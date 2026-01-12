user icon
Perez afgemaakt na kritiek: "Red Bull heeft hem groot gemaakt"

Perez afgemaakt na kritiek: "Red Bull heeft hem groot gemaakt"

Cadillac-coureur Sergio Perez zorgde in de afgelopen dagen voor de nodige ophef. De Mexicaan was te gast in een podcast waarin hij stevig uithaalde naar Red Bull en Max Verstappen. Juan Pablo Montoya vindt het te ver gaan, en drukt Perez met de neus op de feiten.

Perez reed van 2021 tot en met 2024 in de Formule 1 voor het team van Red Bull Racing. De Mexicaan fungeerde daar als waterdrager van Max Verstappen, en het was niet de bedoeling dat hij zou concurreren met de Nederlandse superster. Perez had het zwaar, en kon in zijn laatste periode bij Red Bull niet schitteren.

Red Bull besloot zijn contract te ontbinden, en Perez stond in 2025 aan de zijlijn. De Mexicaan bleef buiten de schijnwerpers, en bracht veel tijd door met zijn familie in zijn thuisland. Toch kon hij zijn sport niet achter zich houden, en tekende hij een contract bij het nieuwe team van Cadillac. In de afgelopen weken verscheen Perez meer in het nieuws, en hij was te gast in een podcast waarin hij een boekje opendeed over zijn situatie bij Red Bull.

Ging Perez te ver?

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya vindt dat Perez een beetje te ver is gegaan. In gesprek met AS Colombia is Montoya glashelder: "Checo heeft zes races gewonnen, vijf daarvan waren met Red Bull. Als je er als een Mexicaanse Checo-fan naar kijkt, dan zeg je dat Red Bull oneerlijk was. Als Checo het zegt, dan weet hij waar het overgaat. Oneerlijk of niet, Red Bull heeft hem vijf zeges gegeven. Hij kan klagen, omdat de auto onbestuurbaar was, maar ze hebben hem veel goede dingen gegeven."

Montoya wijst aan waardoor Perez zich zo goed voelde op de momenten dat hij wist te schitteren: "Toen Checo zich comfortabel voelde in de auto, deed hij het echt heel goed."

Heeft Perez recht van spreken?

Volgens de Colombiaan moet Perez Red Bull dankbaar zijn: "Blijf je tweede viool spelen naast Verstappen, of ga je naar bijvoorbeeld Alpine? Je bent liever de nummer twee bij een team als Red Bull of McLaren, dan de nummer één bij Alpine in 2025, of bij Haas. Natuurlijk gaan mensen klagen. Maar als je het van de buitenkant bekijkt, dan heeft Red Bull Checo een enorme status gegeven."

NicoS

Posts: 20.019

Bij Cadillac zal hij nog een paar seizoenen vooral achterin het veld wat aanmodderen, om dan vervolgens met pensioen te gaan, of elders in de indycar verder te gaan.
Cadillac zal Perez niet groter maken…..

  • 11
  • 12 jan 2026 - 10:34
Reacties (19)

  • mario

    Posts: 14.844

    Heeft Montoya weer zebrapaden in Colombia zitten opsnuiven???
    Checo heeft zichzelf groot gemaakt door bij Force India geweldige dingen te laten zien en zich in de kijker van RBR heeft kunnen racen... RBR wilde Checo en hij is niet door RBR een grotere coureur geworden hoor....
    Volgens Montoya's redenatie kun je datzelfde over Max zeggen, dat ze Max groot hebben gemaakt...
    LET WEL: Ik zeg "volgens Montoya's redenatie", niet mijn redenatie.... Om beschuldigingen als "troll" en "hater" te voorkomen... Max had goed gepresteerd in de STR en mocht daarom plaatsnemen in de RBR....

    • + 4
    • 12 jan 2026 - 09:40
    • Joeppp

      Posts: 8.222

      Volgens mij zat RedBull zonder coureur en was Perez ontslagen en zat zonder stoeltje. Het hing allemaal met geluk en toevaligheden aan elkaar dat hij bij RB de tweede coureur werd. Wat overigens niet wil zeggen dat hij echt ten onrechte was ontslagen na wat hij allemaal voor Force India had gedaan. Maar in feite heeft redbull hem opgeraapt en heeft hij kunnen doen wat hij gedaan heeft. Vanuit dat oogpunt zou hij wel wat dankbaarder kunnen zijn. Echter, ik vond zijn interview niet heel vreemd, het was gewoon zijn mening en gevoel en dat is prima.

      • + 10
      • 12 jan 2026 - 09:59
    • 919

      Posts: 3.934

      Zonder Red Bull was de carrière van Checo over, 'Het talent' zat zonder stoeltje aan de kant. 🤷

      • + 10
      • 12 jan 2026 - 10:00
    • StevenQ

      Posts: 9.992

      Red Bull zat niet zonder coureur, ze hadden Albon kunnen laten zitten

      • + 3
      • 12 jan 2026 - 10:04
    • mario

      Posts: 14.844

      Hij zat afgelopen jaar aan de kant en dit jaar zit hij bij Cadillac, zoiets had ook kunnen gebeuren als hij niet door RBR was opgepikt... En als hij straks de sterren van de hemel rijdt bij Cadillac, moeten we dan zeggen dat Cadillac hem nog groter heeft gemaakt???

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 10:04
    • mario

      Posts: 14.844

      Zo kunnen we van elke coureur dus zeggen dat als ie bij een team succesvol is, dat het allemaal dankzij het team komt, dat het team de desbetreffende coureur groot heeft gemaakt....
      RBR heeft Max groot gemaakt
      McLaren heeft Lewis groot gemaakt en Mercedes heeft Lewis extreem groot gemaakt...
      McLaren heeft Lando en Piastri groot gemaakt...
      Mercedes heeft Russell groot gemaakt...
      RBR heeft Vettel groot gemaakt...
      Ferrari heeft Schumacher groot gemaakt...
      En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan...

      • + 1
      • 12 jan 2026 - 10:08
    • NicoS

      Posts: 20.019

      Bij Cadillac zal hij nog een paar seizoenen vooral achterin het veld wat aanmodderen, om dan vervolgens met pensioen te gaan, of elders in de indycar verder te gaan.
      Cadillac zal Perez niet groter maken…..

      • + 11
      • 12 jan 2026 - 10:34
    • StevenQ

      Posts: 9.992

      En de kans bestaat natuurlijk dat Bottas hem verslaat, daar zal hij zeker niet groter van worden

      • + 7
      • 12 jan 2026 - 10:47
    • Joeppp

      Posts: 8.222

      Ja, Mclaren heeft Lewis en Lando groot gemaakt door ze van jongs af aan te begeleiden en de kans in de F1 te geven. Max heeft ook veel te danken aan RedBull door hem op zo'n jonge leeftijd te laten debuteren en later midden in het seizoen de overstap naar het hoofdteam. RedBull heeft Max absoluut groot gemaakt mede door hem alle vrijheid te geven waarbinnen Max kon laten zien dat hij de absoluut beste F1 coureur is.

      • + 4
      • 12 jan 2026 - 11:10
    • Housmans

      Posts: 325

      "En als hij straks de sterren van de hemel rijdt bij Cadillac, moeten we dan zeggen dat Cadillac hem nog groter heeft gemaakt?"

      Nou, dan moet @Mario vooral zeggen dat Max toch niet zo'n slechte rijders naast zich had, zoals je de laatste tijd hier steeds schrijft!

      • + 2
      • 12 jan 2026 - 12:00
    • mario

      Posts: 14.844

      Ricciardo en Checo waren de twee betere rijders, de rest was echt zwaar ondermaats voor F1 begrippen....

      • + 1
      • 12 jan 2026 - 12:13
    • Housmans

      Posts: 325

      Okay,
      Dus je zegt dat o.a. Sainz ondermaats is als rijder.

      Sainz kon wel redelijk goed aansluiten bij Leclerc, in tegenstelling tot Hamilton. Mogen we dan ook de conclusie trekken dat Hamilton op het moment nog slechter dan een ondermaatse rijder is?!

      • + 3
      • 12 jan 2026 - 12:44
    • mario

      Posts: 14.844

      Sainz was toen zeker een ondermaatse rijder... Tijdens z'n Ferrari-tijd en nu ook bij Williams is hij een stuk beter dan toen hij bij RBR/STR zat....

      • + 1
      • 12 jan 2026 - 13:19
    • Housmans

      Posts: 325

      Dus eigenlijk is de alleen 'ondermaats' naast Verstappen?
      Okay, helder.

      • + 1
      • 12 jan 2026 - 13:41
    • mario

      Posts: 14.844

      @NicoS: Ik weet ook wel dat Cadillac, als nieuwkomer, niet meteen om de prijzen zal vechten... Maar ook bij een minder team (dan een topteam) kun je ook de sterren van de hemel rijden.... Dat is ook de reden dat Max zo snel naar het moederteam kon verkassen.... En kijk naar Schumi en Alonso en en en en nog een heleboel andere coureurs...
      Je hebt geen topteam nodig om de sterren van de hemel te rijden, want dat heeft Checo ook gedaan bij Force India (en namen die daarna kwamen), anders hadden ze hem nooit bij RBR gehaald...

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 14:28
    • NicoS

      Posts: 20.019

      Checco heeft het goed gedaan bij de teams voordat hij naar RBR ging, dat zal ik zeker niet ontkennen, maar om nou te zeggen dat hij daar de sterren van de hemel reed is ook weer overdreven. Perez is een prima subtopper, maar is bij lange na geen Verstappen.
      Bij Cadillac gaan we het wel zien wie van de “waterdragers”, zoals sommigen ze noemen, het het beste doet. Denk dat er weinig verschil zal zitten tussen Bottas en Perez…

      • + 3
      • 12 jan 2026 - 15:16
  • Erwinnaar

    Posts: 5.378

    Ik mis de enorme sponsorgelden in het verhaal, Carlos Slim. Die kochten zich overal in.

    Dat heeft Perez op de been gehouden, of groot gemaakt in de f1, plus een redelijk tot goede coureur natuurlijk.

    Beetje als Perridon, Muermans en Wilux, (Ruud Wildschut, r.i.p. ) die Verstappen en Doornbos in de f1 hielden. Op die manier zijn er vele coureurs geweest.

    • + 4
    • 12 jan 2026 - 10:42
  • Snorremans

    Posts: 171

    Spa '22 en Miami '23....moet ik nog meer zeggen?? Lijkt me niet.

    Perez gaat nu andere lopen bashen om zichzelf een boost zelfvertrouwen te geven. Ook hij weet diep van binnen dat hij het afgelegd heeft. Trouwens waarom heeft hij destijds bijgetekend als hij zogenaamd achtergesteld werd??

    Hij heeft gewoon een mooie kans gekregen..anders lag hij er na de Racing Point periode gewoon uit!!

    • + 4
    • 12 jan 2026 - 11:30
    • Erwinnaar

      Posts: 5.378

      De Dollars van Slim. Eens kijken zometeen of Telcel op de Cadillac staat.

      • + 2
      • 12 jan 2026 - 11:39

