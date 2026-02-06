user icon
icon

Update motorsoap: 'Teams en FIA stemmen tegen Mercedes'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Update motorsoap: </b> 'Teams en FIA stemmen tegen Mercedes'

Mercedes lijkt dik in de problemen te zijn gekomen, vlak voor de start van het Formule 1-seizoen. De Duitse fabrikant zou naar verluidt beticht worden van een valse motortruc en de FIA lijkt nu te hebben besloten dat hun veelbesproken 'compresssietruc' als illegaal is beoordeeld. Italiaanse media lijkt meer te weten over de soap die zich momenteel in de F1 afspeelt. 

Tijdens de eerste shakedown in Barcelona, leek het er sterk op dat Mercedes hun huiswerk het beste heeft gedaan. George Russell en Andrea Kimi Antonelli zetten met een gigantisch aantal, naar verluidt over de 500, met behoorlijke afstand de meeste ronden neer. Beide coureurs kwamen daarbij niet tot stilstand, wat verraadde dat het team uit Brackley een zeer betrouwbare krachtbron gebouwd heeft. 

Meer over Mercedes F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

29 jan
 Red Bull veegt de vloer aan met Mercedes: "Zitten geruchten te voeden"

Red Bull veegt de vloer aan met Mercedes: "Zitten geruchten te voeden"

31 jan

Veelbesproken compressietruc 

Maar één belangrijke factor van de Mercedes-motor, hield de gemoederen bezig. Daar waar alle teams volgens de reglementen 16:1 mag zijn, zouden de zilverpijlen door een vermeend trucje, op 18:1 zitten. Met name Ferrari en Audi waren hierover niet te spreken en maakten daar werk van bij de FIA. Eerder deze week zouden zij hierover vergaderd hebben en lijken nu op korte termijn met een uitkomst te komen. 

Het bestuursorgaan van de Formule 1 zou namelijk ook met de andere teams gesproken te hebben en lijken unaniem tegen de compressietruc van Mercedes te zijn. Buitenlandse media lijkt hier meer over te weten.

'Teams stemmen tegen Mercedes'

Het Spaanse Soy Motor lijkt meer lucht te hebben van de situatie. Volgens het buitenlandse medium zouden de andere fabrikanten en de FIA, tegen Mercedes in zijn gegaan. "Hierover moet gestemd worden en er is geen unanimiteit nodig, maar een meerderheid: FIA, F1 en vier van de vijf motorfabrikanten", zo schrijven zij op X. 

Ook Red Bull Racing, dat eerder nog geprobeerd zou hebben om de truc te kopiëren, zou tegen gestemd hebben. "Red Bull heeft Mercedes de rug toegekeerd en is niet langer neutraal in deze controverse rond de compressietruc", voegde Soy Motor daaraan toe. 

Bom barst al voor de eerste race

Al voordat de wintertest in Bahrein gaat plaatsvinden, lijkt de bom al te barsten. Toto Wolff reageerde al zeer geprikkeld op het feit dat andere teams Mercedes zouden beschuldigen, maar president Ola Källenius gooide daar nog een schepje bovenop. Volgens hem waren juridische stappen - als de FIA besluit om de motor als illegaal te bestempelen - nog niet uitgesloten.

HermanInDeZon

Posts: 604

Kan niet wachten tot Max op pensioen is zodat we eindelijk van die resem "zogenaamde F1 fans" af zijn.

  • 15
  • 6 feb 2026 - 11:31
F1 Nieuws Formule 1 F1 Mercedes

Reacties (37)

Login om te reageren
  • Maximo

    Posts: 9.753

    Heerlijk.... ik ben helemaal voor, ik ben voor alles wat meehelpt om te voorkomen dat de nr 1 klier van de grid George Russell geen titel wint.

    • + 9
    • 6 feb 2026 - 11:22
    • snailer

      Posts: 31.639

      Nu vind ik Russell ook een nare man. Maar om daarom een heel team iets te misgunnen....


      Als Russell de beste combi vormt van het veld, dan wordt hij gewoon terecht kampioen. Als hi het in de beste auto verknalt, dan vormt hij niet de beste combinatie met de auto, de motor en het team.

      Maar 1 ding snap ik niet goed. Men zou bij RBR deze truuk ook hebben. Dat is dus 6 teams met zo'n motor. ik kom dan tot 6-5 in het voordeel van Mercedes.

      Russell is een nare man wat mij betreft. Maar ook hij heeft ouders, vrienden (ik kom tot 1 en die zit hier wel eens te Ouw-Sjagerijnen) en zelfs een vriendin.
      Dus cooldown. Laat de beste winnen.

      • + 3
      • 6 feb 2026 - 11:30
    • HermanInDeZon

      Posts: 604

      Kan niet wachten tot Max op pensioen is zodat we eindelijk van die resem "zogenaamde F1 fans" af zijn.

      • + 15
      • 6 feb 2026 - 11:31
    • Maximo

      Posts: 9.753

      Snailer..... eerlijk zijn! Het gaat jou eigenlijk om McLaren toch?😉

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 11:31
    • patrob

      Posts: 1.626

      @Snailer, blijkbaar krijgt elke motorleverancier 1 stem. Niet elk team.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 11:32
    • Maximo

      Posts: 9.753

      Hi Herman, sinds wanneer volg jij dan de F1 eigenlijk? 2025?

      • + 4
      • 6 feb 2026 - 11:33
    • HermanInDeZon

      Posts: 604

      "Hi Herman, sinds wanneer volg jij dan de F1 eigenlijk? 2025?"

      1993 :)

      • + 7
      • 6 feb 2026 - 11:34
    • Need5Speed

      Posts: 3.501

      Dat Russell een paar keer iets irritants heeft gedaan

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 11:37
    • Maximo

      Posts: 9.753

      1993, mooie tijd, ik een paar jaartjes eerder nog, maar je hebt in ieder geval nog even van Senna kunnen genieten.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 11:39
    • Need5Speed

      Posts: 3.501

      ( k... mobieltje) is hem aan te rekenen maar om hem meteen af te schrijven is nogal overdreven. Iedereen doet weleens iets wat een ander irritant vindt.

      • + 2
      • 6 feb 2026 - 11:41
    • Pietje Bell

      Posts: 33.024

      Snailer

      Maar 1 ding snap ik niet goed. Men zou bij RBR deze truuk ook hebben.
      ==============================================================


      Jij gelooft pas iets als je iemand iets hebt zien en horen zeggen.

      Wie heb jij zien zeggen dat RBPT/Ford het ook gebruikt?

      • + 3
      • 6 feb 2026 - 11:42
    • WickieDeViking

      Posts: 263

      De fans van andere coureurs polariseren hier anders ook genoeg, Herman.

      Ikzelf hou niet van in kampen denken, maar kijk gewoon naar de prestaties van elk coureur en probeer die op waarde te schatten. Daardoor ben ik ook geen "fan" van een specifieke coureur, maar heb ik gewoon een rijtje coureurs die ik van 1 tot x zet op basis van wat ze laten zien of hebben laten zien.

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 11:43
    • ADN

      Posts: 385

      Ik meen ergens te hebben gelezen dat Red Bull het niet goed aan de praat krijgt/ er mee worstelt en er dus niet het voordeel van plukt zoals Mercedes dat wel doet. Dan kun je misschien maar beter de handdoek in de ring gooien en Mercedes afremmen.

      • + 3
      • 6 feb 2026 - 11:51
    • snailer

      Posts: 31.639

      Ik ben een groot F1 fan. En ben niet voor of tegen enig team.

      In de emotie trek ik vooral Verstappen, Leclerc en Alonso voor.
      Voor de rest probeer ik zo neutraal mogelijk te oordelen.

      Ik vind bijvoorbeeld Brown, om op McLaren terug te komen, ook een nare man. Maar ik vind ook dat hij alle credits verdient voor de herrijzenis van McLaren. Mogelijk is hij zelfs de enige die echt het verschil heeft gemaakt.
      Kort samengevat:
      - Op een dieptepunt alles naar zich toegetrokken.
      - Gereorganiseerd ivm financiele situatie. McLaren was vrij snel weer schuldenloos. Zeker ook door de hype die Verstappen en Hamilton samen hebben veroorzaakt.
      - De infra gemoderniseerd.
      - taken uitbesteed => Stella naar voren geschoven.
      - Personeel met harde hand gereorganiseerd. Sterke rijders aangenomen en gepamperd. Top technicy aangenomen. Vrijheid van werken gegeven.
      - Niet wars van politiek. WOrdt snel de evenkie op dat gebied.

      @Maximo, het laatste team waar ik soort van fan van was, was het lotus en Brabham team uit de jaren 70. Ben geen fan van Mclaren. Vind vooral dat Mclaren het verdient.

      Mensen denken hoier altijd dat al iemand niet wint waar ze fan van zijn het erg wordt gevonden. Kan zijn. Maar dat geldt niet voor mij. Ik kijk al enorm lang naar F1. Ben in de loop van de F1 geschiedenis groot fan geweest van meerdere rijders. (Zoals gezegd, nooit van teams sinds de jaren 70) EN van die rijders waar ik groot fan van was zijn nu een schamele 7 kampioenscahppen uit voortgekomen: Die van Senna, waarvan ik de eerste onterecht vond, en die van Verstappen.

      Wat er nu rond de motor van Mercedes gebeurt vind ik onterecht. Als je kijkt naar hoe compressie en dus compressieverhouding wordt gemeten, is het via de 'hand'. EN de kanttekening is: bij voorkeur verwarmd. Maar dat zal echt nooit van zijn leven op bedrijfstemperatuur zijn.

      Nu men zo bezig is tegen Mercedes gun ik het gewoon Mercedes. F1 is altijd een sport geweest die draait om de beste combinatie samengesteld onder de beste mogelijke omstandigheden.

      Als je formule races wil zien, kijk dan naar IndyCar of F2. F3 of F4. Of kijk naar endurance.

      Geen fan van Mercedes. Maar als ze deze motor verbieden dan vind ik het de zoveelste aanfluiting van F1.

      F1 is altijd het opzoeken van de absolute limieten geweest. EN dat is het al enorm lang niet meer.
      Naar mijn mening is al heel lang alle spanning uit de wedstrijden gehaald. En dat gaat nog veel erger worden.

      Ik ben dan ook al lang geen F1 fan meer. In wezen binden agressieve rijders als Alonso, Leclerc en Verstappen me nog aan de sport. Maar ik kijk al een ruime tijd niet meer naar de races of kwalificaties. Ik houd het bij de samenvattingen en de gps data. Soms als er een race interessant is luisterig nog naar de onboards van key rijders. Als ze beschikbaar zijn op yt.

      • + 2
      • 6 feb 2026 - 11:57
    • f(1)orum

      Posts: 9.489

      "ik ben voor alles wat meehelpt om te voorkomen dat de nr 1 klier van de grid George Russell geen titel wint."
      Dus jij wil juist heel graag dat George de titel wint?

      • + 4
      • 6 feb 2026 - 11:58
    • snailer

      Posts: 31.639

      pietje. Zoals altijd leg je weer woorden in mijn mond. Je zou een forum moeten beginnen samen met politik en SennaS. Die doen dit ook Recent deed Wicky het ook. Maar ik geloof dat jij niet zo goed gaat met hem in de buurt.

      Ik gebruikte overduidelijk het woord 'zou'.

      En er zijn berichten geweest die suggereren dat inderdaad RBR de truuk gebruikt. En denk er om. Ik gebruik 'suggereer'. Ik zeg niet dat ze daarwerkelijk de truuk gebruiken.

      Zowel vanuit RBR als vanuit Fort weigert men de het te ontkennen. Op direct vragen hem ik een Ford man de vraag horen ontwijken. In een interview. En dat was de persoon die verandwoordelijk id bij Frod voor alle race activiteiten. Is al ruim geleden.

      Een andere aanwijzing was dat RBR en RB zich volledig buiten de klachten regen hebben ehouden. Zoals je weet is vooral RBR 1 van de eerste die gaat klagen.

      • + 5
      • 6 feb 2026 - 12:03
    • Pietje Bell

      Posts: 33.024

      Snailer

      pietje. Zoals altijd leg je weer woorden in mijn mond. Je zou
      een forum moeten beginnen samen met politik en SennaS.
      Die doen dit ook Recent deed Wicky het ook. Maar ik geloof dat jij
      niet zo goed gaat met hem in de buurt.
      ===========================================================

      Is dat zo @Snailer ? En zoals altijd? Dacht het niet!!

      Nog geen 4 uur geleden:

      ========================================================
      snailer

      Posts: 31.637

      5 (of 6, hou me buiten de DBGates-Larry Perkinsdiscussie)

      RBR gebruikt de zelfde trick. Dus ook RBR en RB worden dan verboden.

      Dan wordt misschein een klein team kampioen. Verstappen zal dan ook kampioen worden, want die stapt dan over naar dat team.

      + 0
      6 feb 2026 - 08:32

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 12:17
    • Pietje Bell

      Posts: 33.024

      @Snailer, en 3,5 uur later zeg je ineens:

      "En er zijn berichten geweest die suggereren dat inderdaad RBR de truuk gebruikt. En denk er om. Ik gebruik 'suggereer'. Ik zeg niet dat ze daarwerkelijk de truuk gebruiken."

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 12:20
    • Erik FW34

      Posts: 3.802

      Het grappige is dat als alleen Ford het bedacht had de meeste meningen 180 graden andersom waren.

      • + 5
      • 6 feb 2026 - 12:23
    • Need5Speed

      Posts: 3.501

      Niemand verwacht dat Ford slim genoeg is daarvoor.

      • + 2
      • 6 feb 2026 - 12:26
    • mario

      Posts: 15.055

      @Erik FW34: 👍🏽👍🏽👍🏽

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 12:27
    • f(1)orum

      Posts: 9.489

      "Het grappige is dat als alleen Ford het bedacht had de meeste meningen 180 graden andersom waren."
      Dat denk ik niet, aangezien Ford binnen de F1 geen ICE (meer) maakt.

      • + 2
      • 6 feb 2026 - 12:30
    • WickieDeViking

      Posts: 263

      snailer, ik heb nooit woorden in jouw mond gelegd. Als je dat beweert mag je het ook graag onderbouwen met feiten, oftewel graag quotes van mij waarin ik dat doe.

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 12:38
    • Maximo

      Posts: 9.753

      Rustaaaaagghhhhh 😊😊😊

      Van mij mag iedereen kampioen worden, maar het minst graag Russell, ik vind hem gewoon een eikel en als anderen dat niet vinden ook helemaal prima.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 12:53
    • F1jos

      Posts: 4.995

      Bij sommige F1 fans hier zijn de compressie verhouding al naar 18-1 op bedrijfs temperatuur.

      • + 1
      • 6 feb 2026 - 12:54
  • shakedown

    Posts: 1.611

    En uiteindelijk komt er niets uit en gaan we gewoon racen.

    • + 2
    • 6 feb 2026 - 11:34
    • monzaron

      Posts: 741

      Dat denk ik zelf ook, als na 5-6 races het verschil idd groot is bij de Mercedessen dan zal er nieuwe regels worden toegepast met het meten.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 11:48
  • Joeppp

    Posts: 8.282

    Wat ik niet had verwacht is dat er met de nieuwe regels gesjoemeld zou worden met de motoren zelf. Juist omdat nu alles anders is lijkt mij iets nieuws vinden met de batterij en software meer voor de hand liggen. Beetje dom van Mercedes om het zo te doen. Het is voor de fabrikant wel ee enorme afgang als ze het moeten aanpassen en daarmee op achterstand komen. Dat ze juridische stappen gaan nemen lijkt mij logisch voor elke scheet zijn er juridische stappen nodig e dit is een flinke na een bord chille con carne.

    • + 1
    • 6 feb 2026 - 11:41
    • monzaron

      Posts: 741

      Dacht dat het hier ging om de zuigerringen etc, die zouden bij hogere temperaturen nog beter functioneren.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 11:50
  • Snork

    Posts: 22.341

    Kan allemaal waar zijn, of niet. Ik ken deze bron, Soy Motors, helemaal niet en vooralsnog kan ik nergens anders iets vinden dat dit verhaal bevestigt.

    • + 3
    • 6 feb 2026 - 11:47
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.403

      Het zou, misschien, we denken dat, ze zeggen, waarschijnlijk....

      Nee, niemand weet iets, dus we wachten het maar af...

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 11:57
    • Larry Perkins

      Posts: 62.881

      Totdat de vermaledijde FIA definitief uitsluitsel geeft zullen deze artikelen van elkaar napratende media blijven verschijnen.
      En waarschijnlijk daarna ook nog wel een tijd(je)...

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 12:02
  • mario

    Posts: 15.055

    Italiaanse Media.... Mwoah, die zullen niet geheel onafhankelijk zijn in deze discussie.... Kans is vrij groot dat ze olie op het vuur aan het gooien zijn... 😉

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 11:49
    • Maximo

      Posts: 9.753

      Soymotor, dat heette jaren terug iets van een Engelse term en is toen na klachten van de Spaanse leden omgezet naar deze Spaanse naam.

      Een hoop spectakel nieuws, maar ik ken niet van ze dat ze nieuwtjes compleet uit hun duim zuigen, ook al is het gebaseerd op sterke geruchten, waar rook is is meestal ook vuur

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 12:57
  • Snorremans

    Posts: 212

    Van mij mag Toto nog steeds een pas op de plaatst maken...objectief gezien heeft hij gelijk en is de FIA, wederom, het grootste euvel hier.

    De regelgeving is dus niet waterdicht geweest. Mercedes pakt hierin door, de FIA wist hier ook van en uiteindelijk zijn zij degene die nu NEE lopen te schudden. Het zoveelste falen van de FIA.

    De reactie van de teams laat ik voor wat het is...

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 11:58
    • snailer

      Posts: 31.639

      Er is nog niets officieel besloten.

      Zelf wacht ik gewoon de komende TD's af. Of de officiele mededeling van de betrokkenen. Bijvoorbeeld Wolff of de FIA.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 12:18
  • Maximo

    Posts: 9.753

    Als je deze beelden terug ziet dan kan je toch alleen maar hopen dat Toto zijn neus stoot omtrent deze kwestie. Hij is de laatste die mag klagen over bezwaren van anderen om aanpassingen te doen qua regels.

    www.youtube.com/shorts/v_QEZsJtt9w

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 13:01

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar