waar de test in Barcelona nog achter gesloten deuren werd afgewerkt, is deze test wel openbaar. De organisatie heeft echter op het allerlaatste moment ingegrepen, waardoor ook deze test deels besloten is.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de koningsklasse van de autosport. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, wat voor een compleet nieuwe rangorde kan zorgen. Aangezien alles voor iedereen nieuw is, krijgen ze uitgebreid de tijd om te testen. Waar er normaal gesproken één testweek op het programma stond, zijn er dit jaar drie testweken.

De test in Barcelona werd officieel een 'shakedown week' genoemd, omdat men in Bahrein een klein fortuin had betaald om de nieuwe auto's voor het eerst aan een groot publiek te laten zien. Deze testweek is dan ook opengesteld voor de media, maar de fans zullen moeten wachten. De Formule 1 heeft namelijk besloten om per testdag slechts één uurtje live uit te zenden.

Wat is er aan de hand?

Wie een blik werpt op het uitzendschema van F1 TV, ziet dat er op de woensdag, donderdag en vrijdag maar één uur in de planning staat. De livestream start pas om 16:00 Nederlandse tijd, wat betekent dat alleen het laatste uur van de test te zien is. Voor de fans is dit een hard gelag, want het leek de bedoeling te zijn dat de tests in Bahrein openbaar zouden zijn. Of er livetiming beschikbaar zal zijn via de kanalen van F1 TV, is ook nog niet duidelijk.

Waarom is dit besluit genomen?

De reden achter dit besluit van de Formule 1, is niet duidelijk. Mogelijk bestaat er de vrees dat er auto's gaan stilvallen, of wil men de test een test houden zonder al te veel poespas. Het is de verwachting dat er nu wel meer naar buiten zal komen, aangezien de media welkom is op het circuit.

Hoe zit het met de derde testweek?

Volgens de planning van F1 TV is de derde testweek in Bahrein wel volledig te volgen via een livestream. Deze streams lijken allemaal rond 08:00 te beginnen, en zullen dus de hele testdag laten zien. De Formule 1 is in Nederland te zien bij Viaplay, die ook de tests zullen uitzenden.

This Guy 33

Posts: 337

Ik heb soms het gevoel dat 'ze' vergeten dat 'wij' de kijkers, de inkomsten zijn voor dat hele circus.

  • 22
  • 7 feb 2026 - 08:00
F1 Nieuws F1 TV F1 Test Bahrein 2026

Reacties (16)

Login om te reageren
  • This Guy 33

    Posts: 337

    Ik heb soms het gevoel dat 'ze' vergeten dat 'wij' de kijkers, de inkomsten zijn voor dat hele circus.

    • + 22
    • 7 feb 2026 - 08:00
    • Erwinnaar

      Posts: 5.448

      De inkomsten zijn de organisatoren in dit geval. Ik heb vorig jaar wel eens gekeken maar haast niet te doen voor mij de hele dag.
      Maar goed, dat is voor 1 ieder anders.

      We zijn al aardig vertroeteld de laatste jaren. Kan me nog herinneren dat destijds Jos ging testen en dan duurde het nogal om daar informatie of beeld van te krijgen. Ofwel, geduld werd op de proef gesteld. Ik vond het nu bezien prachtig en zeker de verhalen eromheen.

      Over 4 weken weten we hoe het er echt voor staat en hoe de wagens eruit zien voor 'het echie'.

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 09:56
    • Beri

      Posts: 6.831

      Ik heb soms het gevoel dat 'ze' vergeten dat 'wij' de kijkers, de inkomsten zijn voor dat hele circus.

      Dus 5 jaar geleden, toen F1TV pas net bestond en de tests ook niet uitzond, was je net zo verbolgen?
      Ga toch weg. De test is open toegankelijk. De pers is volop aanwezig. Teams mogen alles op de socials delen. De liveries zijn in vol ornaat aanwezig. Dus er is genoeg wat te zien zal zijn. Zeker als je kijkt hoeveel er al te zien was tijdens de volledig gesloten shakedown in Barcelona. Daarbij vraag ik me bij dit soort pietluttige klachten echt af alsof je de hele dag naar de tests zit te kijken.

      • + 4
      • 7 feb 2026 - 10:06
    • hupholland

      Posts: 9.610

      ja, dat zijn ze vast vergeten. Hoe verzin je het?

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 11:56
    • monzaron

      Posts: 745

      Inderdaad en een klap in het gezicht van dit soort saids, die hadden weer weken om erover te schrijven 😌😉

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 14:19
  • d@nny

    Posts: 3.556

    Was allang bekend toch?

    • + 3
    • 7 feb 2026 - 08:03
  • John6

    Posts: 11.489

    Geen probleem kijk wel de laatste week dan zenden ze het toch de hele dag uit, ik maak er geen probleem van.

    • + 2
    • 7 feb 2026 - 08:10
    • mario

      Posts: 15.075

      Maakt mij ook heul weinig uit... Ik heb er immers toch niet de tijd voor...

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 09:27
  • Larry Perkins

    Posts: 62.890

    In Bahrein vindt het meeste sowieso achter gesloten deuren plaats...

    • + 9
    • 7 feb 2026 - 08:33
    • schwantz34

      Posts: 41.776

      Achter gesloten jurken is er niks te zien...

      • + 1
      • 7 feb 2026 - 12:43
  • JH56

    Posts: 351

    Schijnt dat ze fans niet nodig hebben...

    • + 1
    • 7 feb 2026 - 08:48
  • Joeppp

    Posts: 8.284

    De Gp van Vught.

    • + 1
    • 7 feb 2026 - 08:55
  • Pietje Bell

    Posts: 33.035

    What is next?

    www.instagram.com/p/DUa-SrECLM0/

    • + 0
    • 7 feb 2026 - 09:06
  • racepace1

    Posts: 619

    Gerucht gaat rond dat sommige auto's zichzelf nog niet bloot willen geven.
    Is nog te vroeg zeiden de bolides.
    En met een boerka rondrijden vonden ze ook maar niks......

    • + 2
    • 7 feb 2026 - 09:15
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.978

    Wat een gedoe! Waarom alles willen controleren en niet open laten voor iedereen? De teams kijken toch naar elkaar - dus het gaat niet meer om geheimen..
    Echt onnodig dit.

    • + 6
    • 7 feb 2026 - 10:34
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.376

    Booeeeeeehoeeeee

    • + 0
    • 7 feb 2026 - 15:43

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

