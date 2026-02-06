Mercedes lijkt dik in de problemen te zijn gekomen, vlak voor de start van het Formule 1-seizoen. De Duitse fabrikant zou naar verluidt beticht worden van een valse motortruc en de FIA lijkt nu te hebben besloten dat hun veelbesproken 'compresssietruc' als illegaal is beoordeeld. Italiaanse media lijkt meer te weten over de soap die zich momenteel in de F1 afspeelt.

Tijdens de eerste shakedown in Barcelona, leek het er sterk op dat Mercedes hun huiswerk het beste heeft gedaan. George Russell en Andrea Kimi Antonelli zetten met een gigantisch aantal, naar verluidt over de 500, met behoorlijke afstand de meeste ronden neer. Beide coureurs kwamen daarbij niet tot stilstand, wat verraadde dat het team uit Brackley een zeer betrouwbare krachtbron gebouwd heeft.

Veelbesproken compressietruc

Maar één belangrijke factor van de Mercedes-motor, hield de gemoederen bezig. Daar waar alle teams volgens de reglementen 16:1 mag zijn, zouden de zilverpijlen door een vermeend trucje, op 18:1 zitten. Met name Ferrari en Audi waren hierover niet te spreken en maakten daar werk van bij de FIA. Eerder deze week zouden zij hierover vergaderd hebben en lijken nu op korte termijn met een uitkomst te komen.

Het bestuursorgaan van de Formule 1 zou namelijk ook met de andere teams gesproken te hebben en lijken unaniem tegen de compressietruc van Mercedes te zijn. Buitenlandse media lijkt hier meer over te weten.

'Teams stemmen tegen Mercedes'

Het Spaanse Soy Motor lijkt meer lucht te hebben van de situatie. Volgens het buitenlandse medium zouden de andere fabrikanten en de FIA, tegen Mercedes in zijn gegaan. "Hierover moet gestemd worden en er is geen unanimiteit nodig, maar een meerderheid: FIA, F1 en vier van de vijf motorfabrikanten", zo schrijven zij op X.

Ook Red Bull Racing, dat eerder nog geprobeerd zou hebben om de truc te kopiëren, zou tegen gestemd hebben. "Red Bull heeft Mercedes de rug toegekeerd en is niet langer neutraal in deze controverse rond de compressietruc", voegde Soy Motor daaraan toe.

➕MÁS INFORMACIÓN➕



👉Todo esto debe someterse a votación y no requerirá unanimidad, sino mayoría: FIA, F1 y cuatro de los cinco fabricantes de motores



👉Red Bull ha dado la espalda a Mercedes y ha dejado de ser neutral en esta polémica del truco de la compresión#F1 https://t.co/WIojnkZMaV pic.twitter.com/CiXDEQC2Iz — SoyMotor.com (@SoyMotor) February 6, 2026

Bom barst al voor de eerste race

Al voordat de wintertest in Bahrein gaat plaatsvinden, lijkt de bom al te barsten. Toto Wolff reageerde al zeer geprikkeld op het feit dat andere teams Mercedes zouden beschuldigen, maar president Ola Källenius gooide daar nog een schepje bovenop. Volgens hem waren juridische stappen - als de FIA besluit om de motor als illegaal te bestempelen - nog niet uitgesloten.