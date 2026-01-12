Cadillac-coureur Sergio Perez zorgde in de afgelopen dagen voor de nodige ophef. De Mexicaan was te gast in een podcast waarin hij stevig uithaalde naar Red Bull en Max Verstappen. Juan Pablo Montoya vindt het te ver gaan, en drukt Perez met de neus op de feiten.

Perez reed van 2021 tot en met 2024 in de Formule 1 voor het team van Red Bull Racing. De Mexicaan fungeerde daar als waterdrager van Max Verstappen, en het was niet de bedoeling dat hij zou concurreren met de Nederlandse superster. Perez had het zwaar, en kon in zijn laatste periode bij Red Bull niet schitteren.

Red Bull besloot zijn contract te ontbinden, en Perez stond in 2025 aan de zijlijn. De Mexicaan bleef buiten de schijnwerpers, en bracht veel tijd door met zijn familie in zijn thuisland. Toch kon hij zijn sport niet achter zich houden, en tekende hij een contract bij het nieuwe team van Cadillac. In de afgelopen weken verscheen Perez meer in het nieuws, en hij was te gast in een podcast waarin hij een boekje opendeed over zijn situatie bij Red Bull.

Ging Perez te ver?

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya vindt dat Perez een beetje te ver is gegaan. In gesprek met AS Colombia is Montoya glashelder: "Checo heeft zes races gewonnen, vijf daarvan waren met Red Bull. Als je er als een Mexicaanse Checo-fan naar kijkt, dan zeg je dat Red Bull oneerlijk was. Als Checo het zegt, dan weet hij waar het overgaat. Oneerlijk of niet, Red Bull heeft hem vijf zeges gegeven. Hij kan klagen, omdat de auto onbestuurbaar was, maar ze hebben hem veel goede dingen gegeven."

Montoya wijst aan waardoor Perez zich zo goed voelde op de momenten dat hij wist te schitteren: "Toen Checo zich comfortabel voelde in de auto, deed hij het echt heel goed."

Heeft Perez recht van spreken?

Volgens de Colombiaan moet Perez Red Bull dankbaar zijn: "Blijf je tweede viool spelen naast Verstappen, of ga je naar bijvoorbeeld Alpine? Je bent liever de nummer twee bij een team als Red Bull of McLaren, dan de nummer één bij Alpine in 2025, of bij Haas. Natuurlijk gaan mensen klagen. Maar als je het van de buitenkant bekijkt, dan heeft Red Bull Checo een enorme status gegeven."